Почему в Киеве хотят арестовать Надежду Савченко?
Генеральный прокурор Украины внес в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности и арест героя Украины, депутата парламента, бывшей военнослужащей Надежды Савченко.
Ее обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что Савченко собиралась захватить власть в стране, совершив теракт в стенах Верховной рады.
Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта
Сама Савченко выдвинутые ей обвинения пока предметно не комментировала, отметив, что знает немало военных, "согласных с тем, что военный переворот в Украине - это довольно ожидаемое и, наверно, довольно правильное событие".
Би-би-си с помощью киевских экспертов попыталась разобраться, что может стоять за выдвинутыми против Савченко обвинениями.
Теракт и переворот
Согласно официальной версии, изложенной представителями власти, Савченко замышляла провести кровавый теракт прямо в стенах украинского парламента.
"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и "должностных лиц", минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил с трибуны Рады Юрий Луценко.
Подробности обвинений, выдвинутых Савченко, пока остаются закрытой информацией: материалы прокуратуры, которые должны свидетельствовать о виновности депутата - больше 170 страниц текста, - только в четверг были переданы в Верховную раду.
Генпрокурор надеется, что регламентный комитет парламента рассмотрит предоставленные прокуратурой доказательства в следующую среду, а само голосование за снятие с Савченко неприкосновенности состоится на следующий день. Ожидается, что именно тогда широкой общественности будут предоставлены, в частности, аудио- и видеозаписи, подтверждающие обвинения прокуратуры.
Тем не менее, дело Савченко уже сейчас связывают с задержанием Владимира Рубана. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" на прошлой неделе задержали на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия, которое, по словам силовиков, планировали использовать для проведения масштабного теракта в центре Киева.
Рубан обвинения в свой адрес отвергает, а Савченко заявила, что собирается взять его на поруки.
Директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает представленный властями сценарий путча Савченко в целом правдоподобным.
"Есть заявления правоохранительных органов о том, что Савченко собиралась проводить теракты. Есть заявления самой Савченко о том, что она поддерживает такие формы госпереворота. В принципе, этого уже достаточно для того, чтобы ее закрыть. Все остальные версии можно рассматривать в порядке творческого бреда", - уверен Романенко.
По его мнению, если представленные силовиками доказательства противоправных действий Савченко будут достаточно убедительными, ее будущее незавидно: с нее снимут депутатскую неприкосновенность, отберут звание Героя Украины и посадят в тюрьму.
"Порошенко нельзя пугать кого-то жесткими наказаниями, а тогда не предпринимать никаких мер. Полумерами нельзя ограничиваться, иначе зачем нужно было начинать этот маневр?" - вопрошает политолог.
Война спецслужб
Впрочем, в реалистичность планов Савченко подорвать украинский парламент верят не все.
Военный эксперт Олег Жданов говорит Би-би-си, что оружие, с которым задержали Владимира Рубана, - неподходящее для осуществления поставленных предполагаемыми заговорщиками задач.
"У нас пять тысяч нацгвардейцев стоят вокруг Верховной рады в четыре ряда, весь правительственный квартал днем и ночью просматривается видеокамерами. Идти на штурм с гранатами Ф-1 и автоматами? Вы смеетесь?" - говорит он.
По мнению Жданова, более вероятной версией событий вокруг Рубана и Савченко является та, которую назвала журналистам на суде над руководителем "Офицерского корпуса" сама депутат: "война спецслужб".
Дело в том, поясняет эксперт, что, согласно принятому недавно закону о "деоккупации Донбасса", контроль над прифронтовыми территориями и собственно линией фронта должен перейти от Службы безопасности Украины к военным.
А это, намекает Жданов, может приводить к различного рода эксцессам.
"На путях контрабанды, в том числе оружия (через линию фронта), появляются конфликтные ситуации. Вероятно, это не первый и не последний скандал", - говорит он.
СБУ отрапортовала о предотвращении масштабнейшего теракта, связанного с контрабандой оружия из самопровозглашенных "республик" - это может быть одной из таких "конфликтных ситуаций", говорит эксперт.
По такой логике, Рубан и Савченко могли быть второстепенными объектами в этой комбинации.
Хотя, говорит эксперт, эта война спецслужб могла быть использована украинской властью и для достижения неких политических целей.
Тень Медведчука
Дело в том, что еще в день, когда стало известно о задержании Владимира Рубана, пользователи соцсетей заговорили, что конечной целью спецслужб в этой операции может быть украинский общественный и политический деятель Виктор Медведчук.
Медведчук обладает на Украине неоднозначной репутацией - не в последнюю очередь, из-за своих кумовских отношений с Владимиром Путиным. Несмотря на это, на последней пресс-конференции Петр Порошенко высоко оценил заслуги Медведчука как переговорщика по вопросам обмена пленными.
Глава СБУ Василий Грицак на специально созванном брифинге по случаю задержания Рубана не стал комментировать слухи о связи этого дела с Медведчуком. Однако раздал журналистам распечатанные на принтере материалы, которые якобы свидетельствовали: Рубан и Медведчук связаны между собой.
В пресс-службе движения Медведчука "Украинский выбор" Би-би-си заявили, что Рубан никогда не был ни членом их организации, ни помощником ее лидера.
Поговаривают в Киеве и о том, что с Медведчуком связана и Надежда Савченко. Во всяком случае, неоспоримым фактом является ключевая роль Медведчука в том, что в мае 2016 года она была обменена на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
"Наезжая на Савченко, скорее всего, хотят выйти на Медведчука. Президент как-то неосторожно и необдуманно его похвалил, теперь нужно его поставить на место, чтобы он не загордился", - иронизирует Олег Жданов.
Украинско-российские отношения - и так пребывающие в глубочайшем кризисе со времени аннексии Крыма - сегодня действительно хуже не придумаешь.
Обнародование решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" привело к новому витку "газовой войны" между двумя государствами. А на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, напротив, считает, что в этой ситуации создавать проблемы "неформальному послу России в Киеве" Виктору Медведчуку - по выражению политолога, "рвать последнюю нитку связи с Москвой" - что никак не может входить в планы украинской власти.
Уличная вооруженная оппозиция
Хотя Вадим Карасев не исключает, что дело Савченко может иметь политические последствия иного плана: оно может свидетельствовать о зачистке властью самого опасного для нее сегмента оппозиции в преддверии выборов - в следующем году Украину ждут президентская и парламентская кампании.
"У нас есть оппозиция парламентская, непарламентская, уличная и уличная вооруженная", - говорит политолог.
"Такие, как Савченко, своим буйством, своей непредсказуемостью и антивластным (настроем) представляют (для власти) опасность, несмотря на свою малочисленность", - говорит политолог.
По словам Карасева, примерно такими же соображениями руководствовался официальный Киев, выдворяя из страны опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
А следующим, прогнозирует политолог, в объектив спецслужб может попасть другой украинский парламентарий, бывший комбат батальона "Донбасс" и соратник Саакашвили Семен Семенченко.
Не в пользу такой версии играет тот факт, что Надежду Савченко сложно причислить к самым рейтинговым украинским политикам: не все социологические фирмы даже включают ее в качестве вероятного кандидата в президенты в свои опросники. Исследование Центра Разумкова, проведенное в октябре прошлого года, показало, что за нее готовы проголосовать всего 0,8% избирателей.
"Если (на Украине) начнутся более или менее массовые протесты, я не знаю более сильного человека, который мог бы повести за собой толпу", - говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
"Много людей… относятся к ней плохо. Но они верят в то, что она говорит. А для толпы, заряженной на то, что надо снести "коррумпированную власть", - она, конечно, подарок. Поэтому наезд на нее со стороны Порошенко оправдан", - резюмирует политолог.
Сама Надежда Савченко пока не объяснила, с чем связывает появление представления на ее арест она сама. Ожидается, что она выскажется по этому поводу в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.