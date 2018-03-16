Оуэн Пик: взрыв, который сделал меня парасноубордистом

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Оуэн Пик поступил на службу в британскую армию, когда ему было 16 лет. Двумя годами позже его отправят в Афганистан, где он получит серьезные ранения.

Сейчас Оуэну 26 лет, он участвует в Паралимпиаде в Южной Корее в составе первой британской сборной по сноуборду.

"Служба в армии занимала все мое время. Я был кадетом с 12 лет, я был полностью сконцентрирован на службе. У меня не было никаких других планов", - рассказывает Оуэн Пик.

После окончания школы Оуэн поступил на службу в Королевский английский полк. "Мне нравилась служба, нравилось заниматься с оружием", - говорит паралимпиец.

Через два года после начала службы и через месяц после восемнадцатилетия Оуэна Пика отправили в первую командировку - артиллеристом на юг Афганистана.

"Я был в восторге от этой перспективы, но в то же время боялся. Тогда там было много боев. Это было очень напряженное время. Это трудно представить", - подчеркивает Оуэн.

Вместе с Оуэном в Афганистан отправились еще 30 его сослуживцев. В их задачу входило обеспечение порядка в одной из афганских деревень.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский патруль в Афганистане, архивное фото

"Было очень много раненых, нескольких ребят мы потеряли. Каждый мог оказаться на их месте, но нужно было заставить себя не думать об этом и делать свою работу, в противном случае погибнут люди", - говорит Оуэн Пик.

Прошло три месяца с начала командировки. У отряда Оуэна был выходной, когда другой отряд попал под обстрел талибов.

"Несколько солдат были ранены, и нам нужно было отвести от них огонь", - рассказывает спортсмен.

Отряд Оуэна Пика вел бой целый день, до тех пор пока попавший под обстрел отряд не освободил воинскую часть от талибов. К вечеру бой закончился, вертолет забрал раненых британских солдат.

Оуэну Пику и еще трем его товарищам был поручено обследовать территорию, где располагалась часть, чтобы удостовериться, что территория чиста и жизни военных ничто не угрожает.

"Мои товарищи шли впереди, а я за ними. Я наступил на самодельную бомбу. Последнее, что я помню - это яркая белая вспышка", - вспоминает Оуэн Пик.

Оуэна спасли - его доставили на вертолете на аэродром Кэмп-Бастион, откуда его увезли в больницу "Селли Оук" в Бирмингеме, где обычно лечат получивших тяжелые ранения военнослужащих.

Правообладатель иллюстрации Owen Pick Image caption Сноубординг стал для Оуэна Пика новой страстью, которую он искал после ухода из армии

"Я проснулся. На краю моей кровати сидели папа и мама. Я осознавал, что произошло что-то ужасное, но не знал, что именно. Мне постоянно снились кошмары", - рассказывает Оуэн.

Его сознание играло с ним: ему представлялись страшные картины, которые должны были объяснить, как он получил тяжелые ранения. Через три месяца его отряд вернулся в Британию. Только тогда Оуэн узнал от сослуживцев некоторые подробности произошедшего.

"Они рассказали мне, что в момент взрыва меня подбросило на 10 футов вверх (приблизительно на 3 метра) и отбросило на 15 футов назад (около 4,6 м). Все произошло, когда я подошел к товарищам за сигаретой. Как только мне рассказали о том, что произошло, все стало ясно, ночные кошмары прекратились", - говорит Оуэн.

После больницы Пик провел месяц в реабилитационном центре для военнослужащих в графстве Суррей, где он проходил курс лечения вместе с другими военнослужащими. По его словам, это было довольно забавно: "У них было шесть пациентов, на которых приходилось всего четыре ноги".

Оуэн говорит, что его правая нога была буквально разорвана на куски, рентген выглядел так, как будто кто-то сфотографировал стакан, разбившийся на мелкие кусочки. Оуэну предложили выбрать между многочисленными операциями и ампутацией. Оуэн сделал выбор в пользу операций и вернулся в армию.

Правообладатель иллюстрации Louis James Parker Image caption Организация Help for Heroes предложила Оуэну курс по обучению водным лыжам

Но когда Оуэн вернулся на службу, его обязанности изменились - это было совсем не то, что он хотел.

Теперь он должен был тренироваться в тренажерном зале и иногда во время учений и тренировок играть роль раненого. Оуэн больше не чувствовал удовлетворения от такой службы. "В основном я занимался всякой ерундой", - говорит он.

В августе 2011 года, 19 месяцев спустя после взрыва, стало ясно, что многочисленные операции не дали желаемого результата, и Пик согласился ампутировать ногу ниже колена.

После ампутации Оуэн неожиданно осознал, что службе в армии пришел конец. Проблема была в том, что он понятия не имел, чем бы заняться.

Во время курса реабилитации Пик поддерживал связь с несколькими благотворительными организациями, помогавшими бывшим военнослужащим.

И одна из этих организаций, Help for Heroes, в 2012 году предложила ему курс по обучению водным лыжам. Во время занятий Оуэн увидел человека на вейкборде и захотел попробовать освоить этот снаряд. Вейкбординг пришелся ему по душе.

Правообладатель иллюстрации Louis James Parker Image caption Свою спортивную карьеру Оуэн начал с занятий вейкбордингом

Позже благотворительная организация Blesma, оказывающая помощь ветеранам боевых действий, предложила ему поездку на горнолыжный курорт Брекенридж, который расположен в американском штате Колорадо. Пик попросил, чтобы ему вместо катания на горных лыжах помогли попробовать освоить сноуборд. Оуэн понял, что сноубординг был похож на вейкбординг, который ему так нравился.

Оуэну дали инструктора, который познакомил его с базовой техникой катания на сноуборде. После нескольких занятий он решил, что хочет связать свое будущее со сноубордом. Оуэн попросил организовать ему учебный курс, после которого он мог бы работать инструктором по сноуборду.

В Британии военнослужащие, получившие тяжелые ранения, получают деньги на переезд и обучение новой профессии. Эта система поддержки помогла Оуэну Пику: он прошел трехмесячный курс обучения в канадском горнолыжном курорте Уистлер и стал инструктором по сноуборду.

Спорт стал для Оуэна той новой страстью, которую он искал после ухода из армии. Теперь он работал инструктором и путешествовал по миру в поисках лучшего снега. К марту 2014 года ему захотелось узнать, чего он стоит как сноубордист, и он решил принять участие во чемпионате Франции по сноуборд-кроссу для людей с ограниченными возможностями.

Сноуборд-кросс - спортивная дисциплина сноуборда, в которой на специально подготовленной трассе состязаются в скорости от четырёх до шести спортсменов одновременно.

На своих первых соревнованиях Оуэн Пик пришел к финишу вторым.

Правообладатель иллюстрации Owen Pick Image caption Поначалу Оуэн Пик и его товарищ по сборной Бен Мур работали без тренера. Они уехали на два месяца в Австрию, где тренировались каждый день

За соревнованиями следили в том числе и участники британской сборной паралимпийцев. Паралимпийцы были впечатлены выступлением Оуэна, а он даже не знал о существовании национальной сборной, готовившейся к Паралимпиаде.

"Британская сборная связалась со мной, чтобы узнать, не хотел бы я тренироваться вместе с ними. Я раньше ничего не слышал о них, но согласился. Так все и началось", - рассказывает Оуэн.

Поначалу Оуэн Пик и его товарищ по сборной Бен Мур работали без тренера. Они уехали на два месяца в Австрию, где тренировались каждый день.

К концу сезона у них появились тренер и деньги. Но деньги не имели большого значения для Оуэна, для него гораздо важнее было то, что он, наконец, нашел любимое занятие после ухода из армии.

Полтора года тренировок дали результат: Оуэн значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге по сноуборд-кроссу и слалому на сноуборде.

Правообладатель иллюстрации Owen Pick Image caption Оуэну пришлось преодолевать страх перед скоростью и прыжками

Когда у него были целы обе ноги, Оуэн Пик ни разу не катался на сноуборде, поэтому ему не пришлось заново учиться балансу на доске после ампутации, в отличие от других аспектов реабилитации, когда ему пришлось учиться многому заново. Оуэн Пик смог освоить сноуборд в том числе благодаря современному протезу.

"Если я катаюсь на сноуборде целый день, у меня может начать болеть нога. Но в основном я катаюсь грамотно, и мне удается амортизировать удары", - говорит Оуэн.

Хотя Оуэну Пику удалось войти в мир спорта очень быстро, у него был один барьер, который ему пришлось преодолеть: страх.

"Учитывая ту скорость, с которой катишься, это действительно страшно. Еще возникает страх, когда тебе нужно прыгать. Потому что, если ты не приземлишься правильно, будет действительно больно. Я обычно говорю себе: ты знаешь, что справишься, поэтому просто успокойся", - говорит Оуэн Пик.

По словам Оуэна Пика, в сборной почти каждый день кто-нибудь получает травмы. Сам он несколько сезонов назад неудачно приземлился на соревнованиях во Франции и повредил колено здоровой ноги.

Правообладатель иллюстрации British Paralympic Association Image caption Оуэн Пик (третий слева) в составе паралимпийской сборной Британии

"Нужно просто снова подняться и забыть об этом, другого выбора у тебя просто нет", - говорит спортсмен.

Оуэн Пик доволен своей подготовкой к Паралимпиаде-2018 в Южной Корее. По его словам, он спокоен и уверен в себе.

Он завоевал серебро в соревнованиях по слалому на чемпионате мира по пара-сноуборду в 2017 году в канадском Биг-Уайте, сейчас он на четвертом месте в мировом рейтинге парасноубордистов в слаломе, и на пятом месте - по сноуборд-кроссу.

В Южной Корее он будет соревноваться в категории SB-LL2 (спортсмены с ампутацией выше колена или по колено), а его товарищи по команде Бен Мур и Джеймс Барнс-Миллер - в категории SB-UL (паралимпийцы, у которых ампутированы верхние конечности).

Оуэн Пик уже катался на склонах в Пхёнчхане. "Это классное место для сноубординга, неожиданно хорошее. Я надеюсь завоевать призовое место. Нет смысла ехать для того, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях", - говорит паралимпиец.