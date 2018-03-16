Серфинг в снегах и под северным сиянием. Фотогалерея

Фотограф Франс пресс Оливье Морин провел несколько дней с сёрферами на Лофотенских островах у побережья Норвегии.

Группа серферов покоряет волны за Полярным кругом при минусовой температуре. А наградой смельчакам, не испугавшимся холодов - северное сияние.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Эти отважные ребята днем учились ловить волны при температуре -13 градусов.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption А ночью ходили смотреть на северное сияние.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Кто-то даже сапсёрфил под светящимся ночным небом.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Средняя температура воды в этой части Атлантического океана в марте составляет 4 градуса по Цельсию.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Раньше до сёрф-школы в городке Унстад добирались только самые отчаянные экстремалы.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Теперь же сюда приезжают целыми семьями.

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption В Унстад, где живет всего 15 человек, ежегодно приезжает несколько тысяч любителей сёрфинга

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Сёрфер катается по волнам

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty Image caption Спортсмены учатся вставать на доску

Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty

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