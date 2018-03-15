Массовый исход жителей из сирийской Восточной Гуты. Фотографии
- 15 марта 2018
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Более 12 тысяч человек в четверг покинули город Хамурия в осажденном анклаве Восточная Гуты поблизости от Дамаска, спасаясь от наступающих правительственных сил.
Этот город подвергается в последние дни сильным обстрелам и бомбардировкам сирийской армии.