Сечин поручил проконтролировать явку сотрудников "Роснефти" на выборы

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption В документе сказано, что контроль за явкой будет осуществляться по решению главы "Роснефти" Игоря Сечина

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказалась копия поручения руководства "Роснефти", обязывающая менеджеров госкомпании проконтролировать явку сотрудников на выборах президента России.

В начале марта вице-президент по кадровым вопросам "Роснефти" Юрий Калинин разослал по компании документ "О корпоративной мобилизации". В нем сказано, что по решению исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина на предприятиях нефтяной компании необходимо обеспечить контроль явки сотрудников на выборах 18 марта.

Би-би-си располагает копией распоряжения, подлинность документа подтвердили два собеседника Би-би-си в компании.

Полученный Би-би-си документ наглядно демонстрирует, как может быть устроена система контроля за участием в выборах в госкомпаниях и корпорациях с госучастием.

Для того, чтобы проследить, куда пойдут голосовать сотрудники, в департаментах "Роснефти" и в дочерних предприятиях компании создается система контроля явки, состоящая из "внутренних агитаторов" и ответственных за мобилизацию сотрудников.

Image caption Такое распоряжение получили руководители подразделений "Роснефти"

Каждое из подразделений компании до 5 марта должно было отчитаться перед кадровым департаментом "Роснефти" о создании этой системы и фамилиях ответственных лиц. Для этого надо было направить всю информацию сотруднику кадрового отдела в электронном виде.

К распоряжению есть два приложения. В одном из них указано контрольное время и ожидаемые результаты в день голосования, говорится в тексте распоряжения.

"Там таблицы, информация о том, как их заполнять. Например, сколько проголосовало в 10, 11, 12 [часов]", - говорит один из собеседников Би-би-си, знакомый с содержанием приложений.

Сотрудник пресс-службы "Роснефти" попросил Би-би-си направить запрос по электронной почте, не уточнив, когда сможет на него ответить. Би-би-си ожидает ответа на запрос.

Принуждение к голосованию

"Роснефть" - российская нефтегазовая компания, контрольный пакет которой принадлежит государственному "Роснефтегазу". Исполнительным директором "Роснефти" является Игорь Сечин.

В "Роснефти" работает более 260 тысяч сотрудников, следует из отчета компании за 2015 год (это последний отчет, опубликованный на сайте "Роснефти").

Принуждение сотрудников к участию в выборах незаконно. "Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению", - говорится в законе об основных гарантиях избирательных прав.

Однако в России довольно распространена практика контроля голосования в госучреждениях, госкомпаниях и компаниях с госучастием. С середины января движение в защиту прав наблюдателей "Голос" получает многочисленные сообщения об административном принуждении к участию в выборах, говорилось в опубликованном в марте отчете организации.

"Важнейшим ресурсом по мобилизации избирателей и для проведения незаконной агитации в интересах действующего президента стали промышленные предприятия, особенно входящие в государственные холдинги", - сообщалось в отчете движения.

Эксперты "Голоса" писали, что сообщения о принуждении к участию в выборах они получают, в частности, от сотрудников "Газпрома".

Несколько сотрудников "Роснефти" тогда сообщали Би-би-си, будто бы руководство компании говорит им, что надо обязательно пойти проголосовать на выборах.

Однако в "Роснефти" тогда эти сообщения опровергли. "Никакого принуждения к участию в выборах у нас нет. Да это и запрещено законом и к тому же не красит никого. А напоминать о гражданском долге, я считаю, нормально ", - сказал Русской службе Би-би-си директор департамента кадров "Роснефти" Андрей Судаков.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, отвечая на вопрос телеканала "Дождь" о контроле за явкой сотрудников, сказал: "Я не знаю, откуда у вас эта информация. Когда вы собираете по помойкам разный мусор, к нам не обращайтесь, самостоятельно по помойкам шарьте".

Зачем это надо?

На президентских выборах в России нет порога явки: выборы будут считаться состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Однако Кремль и ЦИК весьма обеспокоены тем, чтобы в выборах приняли участие как можно больше граждан, неоднократно подчеркивали в беседе с Би-би-си чиновники, не уполномоченные официально комментировать кампанию.

Официально за привлечение избирателей отвечает Центризбирком: в этот раз он потратил на информирование избирателей о выборах 770 млн рублей.

К борьбе за явку подключились и бизнес-структуры: многочисленные призывы прийти на выборах распространяли на своей продукции коммерческие компании, частные телеканалы и СМИ.

Кремль не направлял никому просьб подключиться к агитации с призывом приходить на выборы, говорил в начале марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, "люди, в том числе и представители бизнеса" наблюдают предвыборную агитацию и сами "подключаются к дальнейшему продвижению выборной тематики среди своих сотрудников".

При участии Сергея Горяшко