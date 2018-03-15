Взаимные обвинения России и Британии: кто говорит правду?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Россия и Британия обвинили друг друга в нарушении различных положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Русская служба Би-би-си разобрала ключевые заявления сторон и проверила, что из них соответствует действительности.

Нарушила ли Британия Конвенцию?

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя задал вопрос: "Почему представители Соединенного Королевства тащат этот вопрос в Совет Безопасности, при этом игнорируя те процедуры, которым Лондон в соответствии со своими международными обязательствами обязан следовать?"

Василий Небензя ссылался на Конвенцию о запрещении химического оружия.

Текст Конвенции, однако, можно трактовать по-разному, в том числе и таким образом, что страны-участницы могут разрешать свои разногласия не только через Организацию по запрещению химического оружия.

"Государства-участники консультируются и сотрудничают непосредственно между собой или через Организацию или с использованием других соответствующих международных процедур, включая процедуры в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом, по любому вопросу, который может быть поднят в связи с предметом и целью или осуществлением положений настоящей Конвенции", - гласит первый пункт девятой статьи.

Постпред Небензя прямо сослался на второй пункт той же статьи. Именно в нем содержится положение о 10-дневном сроке. Однако уточняется, что 10 дней - это крайний срок, и объяснения следует предоставить "как можно скорее". Наличие 10-дневного срока в Конвенции Би-би-си подтвердили и в самой в Организации по запрещению химического оружия.

"Государство-участник, получающее от другого государства-участника просьбу о разъяснении любого вопроса, который, как считает запрашивающее государство-участник, вызывает [...] сомнение или озабоченность, представляет запрашивающему государству-участнику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через 10 дней после поступления просьбы, информацию, достаточную для ответа на высказанные сомнения или озабоченность, наряду с объяснением, каким образом представленная информация решает данный вопрос", - говорится в статье 9.2 Конвенции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Утром в среду 13 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

Британский посол Джонатан Аллен, отвечая на выступление Небензи в Совете Безопасности, подтвердил, что Лондон просил у Москвы разъяснений, опираясь на статью 9 (буквально перед этим российский посол заявил, что считает британский запрос юридически ничтожным).

Почему Лондон требовал ответа быстрее, чем через 10 дней? Аллен объяснил это так: "Нас спрашивают, почему мы так настоятельно просили быстрого ответа. Это проистекает из нашего прежнего опыта. Один из ключевых тактических приемов в российском арсенале - затягивать, затягивать, затягивать. Отвлекать внимание и топить дело в процедурных задержках".

В этой связи Аллен вспомнил историю британских запросов по делу Литвиненко.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй требует от России объяснений

Нарушила ли Россия Конвенцию?

Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении более фундаментальных положений Конвенции.

"Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании своей программы "Новичок", - заявил Аллен во время заседания Совбеза ООН.

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Первая статья Конвенции гласит, что страны-участницы обязуются не разрабатывать, не производить и не применять химическое оружие и уничтожить все запасы, имевшиеся у них до подписания документа.

"Ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было", - говорится в первом же подпункте.

Кроме того, Конвенция требует от стран-участниц предоставить информацию о текущем состоянии своих запасов химического оружия в течение месяца после подписания документа, а впоследствии - регулярно отчитываться о его уничтожении.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В Солсбери, где отравили Скрипалей, несколько дней назад вошли войска химзащиты

Конвенция была подписана в 1993 году.

За прошедшие годы Россия не декларировала наличие у нее "Новичка", заявил Аллен.

Небензя в ответ заявил, что такого отравляющего вещества у России нет.

Что такое "Новичок" и почему он так опасен?

Откуда взялись утверждения, что "Новичок" разработан в России?

"В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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О том, что "Новичок" разрабатывался в Советском Союзе, в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), впервые стало известно из статьи "Отравленная политика", опубликованной 1992 году в либеральной газете "Московские новости".

Ее авторами были Вил Мирзаянов - на тот момент уже бывший сотрудник ГСНИИОХТ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров - ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН.

В статье рассказывалось, что программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант" и что бинарное оружие, созданное на основе "Новичка", было испытано, а весной 1991 года была выпущена промышленная партия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вил Мирзаянов - ученый-химик, бывший сотрудник Государственного союзного НИИ органической химии и технологии, из статьи которого стало впервые известно о химическом оружии "Новичок"

В первом квартале 1992 года, писали Мирзаянов с соавтором, вещество прошло полигонные испытания на химическом полигоне на плато Устюрт около города Нукус в Узбекистане.

В 1999 году группа американских военных экспертов посещала полигон Устюрт в Узбекистане, где в советское время, по словам Мирзаянова, испытывался "Новичок". Узбекские власти активно сотрудничали с американцами, допустив их во все лаборатории научного комплекса на полигоне.

Однако данных о том, были ли найдены американцами на полигоне в Узбекистане образцы "Новичка", в открытом доступе нет.

По словам Вила Мирзаянова, существование этого отравляющего вещества было строго засекречено, не говоря уже о его формуле.

В России Вил Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны, его дважды арестовывали - в январе и марте 1994 года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления. Впоследствии он эмигрировал в США.

Нужно ли Британии иметь образец "Новичка", чтобы идентифицировать яд?

По заявлению российской стороны, британские специалисты не могли бы определить точный состав отравляющего вещества без наличия у них контрольного образца.

"Чтобы британские специалисты могли с уверенностью установить, что этот газ - именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт", - заявил Василий Небензя.- Иными словами, если Великобритания так твердо уверена, что это газ "Новичок", она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить".

Для начала один тривиальный момент: Небензя назвал "Новичок" газом, но доступные источники описывают вещества этого класса как жидкости или мелкие порошки.

Установление того, что отравляющим агентом был "Новичок", - очень кропотливый процесс, рассказал журналу New Scientist Мартин Боланд, исследователь в области фармацевтической и биологической химии Университета Чарльза Дарвина в Австралии.

Поскольку не существует стандартной процедуры по идентификации "Новичка", исследователи могли взять пробу спинномозговой жидкости Скрипаля и его дочери, выделить гидролитический фермент ацетилхолинэстераза и затем исследовать состав присоединившегося к нему нервно-паралитического вещества , поясняет Боланд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Несмотря на то, что вещество было обнаружено на европейской территории впервые, нам известно о его составляющих из ряда научных источников", - сообщил профессор фармакологии Университета Рединга в Лондоне Гэри Стивенс

По словам исследователя, для того чтобы сравнить полученные соединения, западным исследователям должен был быть известен точный структурный состав "Новичка".

"Несмотря на то, что вещество было обнаружено на европейской территории впервые, нам известно о его составляющих из ряда научных источников", - рассказал в интервью Русской службе Би-би-си профессор фармакологии Университета Рединга в Великобритании Гэри Стивенс.

"Существует понятие бинарного соединения - химического вещества, состоящего из двух относительно безвредных компонентов, - продолжил Стивенс. - Когда компоненты соединяются, то образуют отравляющее вещество, к которым относится "Новичок".

Использование бинарного отравляющего вещества более безопасно для транспортировки и непосредственно в момент нападения для самих исполнителей, считает Стивенс, приводя пример отравления брата Ким Чен Ына, Ким Чон Нама нервно-паралитическим веществом VX.

"Отравление Ким Чон Нама - яркий пример использования бинарного вещества, - говорит профессор Стивен. - У каждой из нападавших женщин было по химическому компоненту, которое они смогли соединить на коже погибшего, при этом не подвергаясь воздействию ядовитого вещества".

"Это может быть одной из причин, почему бинарное оружие производится и активно применяется", - добавил он.