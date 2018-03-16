Не можете отличить Словакию от Словении? Вы не одни!

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Премьер-министр Словении объявил о своей отставке.Премьер-министр Словакии объявил о своей отставке.

Если вы поначалу решили, что речь идет об одной и той же стране - не волнуйтесь. Вы не одни.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку в связи со скандалом после убийства журналиста, расследовавшего коррупцию в рядах правительства.

Премьер-министр Словении Миро Церар одновременно с этим ушел в отставку из-за скандала, связанного с финансированием строительства железной дороги.

Пропустить Twitter пост , автор: @tatanicka Slovakian and Slovenian prime ministers announce resignation on the same day, trolling those few people still able to tell Slovakia and Slovenia apart. https://t.co/ZKTAktxDEj — Tatiana Jancarikova (@tatanicka) 14 марта 2018 г.

"Словакский и словенский премьер-министры объявили о своей отставке в один и тот же день. Троллинг людей, которые до сих пор не могут различить Словакию и Словению", - пишет пользователь tatanicka.

Пропустить Twitter пост , автор: @ZigaTurkEU To avoid confusion between Slovenia and Slovakia Slovenian prime minister to resign as well. — Ziga Turk (@ZigaTurkEU) 14 марта 2018 г.

"Для того, чтобы никто не перепутал Словению и Словакию, премьер-министр Словении тоже решил уйти в отставку", - пишет ZigaTurkEU.

Люди путают эти две страны с тех самых пор, как они обе получили независимость в начале 1990-х годов.

Гимны и флаги

Можно найти десятки твитов о словацком происхождении первой леди США Мелании Трамп, хотя это не соответствует действительности. Она родилась в городке Севница в Словении. Предыдущая жена Дональда Трампа Ивана родилась в Чехословакии.

Обе страны страдают от того, что на многих соревнованиях и во время официальных событий организаторы поднимают флаг другой страны или же играют ее гимн.

Например, в 2017 году, во время чемпионата мира по хоккею в Германии, возмущенные болельщики из Словакии были вынуждены перекрикивать игравшийся гимн Словении.

Им было сказано, что неправильный гимн был исполнен из-за "технических проблем".

На самом деле люди путают эти две страны постоянно. Президент США Джордж Буш-младший как-то рассказывал о своей встрече с министром иностранных дел Словакии. Такой встречи никогда не было.

В 2003 году тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони представил собравшимся на пресс-конференции журналистам премьер-министра Словакии. Но рядом с ним стоял премьер-министр Словении Антон Роп.

"Это было очень странно, и мы попросили журналистов не сообщать об этом", - сказал Роп.

Ходят слухи, что представители посольств обеих стран в Вашингтоне регулярно встречаются для того, чтобы обмениваться корреспонденцией, доставленной по неправильному адресу.

Насколько известно, это скорее миф, но он основан на словах неназванного посла Словении в одной из европейских стран, сказанных в интервью New York Times в 2004 году.

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Как это произошло?

У обеих стран похожие названия, флаги и история.

Их флаги выглядят почти одинаково - горизонтальные красные, синие и белые полосы. Разница лишь в гербе, который в обоих случаях расположен с левой стороны.

Их официальные названия также сложно отличить - Slovenská republika и Republika Slovenija*.

Названия языков двух стран также чрезвычайно похожи: slovenčina и slovenščina.

Но обе страны разделены друг от друга Австрией и Венгрией.

На всякий случай: Словения - страна на юге Европы, граничащая, среди прочего, с Хорватией и Италией. Словакия граничит с Польшей и Чехией.

В обеих странах много гор и замков.

Обе страны входили в прошлом в социалистический лагерь, и и в своем современном виде существуют лишь с начала 1990-х годов.

Словения объявила свою независимость от Югославии в 1991 году, причем этот процесс был почти бескровным.

Словакия почти в два раза больше Словении. Ранее она входила в состав Чехословакии, но после так называемого "бархатного развода" в 1992 году стала независимой.

*Slovenská republika - Словакия, Republika Slovenija - Словения.