Почему в Киеве хотят арестовать Надежду Савченко?

Правообладатель иллюстрации УНІАН Image caption По обвинениям, выдвинутым прокуратурой, Надежде Савченко может грозить до 15 лет тюремного заключения

Генеральный прокурор Украины внес в Верховную раду представление на снятие неприкосновенности и арест героя Украины, депутата парламента, бывшей военнослужащей Надежды Савченко.

Ее обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что Савченко собиралась захватить власть в стране, совершив теракт в стенах Верховной рады.

Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта

Сама Савченко выдвинутые ей обвинения пока предметно не комментировала, отметив, что знает немало военных, "согласных с тем, что военный переворот в Украине - это довольно ожидаемое и, наверно, довольно правильное событие".

Би-би-си с помощью киевских экспертов попыталась разобраться, что может стоять за выдвинутыми против Савченко обвинениями.

Теракт и переворот

Правообладатель иллюстрации УНІАН Image caption Прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала обстрелять здание Рады из минометов

Согласно официальной версии, изложенной представителями власти, Савченко замышляла провести кровавый теракт прямо в стенах украинского парламента.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и "должностных лиц", минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил с трибуны Рады Юрий Луценко.

Подробности обвинений, выдвинутых Савченко, пока остаются закрытой информацией: материалы прокуратуры, которые должны свидетельствовать о виновности депутата - больше 170 страниц текста, - только в четверг были переданы в Верховную раду.

Генпрокурор надеется, что регламентный комитет парламента рассмотрит предоставленные прокуратурой доказательства в следующую среду, а само голосование за снятие с Савченко неприкосновенности состоится на следующий день. Ожидается, что именно тогда широкой общественности будут предоставлены, в частности, аудио- и видеозаписи, подтверждающие обвинения прокуратуры.

Тем не менее, дело Савченко уже сейчас связывают с задержанием Владимира Рубана. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" на прошлой неделе задержали на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия, которое, по словам силовиков, планировали использовать для проведения масштабного теракта в центре Киева.

Рубан обвинения в свой адрес отвергает, а Савченко заявила, что собирается взять его на поруки.

Директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает представленный властями сценарий путча Савченко в целом правдоподобным.

"Есть заявления правоохранительных органов о том, что Савченко собиралась проводить теракты. Есть заявления самой Савченко о том, что она поддерживает такие формы госпереворота. В принципе, этого уже достаточно для того, чтобы ее закрыть. Все остальные версии можно рассматривать в порядке творческого бреда", - уверен Романенко.

Правообладатель иллюстрации AFP

По его мнению, если представленные силовиками доказательства противоправных действий Савченко будут достаточно убедительными, ее будущее незавидно: с нее снимут депутатскую неприкосновенность, отберут звание Героя Украины и посадят в тюрьму.

"Порошенко нельзя пугать кого-то жесткими наказаниями, а тогда не предпринимать никаких мер. Полумерами нельзя ограничиваться, иначе зачем нужно было начинать этот маневр?" - вопрошает политолог.

Война спецслужб

Впрочем, в реалистичность планов Савченко подорвать украинский парламент верят не все.

Военный эксперт Олег Жданов говорит Би-би-си, что оружие, с которым задержали Владимира Рубана, - неподходящее для осуществления поставленных предполагаемыми заговорщиками задач.

"У нас пять тысяч нацгвардейцев стоят вокруг Верховной рады в четыре ряда, весь правительственный квартал днем и ночью просматривается видеокамерами. Идти на штурм с гранатами Ф-1 и автоматами? Вы смеетесь?" - говорит он.

По мнению Жданова, более вероятной версией событий вокруг Рубана и Савченко является та, которую назвала журналистам на суде над руководителем "Офицерского корпуса" сама депутат: "война спецслужб".

Дело в том, поясняет эксперт, что, согласно принятому недавно закону о "деоккупации Донбасса", контроль над прифронтовыми территориями и собственно линией фронта должен перейти от Службы безопасности Украины к военным.

А это, намекает Жданов, может приводить к различного рода эксцессам.

"На путях контрабанды, в том числе оружия (через линию фронта), появляются конфликтные ситуации. Вероятно, это не первый и не последний скандал", - говорит он.

СБУ отрапортовала о предотвращении масштабнейшего теракта, связанного с контрабандой оружия из самопровозглашенных "республик" - это может быть одной из таких "конфликтных ситуаций", говорит эксперт.

По такой логике, Рубан и Савченко могли быть второстепенными объектами в этой комбинации.

Хотя, говорит эксперт, эта война спецслужб могла быть использована украинской властью и для достижения неких политических целей.

Тень Медведчука

Дело в том, что еще в день, когда стало известно о задержании Владимира Рубана, пользователи соцсетей заговорили, что конечной целью спецслужб в этой операции может быть украинский общественный и политический деятель Виктор Медведчук.

Медведчук обладает на Украине неоднозначной репутацией - не в последнюю очередь, из-за своих кумовских отношений с Владимиром Путиным. Несмотря на это, на последней пресс-конференции Петр Порошенко высоко оценил заслуги Медведчука как переговорщика по вопросам обмена пленными.

Глава СБУ Василий Грицак на специально созванном брифинге по случаю задержания Рубана не стал комментировать слухи о связи этого дела с Медведчуком. Однако раздал журналистам распечатанные на принтере материалы, которые якобы свидетельствовали: Рубан и Медведчук связаны между собой.

В пресс-службе движения Медведчука "Украинский выбор" Би-би-си заявили, что Рубан никогда не был ни членом их организации, ни помощником ее лидера.

Поговаривают в Киеве и о том, что с Медведчуком связана и Надежда Савченко. Во всяком случае, неоспоримым фактом является ключевая роль Медведчука в том, что в мае 2016 года она была обменена на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

"Наезжая на Савченко, скорее всего, хотят выйти на Медведчука. Президент как-то неосторожно и необдуманно его похвалил, теперь нужно его поставить на место, чтобы он не загордился", - иронизирует Олег Жданов.

Украинско-российские отношения - и так пребывающие в глубочайшем кризисе со времени аннексии Крыма - сегодня действительно хуже не придумаешь.

Обнародование решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" привело к новому витку "газовой войны" между двумя государствами. А на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, напротив, считает, что в этой ситуации создавать проблемы "неформальному послу России в Киеве" Виктору Медведчуку - по выражению политолога, "рвать последнюю нитку связи с Москвой" - что никак не может входить в планы украинской власти.

Уличная вооруженная оппозиция

Хотя Вадим Карасев не исключает, что дело Савченко может иметь политические последствия иного плана: оно может свидетельствовать о зачистке властью самого опасного для нее сегмента оппозиции в преддверии выборов - в следующем году Украину ждут президентская и парламентская кампании.

"У нас есть оппозиция парламентская, непарламентская, уличная и уличная вооруженная", - говорит политолог.

"Такие, как Савченко, своим буйством, своей непредсказуемостью и антивластным (настроем) представляют (для власти) опасность, несмотря на свою малочисленность", - говорит политолог.

По словам Карасева, примерно такими же соображениями руководствовался официальный Киев, выдворяя из страны опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

А следующим, прогнозирует политолог, в объектив спецслужб может попасть другой украинский парламентарий, бывший комбат батальона "Донбасс" и соратник Саакашвили Семен Семенченко.

Не в пользу такой версии играет тот факт, что Надежду Савченко сложно причислить к самым рейтинговым украинским политикам: не все социологические фирмы даже включают ее в качестве вероятного кандидата в президенты в свои опросники. Исследование Центра Разумкова, проведенное в октябре прошлого года, показало, что за нее готовы проголосовать всего 0,8% избирателей.

"Если (на Украине) начнутся более или менее массовые протесты, я не знаю более сильного человека, который мог бы повести за собой толпу", - говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Много людей… относятся к ней плохо. Но они верят в то, что она говорит. А для толпы, заряженной на то, что надо снести "коррумпированную власть", - она, конечно, подарок. Поэтому наезд на нее со стороны Порошенко оправдан", - резюмирует политолог.

Сама Надежда Савченко пока не объяснила, с чем связывает появление представления на ее арест она сама. Ожидается, что она выскажется по этому поводу в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.