Пресса Британии: "Новичок" могли подложить в багаж Юлии Скрипаль

В обзоре британских газет за 16 февраля:

Токсин, отравивший Скрипаля, могла привезти в Британию его дочь

Нервно-паралитический токсин, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли подложить в багаж его дочери перед вылетом из России, пишет Telegraph со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в спецслужбах.

Сейчас это основная версия следствия, говорят источники газеты. Таким образом, версия о том, что Солсбери посещали некие засланные Кремлем отравители, отходит на второй план, пишет газета.

В соответствии с новой версией, отравляющим веществом из группы "Новичок" мог быть отравлен предмет одежды, косметика или подарок, который Юлия Скрипаль привезла отцу в Британию.

Опрошенные газетой эксперты обращают внимание на то, что полиция не публиковала фотографий потенциальных отравителей, хотя, учитывая количество камер наружного наблюдения в центре Солсбери, такие снимки у полиции могли бы быть.

Тем временем в Солсбери, где в контакт с отравляющим веществом вступили, по оценке властей, около 130 человек, продолжается дезинфекция. В больницы с жалобами на симптомы отравления обратились 46 человек.

В городе устанавливают кордоны, оцепляя отдельные дома и районы. Сейчас таких кордонов 24. Последним был оцеплен дом полицейского, вступившего в контакт с веществом и по-прежнему находящегося в больнице.

Великобритания и ее союзники

Times в своей редакционной статье пишет, что западные союзники стараются держаться вместе.

К очевидному облегчению британского премьер-министра Терезы Мэй союзники Британии по НАТО поддерживают шаги, предпринятые Лондоном после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Лидеры США, Германии и Франции в четверг сделали редкое совместное заявление, пишет газета, в котором говорится, что использование нервно-паралитического вещества было нападением на суверенную территорию Великобритании, а также очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия и международного права.

Это заслуга Терезы Мэй, так как ей удалось убедить основных союзников в том, что ответственность за инцидент в Солсбери несет Россия.

Если президент Владимир Путин надеялся, что ему удастся внести раскол в ряды альянса, стравливая друг с другом европейские страны, зависящие от поставок российского газа, то ему этого не удалось.

За контрмерами, объявленными Лондоном, должны последовать контрмеры коллективные, после того как страны НАТО достигнут консенсуса.

Практические каждая из стран альянса, отмечает газета, в какой-то момент ощущала на себе враждебное давление со стороны путинской России.

В эти выходные Владимир Путин будет переизбран на пост президента. Теперь ему стоит задуматься о том, как его будет судить история, пишет Times.

ГазетаI публикует статью своего аналитика Кима Сенгупта, который подвергает сомнению заявления британских властей о том, что в конфронтации с Россией Лондон пользуется полной поддержкой своих союзников.

"Нам говорят, что против Владимира Путина выстроился целый единый фронт. Время покажет, так ли это", - пишет он.

Предыдущие заявления союзников о солидарности - после убийства Александра Литвиненко в 2006 году - не привели к каким-либо значимым шагам, напоминает автор.

"Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что объявит о каких-то контрмерах в ближайшие дни. Очевидным шагом была бы отмена запланированного визита Макрона в Россию через два месяца. Но скорее всего мы увидим, как Макрон пожимает руку Путина", - пишет Ким Сенгупта.

В Италии Маттео Сальвини, который может стать следующим премьер-министром страны, ответил на вопрос о возможном причастии Москвы к нападению в Солсбери так: "Мы видим и слышим много фейковых новостей. В 2018 году люди не отравляют друг друга".

В британском парламенте Терезу Мэй спросили, подняла ли она вопрос с союзниками о возможности прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ из России должен поступать в Германию.

Единственное, что могла ответить Тереза Мэй - это то, что вопрос обсуждался в прошлом.

Лишь время поможет понять, насколько серьезной окажется солидарность наших союзников в этой новой холодной войне Британии и Кремля, заключает издание.

Чего добивается Путин?

Times публикует статью аналитика Эдварда Лукаса, в которой тот пишет, что, хоть Владимир Путин человек и непьющий, ему, может быть, сейчас хочется открыть бутылку шампанского.

У себя дома он держит рычаги власти крепче, чем когда-либо, а его соперники за рубежом в то же время выглядят слабее, чем когда-либо.

Химическое нападение в Великобритании оказалось весьма успешным, подчеркнув раскол и слабость в рядах стран Запада.

Теперь Владимир Путин может рассчитывать свои следующие шаги, будучи в полной уверенности, что авторитет Запада рушится.

Не только Британия, но и международное сообщество в целом не смогло по настоящему ответить на беззастенчивое нападение в Солсбери.

Результат этого бездействия особенно опасен для небольших стран у российской границы, которые полагаются на принцип коллективной безопасности.

Что произойдет, если Кремль вслед за нападением в Солсбери совершит нечто подобное в одной из стран Балтии? Если судить по тому, что произошло за последние несколько дней, Запад ответит лишь осуждениями и громкими заявлениями.

Да, авантюры за рубежом не разрешат проблем, стоящих перед Россией. Но они служат сразу двум целям.

Они отвлекают внимание населения России от насущных проблем, а также ослабляют возможности других стран по сдерживанию кремлевских коррупционеров.

Цель Путина - не разрушить весь Запад, а ослабить его настолько, чтобы он не представлял собой угрозу режиму в России.

Страны Запада теперь лишь с трудом могут защитить себя от России.

Кремль приближается к победе в новой холодной войне еще до того, как она началась, пишет Эдвард Лукас в Times.

Лидер лейбористов - о нападении на Скрипаля

Guardian публикует статью лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой тот пишет, что в Великобритании нет ни одного человека, который не был бы глубоко возмущен ужасным нападением на Сергея Скрипаля.

"Использование боевого нервно-паралитического вещества на улицах британского города - больше, чем просто безответственное варварства. Теперь наша полиция и спецслужбы должны провести самое тщательное расследование этого инцидента", - пишет он.

Премьер-министр Тереза Мэй была права, заявив в понедельник о двух возможных вариантах нападения в Солсбери, учитывая тот факт, что нервно-паралитическое вещество было произведено в России.

Либо это было преступление, совершенное российским государством, либо это государство более не в состоянии контролировать места хранения подобных веществ.

В последнем случае нельзя исключать возможность того, что российские мафиозные группировки смогли проникнуть в Британию и закрепиться в стране.

Наш ответ, пишет Джереми Корбин, должен быть решительным и пропорциональным.

Но это не означает, продолжает лидер лейбористов, что мы должны скатиться в новую холодную войну.

Вместо этого Великобритания должна использовать свои законы и укреплять свои ценности: Лондон должен проводить внешнюю политику, снижающую уровень напряжения в международных отношениях.

"Наша способность ответить на грубые нарушения международных норм со стороны России ограничена цунами незаконно нажитых денег российских олигархов (как сторонников, так и противников российского правительства), которые те последние два десятилетия отмывают в Лондоне", - пишет Корбин.

"Мы должны перестать предоставлять услуги клановому российскому капитализму и коррумпированным миллиардерам, которые хранят свои деньги в Лондоне", - утверждает он.

Но на данный момент необходимо установить, кто именно совершил нападение в Солсбери, и призвать этих людей к ответственности.

Лишь при помощи международного сотрудничества мы сможем защититься от повторения подобных шокирующих преступлений, пишет Джереми Корбин в Guardian.

Новая международная роль для Британии

Daily Telegraph публикует статью бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который пишет, что возмутительное нападение в Солсбери было не отдельным инцидентом, а частью гибридной войны, которую ведет против Запада Владимир Путин.

Российский президент прибегает к разнообразной тактике, утверждает Расмуссен: от конвенциональных военных действий до кибератак, кампаний дезинформации, использования хакеров, вмешательства в выборы и убийств.

В этой войне Россия пытается использовать против нас сами основы нашего открытого, демократического общества, пишет Расмуссен, и давно пришла пора противостоять этому воздействию.

После Солсбери этот процесс могла бы возглавить Великобритания. Почти каждый член нашего альянса испытал на себе нападения со стороны России, будь то российское вмешательство в выборы в США, Франции и Италии, кампании дезинформации, направленные на повышение антимигрантских настроений в Центральной Европе, или кибератаки на министерство обороны Дании.

В некоторых частях Восточной Европы все эти нападения происходят более или менее регулярно.

"Будучи по совместительству советником президента Украины Петра Порошенко, я видел, как Россия разжигает войну в Донбассе, войну, которая унесла более 10 тысяч жизней, - пишет бывший генсек НАТО. - А четыре года назад Россия незаконно захватила Крымский полуостров, что стало первым насильственным изменением границ в Европе со времен Второй мировой войны".

Москва также регулярно прибегает к убийствам своих оппонентов, как, например, в прошлом году, когда в Киеве средь бела дня был убит бывший депутат Госдумы. Москва активно поддерживает экстремистов и организует кибератаки.

Перед западным альянсом стоит одна общая угроза. Но пока что мы наблюдаем лишь дезорганизованную реакцию.

"Как человек, который имел дело с Владимиром Путиным множество раз, у меня нет никаких сомнений в том, что он понимает лишь язык силы", - утверждает Расмуссен.

Те страны, которые опасаются, что наши контрмеры могут привести к эскалации напряженности в отношениях, должны спросить себя: какой будет цена, если бы ничего не будем делать, а также кто именно - президент Путин или Запад - эту эскалацию начал первым?

Сейчас, когда все следят за немедленными тактическими контрмерами, нападение на Великобританию должно рассматриваться как самой Британией, так и ее союзниками как повод дать отпор гибридной войне, развязанной против нас Путиным.

Британия должна создать коалицию свободных стран, которые предоставят человеческие и другие ресурсы для трансатлантического ответа Путину.

Ответу, который защитит наше открытое общество и даст отпор циничным усилиям Кремля подорвать нашу демократию и безопасность изнутри.

Какими бы ни были наши разногласия по поводу ряду вопросов - будь то "брексит" или политика Белого дома, - мы должны отложить их в сторону ради этого общего дела.

Великобритания пытается продемонстрировать в свете "брексита" свою приверженность открытому миропорядку, основанному на четких правилах, возглавив борьбу с гибридной войной,

Британия может найти свою роль на международной арене, пишет Андерс Фог Расмуссен в Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com