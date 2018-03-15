Пресса Британии: Кремль проверяет Британию на прочность

В обзоре британских газет:

Время для полумер прошло

Guardian публикует редакционную статью под заголовком "Тереза Мэй оказалась права, пойдя на конфронтацию с путинским государством-троллем".

По словам газеты, после того, как было решено, что российское государство виновно в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, выбор контрмер, которые могла бы предпринять Мэй, не был идеальным.

Например, одной из возможных причин этого нападения могло быть желание Москвы спровоцировать дипломатический конфликт с Великобританией.

Кремль давно уже проверяет, насколько готовы правительства западных стран противостоять демонстрации его силы за рубежом.

Кроме того, дипломатический конфликт может возбудить патриотические настроения среди российских избирателей - как раз накануне президентских выборов.

Резкая реакция британского премьер-министра могла бы предоставить Владимиру Путину именно то, чего он и добивается.

Но если Мэй не отнеслась бы к нападению в Солсбери как к грубочайшей агрессии, то она выглядела бы слабой. В таком случае создалось бы впечатление, что применение химического оружия в Британии можно как-то объяснить.

Но не стоит забывать о фактах. Британия подверглась химическому нападению, и на свете есть лишь один вероятный виновник, в распоряжении которого были и средства для этого нападения, и мотивация.

Премьер-министр, возможно, не могла принять все возможные контрмеры. Но она права в том, что, учитывая зловещий характер режима Путина, время для полумер прошло, пишет Guardian.

Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что Владимир Путин не уважает ни границы, ни международно принятые правила поведения, ни нарекания со стороны других государств.

Российский президент, несомненно, лишь пожмет плечами в ответ на санкции, объявленные Терезой Мэй, и посчитает их действиями слабого правительства.

Но он ошибается, считает газета.

Британский премьер-министр дала ясно понять не только Москве, но и всему альянсу НАТО, что Россия превращается в государство-парию.

Для НАТО это важный вопрос. Впервые после создания альянса на территории одного из его членов было применено боевое нервно-паралитическое вещество.

Великобритания должна теперь требовать от союзников скоординированных контрмер - например, одновременной высылки из всех стран НАТО сотрудников российской военной разведки.

Но также следует убедить народ России, что Великобритания выступает не против них, а против правящей элиты, которая не соблюдает общепринятых правил поведения, пишет Times.

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что события в Солсбери станут проверкой дипломатического влияния Великобритании.

Уже несколько европейских стран ставят под вопрос необходимость продолжения режима санкций, наложенных на Россию в связи с ее незаконной аннексией Крыма.

Для того, чтобы укрепить их решимость, Лондон должен представить своим союзникам неопровержимые доказательства, что Москва несет ответственность за это последнее преступление.

Европа и США должны действовать вместе. Владимир Путин пытается расколоть и ослабить Запад.

Для того, чтобы остановить его агрессию, понадобится солидарность и решимость, пишет Financial Times.

Daily Express в своей редакционной статье пишет, что стало ясно: холодная война возобновилась, и сейчас не время для демонстрации слабости.

Как пишет газета, у российского посольства в Лондоне фактически есть список "врагов России".

Абсолютно возмутительно, что дипломаты считают возможным вести себя подобным образом на британской земле.

Если Россия будет и дальше вести себя подобным образом, то она превратится в государство-парию, пишет Daily Express.

Новый западный альянс

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Алистера Хита под заголовком "Забудьте о НАТО, нам нужен новый глобальный альянс чтобы бороться с путинской Россией".

Да, пишет газета, Британия высылает 23 российских дипломата и обдумывает дополнительные санкции. Нападение в Солсбери обсуждается в Совете Безопасности ООН, а НАТО выражает обеспокоенность.

Но все это ничего не изменит.

Суровая реальность состоит в том, что мир стал гораздо более опасным, что, в свою очередь, требует новой оборонной и внешней политики.

Во-первых, Великобритания должна выделять больше средств на оборону: мы больше не можем думать, что традиционные войны ушли в прошлое.

Во-вторых, Британия должна возглавить усилия по созданию нового глобального военного и экономического альянса стран, убежденных в необходимости продвигать интересы капитализма и либеральной демократии.

НАТО для этого больше не подходит: это слишком европейская организация, слишком много членов альянса просто пацифисты, а членство Турции поднимает целый ряд вопросов.

ООН - не дееспособная организация, и, как и НАТО, - результат конфликта ХХ века.

Новый альянс должен быть основан на принципах интересов каждой страны и суверенности. В него должны входить либерально-демократические страны, в которых царствует капитализм и которые уважают принципы соблюдения прав человека, охраняют интеллектуальную собственность и право на частную жизнь.

Эти страны должны подписать договор о взаимной военной помощи, а также о свободной торговле.

В альянс могут войти такие страны, как Америка, Канада, Индия, Израиль, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Франция и другие.

Создание подобного альянса стало бы серьезнейшей реформой в геополитике со времен создания ООН.

Этот альянс полностью изменит глобальный баланс сил и позволит либеральным демократиям противостоять угрозам.

Альянс приведет к созданию институтов, необходимых для сдерживания России и Китая, а также поможет бороться с использованием химического оружия и кибератаками.

Великобритании нужна новая роль на международной арене, и это может стать нашей идеальной миссией, пишет Алистер Хит в Daily Telegraph.

Пришло время раскошелиться?

Daily Mail публикует статью своего колумниста Стивена Гловера, в которой тот пишет, что наиболее удивительным аспектом событий последних дней было осознание того, с каким презрением Владимир Путин и его соратники относятся к Великобритании.

Встает ли Россия просто в позу? Вряд ли, пишет Стивен Гловер.

Москва знает, что число военнослужащих в британских вооруженных силах сократилось до рекордно низкого уровня. Мы стали робкой, смиренной страной, в то время как Россия Путина становится все более агрессивной и воинственной.

Зачем ей принимать нас всерьез?

Но, с другой стороны, почему Британия должна трепетать перед страной с гораздо меньшими ресурсами, управляемой коррумпированной и неэффективной администрацией?

И почему Путин и его зловещий министр иностранных дел Сергей Лавров считают, что они могут относиться к нам с таким презрением?

Ответ прост: хотя Россия и остается бедной и плохо управляемой страной, она тратит гораздо больший процент своего ВВП на оборону, чем Великобритания.

Соответственно, хотя у России меньше денег, она в состоянии тратить на оборону от 44 до 50 миллиардов фунтов стерлингов, в то время как Британия выделяет лишь 36 миллиардов. Но, как видно, разница на самом деле не такая уж большая.

Если бы Британия повысила свои расходы на оборону до 3% ВВП, то она бы с легкостью достигла паритета с Россией.

Если страны хотят защитить себя от угроз, которые периодически представляют собой страны с авторитарными лидерами, то им нужна своя собственная мощь.

То, что произошло в Солсбери - шокирующе и ужасно. Но если это встряхнет наших самодовольных и недалеких политиков с тем, чтобы те поняли, какую угрозу представляет собой Россия, тот это зверское преступление приведет к положительным последствиям, пишет Стивен Гловер в Daily Mail.

Financial Times пишет, что британский министр обороны Гавин Ульямсон сегодня объявит, что правительство увеличит на 48 миллионов фунтов стерлингов финансирование военной лаборатории в Портон-Дауне, чьи сотрудники сыграли ключевую роль в определении нервно-паралитического вещества, которым были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ученые из этой лаборатории также помогают в очистке Солсбери от химического загрязнения.

Газета напоминает, что близ Солсбери существовал специальный полк по борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами, но он был распущен в 2011 году.

Financial Times цитирует неназванного представителя правительства, по словам которого последнее время этим угрозам уделялось недостаточно внимания.

Министр обороны, пишет газета, укажет на нападение в Солсбери как на пример новых угроз, стоящих перед Великобританией и ее союзниками.

"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери", - заявит сегодня министр.

"И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран", - цитирует речь министра Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com