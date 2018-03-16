Хлеб, яйца, эстафеты и хороводы. Как москвичей зазывают на выборы

В этом году россиян очень активно агитируют принять участие в президентских выборах.

Эксперты движения "Голос", контролирующего ход избирательной кампании, отмечают, что идет активная борьба за явку избирателей.

"Главная политическая интрига, которая обозначилась в ходе президентских выборов 2018 года - это уровень явки избирателей. В этих условиях избирательная кампания уже приобрела ярко выраженный административно-мобилизационный характер", - говорится в докладе организации, опубликованном 6 марта.

Вот как заманивают к урнам и бюллетеням власти Москвы и области.

Правообладатель иллюстрации BBС

Избирателям обещают хороводы и хорошее настроение.

Предыдущие федеральные выборы - в Госдуму - в сентябре 2016 года прошли при очень низкой явке: в выборах приняли участие 47% россиян. Отсутствие интереса к выборам тогда встревожило Кремль.

По данным ВЦИОМ на начало февраля 67,7% опрошенных сказали, что придут на выборы. Опрос от 26 февраля показал, что таких уже 70,9% (опрос проведен 19-26 февраля 2018 года, опрошены 3000 респондентов по телефону).

Помимо конкурсов и викторин, избирателей из Московского региона пытаются привлечь продуктами питания по соблазнительным ценам. Например, в подмосковном Красногорске будут продавать дешевые яйца.

А для москвичей создали инструкцию по комфортному волеизъявлению.

СМС-уведомления о предстоящих выборах многим были отправлены не по одному разу. При этом глава ЦИК России Элла Памфилова отвергла претензии о незаконности смс-рассылки с информацией о выборах, объяснив, что "это не спам-рассылка, это информирование граждан".

"Право и обязанность, в том числе исполнительных органов власти - информировать граждан", - сказала она.

.