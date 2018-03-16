Что общего у дела Скрипаля с убийством брата Ким Чен Ына?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль, работают войска химзащиты

Нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с применением редкого нервно-паралитического вещества в британском Солсбери спровоцировало быстрый ответ британского правительства.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а ее правительство запросило помощь в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вопрос обсуждался на экстренной сессии Совета безопасности ООН.

Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Расследование, вероятно, займет несколько месяцев, однако британское правительство уверено, что ответственность за нападение лежит на Москве и открыто об этом заявляет.

Это резко контрастирует с другим случаем применения нервно-паралитического токсина в публичном месте - убийством сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Кто виноват

Исполнительницами в случае с Ким Чен Намом были две небогатые девушки - работницы баров из маленьких городов. Их обвинили в нанесение на лицо Ким Чен Нама смертоносного нервно-паралитического токсина VX. Девушкам якобы сказали, что они принимают участие в программе розыгрышей.

Суд по их делу начался в октябре прошлого года и, вероятно, будет идти еще несколько месяцев.

Однако по меньшей мере пятеро выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в организации убийства, все еще на свободе. Старший из них - Ли Чэ-Нам - известен как агент северокорейской разведки.

Власти Малайзии почти не занимались расследованием роли в убийстве властей КНДР и лишь однажды заявили, что Северная Корея может стоять за отравлением.

Почему власти Малайзии не хотят до конца раскрывать это дерзкое и опасное политическое убийство, по-прежнему непонятно.

Правообладатель иллюстрации TOSHIFUMI KITAMURA Image caption Ким Чен Нама (слева), брата лидера КНДР Ким Чен Ына (справа) отравили нервно-паралитическим веществом VX

Скорее всего, малайзийских правоохранителей нападение застало врасплох. Ким Чен Наму стало плохо, и он обратился за помощью в медицинскую службу аэропорта. Через 20 минут брат лидера КНДР скончался.

Телохранитель, сопровождавший Ким Чен Нама до медпункта в аэропорту сказал, что его компаньон из Южной Кореи, несмотря на то, что у Ким Чен Нама был с собой фальшивый дипломатический паспорт КНДР, выписанный на имя Ким Чоль.

Эта ошибка встревожила южнокорейские спецслужбы, которые быстро опознали в умершем сводного брата Ким Чен Ына, после чего внезапную смерть в аэропорту начали расследовать как заказное убийство.

Лишь через несколько дней полицейские поняли, что Ким Чен Нам был отравлен одним из самых смертоносных в мире нервно-паралитических ядов, который производят лишь несколько стран.

Быстрые задержания

Через три дня после смерти Ким Чен Нама в Малайзии были задержаны две девушки: 18-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя индонезийка Сити Айсиях.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Женщинам грозит смертная казнь, но они утверждают, что их просто обманули

Также полицейские заявили, что разыскивают еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству.

Подозреваемые покинули страну в день убийства, и Малайзия обратилась в Интерпол. Организация выпустила в отношении четверых подозреваемых "красный циркуляр", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира.

Еще трое подозреваемых нашли убежище в северокорейском посольстве.

Также был задержан гражданин КНДР, подвозивший девушек до аэропорта, но его быстро освободили и позволили покинуть страну.

Первое вскрытие Ким Чен Нама не дало внятных результатов. Через пять дней после его смерти в полиции заявили, что проведут второе вскрытие.

"Заложники в Пхеньяне"

В этот момент власти КНДР и посол страны в Малайзии Кан Чхоль начали громко критиковать малайзийские власти, обвиняя их в сговоре с Южной Кореей.

КНДР была недовольна в частности тем, что Малайзия не позволила вернуть тело Ким Чен Нама на родину.

Критика со стороны КНДР спровоцировала малайзийское правительство сделать 20 февраля свое первое заявление по поводу убийства. Оно осудило заявление посла КНДР, как "основанное на заблуждениях, лжи и полуправде".

Позже Кан Чхоль был объявлен в Малайзии персоной нон грата.

Полиция официально подтвердила, что Ким Чон Нам был отравлен токсином VX лишь 24 февраля. 3 марта правительство осудило применение вещества. Однако и в нем убийство не связывалось с властями КНДР.

Малайзия напрямую обвинила КНДР в убийстве лишь 8 марта, когда Пхеньян временно запретил всем малайзийцам покидать территорию КНДР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер Малайзии Наджиб Тун Разак лишь однажды связал убийство брата Ким Чен Ына с КНДР

В гневном заявлении премьер Малайзии Наджиб Тун Разак назвал удерживаемых в Пхеньяне граждан "заложниками" режима, который убил собственного гражданина на территории Малайзии, применив опасное химическое оружие.

В дальнейших заявлениях, добиваясь освобождения "заложников", Разак был вынужден смягчить тон. Со временем он согласился разрешить троим подозреваемым, укрывавшихся в посольстве КНДР, покинуть страну. Двое из них в беседе с полицейскими заявили, что они удовлетворены исходом конфликта.

Также Малайзия согласилась вернуть КНДР тело Ким Чен Нама, заявив, что получила образцы ДНК его родственника. О том, что это был за родственник и как к ним попала ДНК, в Малайзии не сказали.

КНДР по-прежнему не признает погибшего в аэропорту человека братом Ким Чен Ына.

Таинственный третий

Однако даже после всех этих событий полицейские не раскрыли личность одного из укрывавшихся в посольстве мужчин из КНДР. После того, как этим подозреваемым разрешили покинуть страну, его вылет из Малайзии вместе с остальными так и не был подтвержден.

Имя третьего мужчины стало известно только после того, как начался суд и его раскрыл главный свидетель обвинения - возглавлявший расследование офицер полиции Ван Азирул Низам Че Ван Азиз.

По словам Азиза, это был Ли Чжи Ю, опознанный одной из подозреваемых - Сити Айсиях - как мужчина, назвавшийся Джеймсом и якобы предложивший ей разыграть Ким Чен Нама в аэропорту.

Полиция не допросила Ли в посольстве, сказал Азиз, потому что у нее не было указаний это сделать. Также полицейские не проверяли, действительно ли опознанный подозреваемый покинул страну.

Показания Азиза еще сильнее запутали дело, когда он заявил, что один из северокорейцев, покинувших Малайзию сразу после нападения, также был известен под именем Джеймс.

Правообладатель иллюстрации Reuters/Royal Malaysia Police/AFP Image caption Полицейский Ван Азирул Низам Че Ван Азиз назвал в суде имена четверых корейских подозреваемых

Во время перекрестного допроса Азиз порой давал неясные и противоречивые ответы. Например, он заявил, что у полиции не было паспортных данных улетевших корейцев, хотя ранее полицейские предоставили данные троих из них журналистам, вероятно, получив их от миграционной службы.

Адвокаты защиты также отметили, что полиции не удалось найти ни одного свидетеля во Вьетнаме. Позже свидетельницу все-таки нашли, и она подтвердила под присягой, что познакомила одну из исполнительниц, Доан Ти Хуонг, с мужчиной по имени Ли, которого они обе считали скаутом, разыскивавшем актрис для комедийных фильмов.

Обвинения считает, что "Ли" - это Ри Джи Хён, бывший посол КНДР в Ханое, в совершенстве владеющий вьетнамским языком. Он покинул Малайзию в день нападения.

Странный суд

В ходе процесса сторона защиты нашла серьезные нестыковки в позиции обвинения.

Упустив всех северокорейских подозреваемых, говорят адвокаты, полицейские потеряли ключевых свидетелей, чьи показания могли бы стать ключевой частью защиты их клиентов. У некоторых подозреваемых, возможно, был дипломатический иммунитет, но это не помешало бы полиции хотя бы побеседовать с ними, говорили адвокаты.

Однако самое странное в позиции обвинения - полный отказ от версии об участии в убийстве правительства КНДР, и даже от попыток расследовать эту версию.

Когда адвокаты защиты со ссылкой на СМИ заявили, что Ким Чен Нам незадолго до смерти встретился с неизвестным гражданином США корейского происхождения на малайзийском острове Лангкави и получил от него информацию на USB-носителе, Азиз признал, что полиции известно об этой встрече, но заявил, что не помнит деталей.

Невозможно представить, что следствию этот эпизод был неинтересен, но судя по всему, полиция не стала его расследовать. Обвинение вслед за КНДР даже не подтверждает, что убит был действительно Ким Чен Нам. Прокуроры и полицейские называют погибшего Ким Чоль - по имени в его дипломатическом паспорте.

Убийство Ким Чен Нама вызвало огромный интерес публики. Как и с другими громкими преступлениями, ожидалось, что показания обвиняемых прольют свет на то, что произошло. Однако этого не случилось. Какими бы ни были причины, Малайзия не обращает никакого внимания на возможную роль правительства КНДР в убийстве.