СМИ России: жестокое и изобретательное отравление Скрипаля

В обзоре российских газет за 12 марта:

"Новая газета": яд для Скрипаля невозможно точно дозировать

Российские издания продолжают анализировать обстоятельства отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Новая газета" приводит мнение одного из руководителей лаборатории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, имя которого не называет.

Эксперт отмечает, что нервно-паралитический газ, которым, по утверждениям Лондона, был отравлен Скрипаль, не мог создаваться как яд для индивидуального применения. Речь идет именно об оружии массового поражения, которое невозможно точно дозировать под такую задачу.

"Тот, кто его применил, старался сделать максимально слабый раствор, чтобы не погибнуть самому. И все равно высока вероятность, что он получил свою дозу", - рассуждает эксперт.

По мнению ученого, отравители выбрали очень опасное лично для себя и самое неудобное в обращении вещество. При этом они проигнорировали огромное количество надежных ядов с избирательным действием, известных человечеству.

Обозреватель "Новой газеты" Валерий Ширяев заключает, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери стоит группа людей, притом очень жестоких и изобретательных.

"Оглашенные на сегодня англичанами факты говорят именно о таком сценарии. Это был не случайный выбор, а тщательно рассчитанный поступок, такой яд достать трудно, а применение смертельно опасно для самого убийцы", - отмечает журналист.

"Ведомости": власть не сдерживает себя в "грязных действиях"

На заключительном этапе президентской гонки активисты и наблюдатели заявляют о давлении со стороны властей. Как пишут "Ведомости", движение "Голос" направило министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову заявление с просьбой проверить должностных лиц, причастных к давлению на арендодателя, отказавшего движению в аренде.

Наблюдатели не смогли снять помещение под колл-центр. Сопредседатель "Голоса" Роман Удот говорит, что в аренде было отказано, невзирая на оплаченный договор, после разговора арендодателя с участковым и неизвестным человеком в штатском.

Ранее ЦИК отказал в аккредитации 850 журналистам газеты "Молния", от которой работают на выборах наблюдатели "Голоса". Ранее таких проблем у движения не возникало, говорит учредитель "Молнии" Василий Вайсенберг. Кроме того, во вторник минюст включил в список нежелательных организаций Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва), которые плотно сотрудничают с "Голосом".

В пятницу "разоблачительный" фильм о "Голосе" планирует показать НТВ; в аккредитации отказано также 4500 сторонникам Алексея Навального, которые должны были пойти на выборы от газеты "Левиафан".

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц называет такое давление неожиданным: "Напоминает ситуацию перед думскими выборами 2011 года, хотя перед выборами президента - 2012 было спокойно". По его словам, из регионов идут сигналы о давлении на штабы кандидатов и партии вплоть до предложения денег за то, чтобы они не выдавали направлений наблюдателям "Голоса" и Навального. Мельконьянц прогнозирует наблюдателей-двойников и провокации со стороны провластных наблюдателей.

На наблюдателей вряд ли можно ожидать давления 18 марта, считает политолог Александр Пожалов: "Власть не заинтересована в скандалах: одной из важных составляющих является восприятие выборов на Западе, а один из маркеров - ситуация с наблюдателями".

В конце кампании всегда появляется истерия, поэтому будут разные усилия по административному вмешательству, уверен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. "Это естественная реакция власти: даже когда все под контролем, она усиливает прессинг. Видимо, стоит ожидать инцидентов в день голосования, как бы ЦИК ни старался сгладить впечатление. Именно власть в первую очередь заинтересована в прозрачных выборах, но сдержать себя в грязных действиях по блокированию всего независимого не может", - резюмирует эксперт.

"Медуза": Гудков и Собчак придумали партию против Путина

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак, которая на выборах 2018 года баллотируется в президенты России. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию "Партией перемен".

Издание "Медуза" пишет, что партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, возглавлявшего в 1992-1993 годах министерство экономики России. И напоминает, что Собчак выдвинута в президенты от "Гражданской инициативы".

"Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно прошло. Мы - антипутинская партия", - заявил Гудков.

"Мы ждем в партии всех тех, кто разделяет демократические взгляды. Мы не хотим повторять ошибки прежних объединений, выступая "оппозиционным пылесосом". Мы ищем людей именно наших взглядов", говорится в сообщении Дмитрия Гудкова.

"Коммерсант": граждане растерялись в пенсии

Граждане могли потерять 55 млрд рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году, пишет "Коммерсант". Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд рублей, поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года, подсчитывает "Коммерсант".

Согласно действующим с 2015 года нормам, гражданин может менять страховщика (НПФ или ПФР) раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном переходе потерянные деньги направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).

Значительные потери от досрочной смены страховщика свидетельствуют о непонимании гражданами принципов перевода пенсионных накоплений. "Принятие норм о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе должно было заставить граждан более вдумчиво и реже менять страховщика, - говорит управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. - Но уже давно ясно, что эти нормы не действуют - по итогам переходной кампании прошлого года заявления о досрочном переводе накоплений подали 99,6%".

По мнению руководителя аналитической службы АНПФ Евгения Биезбардиса, исправить ситуацию сможет "регламентация и контроль над полным информированием потенциальных клиентов". "Мы по-прежнему отстаиваем позицию, что обращаться за сменой страховщика нужно к действующему фонду, который заинтересован максимально проинформировать человека о риске потери инвестдохода, а не к новому, - говорит он.

РБК: малому бизнесу дали послабление на четыре года

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года и расширят его действие на средние предприятия. Внести соответствующие поправки в закон поручено минэкономразвития и Генеральной прокуратуре, пишет РБК.

"Эта мера позволит не только сохранить общий положительный эффект от моратория, но и ещё больше снизить административную нагрузку на бизнес начиная с 2019 года. Таким образом, будет сделан еще один важный шаг к улучшению положения предпринимателей, который дополнит проводимую с 2016 года по поручению главы государства комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности", - комментирует министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Важно, что планируется распространить действие "надзорных каникул" и на средний бизнес, считает вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, после введения моратория в 2016 году именно на них фактически пришелся основной "удар" со стороны надзорных органов.

Внеплановые проверки представляют собой серьезную нагрузку для бизнеса, констатирует Михаил Абызов. Зачастую они являются инструментом недобросовестной конкуренции и надуманного давления на бизнес - важно принять закон (соответствующее поручение президента сейчас находится на исполнении в правительстве), закрепляющий соотношение внеплановых проверок в объеме не более 30% от плановых, ранее подчеркивал министр.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си