Не можете отличить Словакию от Словении? Вы не одни!
Премьер-министр Словении объявил о своей отставке.Премьер-министр Словакии объявил о своей отставке.
Если вы поначалу решили, что речь идет об одной и той же стране - не волнуйтесь. Вы не одни.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку в связи со скандалом после убийства журналиста, расследовавшего коррупцию в рядах правительства.
Премьер-министр Словении Миро Церар одновременно с этим ушел в отставку из-за скандала, связанного с финансированием строительства железной дороги.
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"Словакский и словенский премьер-министры объявили о своей отставке в один и тот же день. Троллинг людей, которые до сих пор не могут различить Словакию и Словению", - пишет пользователь tatanicka.
"Для того, чтобы никто не перепутал Словению и Словакию, премьер-министр Словении тоже решил уйти в отставку", - пишет ZigaTurkEU.
Люди путают эти две страны с тех самых пор, как они обе получили независимость в начале 1990-х годов.
Гимны и флаги
Можно найти десятки твитов о словацком происхождении первой леди США Мелании Трамп, хотя это не соответствует действительности. Она родилась в городке Севница в Словении. Предыдущая жена Дональда Трампа Ивана родилась в Чехословакии.
Обе страны страдают от того, что на многих соревнованиях и во время официальных событий организаторы поднимают флаг другой страны или же играют ее гимн.
Например, в 2017 году, во время чемпионата мира по хоккею в Германии, возмущенные болельщики из Словакии были вынуждены перекрикивать игравшийся гимн Словении.
Им было сказано, что неправильный гимн был исполнен из-за "технических проблем".
На самом деле люди путают эти две страны постоянно. Президент США Джордж Буш-младший как-то рассказывал о своей встрече с министром иностранных дел Словакии. Такой встречи никогда не было.
В 2003 году тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони представил собравшимся на пресс-конференции журналистам премьер-министра Словакии. Но рядом с ним стоял премьер-министр Словении Антон Роп.
"Это было очень странно, и мы попросили журналистов не сообщать об этом", - сказал Роп.
Ходят слухи, что представители посольств обеих стран в Вашингтоне регулярно встречаются для того, чтобы обмениваться корреспонденцией, доставленной по неправильному адресу.
Насколько известно, это скорее миф, но он основан на словах неназванного посла Словении в одной из европейских стран, сказанных в интервью New York Times в 2004 году.
Кликните Сравните флаги Словакии и Словении
Словения
Словакия
Как это произошло?
У обеих стран похожие названия, флаги и история.
Их флаги выглядят почти одинаково - горизонтальные красные, синие и белые полосы. Разница лишь в гербе, который в обоих случаях расположен с левой стороны.
Их официальные названия также сложно отличить - Slovenská republika и Republika Slovenija*.
Названия языков двух стран также чрезвычайно похожи: slovenčina и slovenščina.
Но обе страны разделены друг от друга Австрией и Венгрией.
На всякий случай: Словения - страна на юге Европы, граничащая, среди прочего, с Хорватией и Италией. Словакия граничит с Польшей и Чехией.
В обеих странах много гор и замков.
Обе страны входили в прошлом в социалистический лагерь, и и в своем современном виде существуют лишь с начала 1990-х годов.
Словения объявила свою независимость от Югославии в 1991 году, причем этот процесс был почти бескровным.
Словакия почти в два раза больше Словении. Ранее она входила в состав Чехословакии, но после так называемого "бархатного развода" в 1992 году стала независимой.
*Slovenská republika - Словакия, Republika Slovenija - Словения.