Массовый исход жителей из сирийской Восточной Гуты. Фотографии

Более 12 тысяч человек в четверг покинули город Хамурия в осажденном анклаве Восточная Гуты поблизости от Дамаска, спасаясь от наступающих правительственных сил.

Этот город подвергается в последние дни сильным обстрелам и бомбардировкам сирийской армии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мирные жители выводятся по "гуманитарным коридорам", созданным сирийской армией

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вереницы мужчин, женщин и детей с вещами покидают город - это самая массовая эвакуация мирного населения с начала наступления в этом районе Сирии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийский Красный Крест помогает в эвакуации детей из Восточной Гуты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Более 1100 человек погибли в Восточной Гуте в результате наступления сирийской армии при поддержке российской авиации, которое началось 18 февраля.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дамаск утверждает, что повстанцы используют мирное население в качестве "живого щита"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Среди беженцев - множество детей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Над городом Хамурия поднимаются клубы дыма от пожаров, вызванных авиаударами