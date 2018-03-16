Серфинг в снегах и под северным сиянием. Фотогалерея

  • 16 марта 2018

Фотограф Франс пресс Оливье Морин провел несколько дней с сёрферами на Лофотенских островах у побережья Норвегии.

Группа серферов покоряет волны за Полярным кругом при минусовой температуре. А наградой смельчакам, не испугавшимся холодов - северное сияние.

Сёрфер катается на волнах Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Эти отважные ребята днем учились ловить волны при температуре -13 градусов.
OLIVIER MORIN/AFP/Getty Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption А ночью ходили смотреть на северное сияние.
Женщина стоит на сапсёрфе ночью Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Кто-то даже сапсёрфил под светящимся ночным небом.
Сёрфер плывет на доске Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Средняя температура воды в этой части Атлантического океана в марте составляет 4 градуса по Цельсию.
Доски лежат на побережье Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Раньше до сёрф-школы в городке Унстад добирались только самые отчаянные экстремалы.
Спортсмены идут с досками к воде Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Теперь же сюда приезжают целыми семьями.
Мужчина идет с доской по снегу Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption В Унстад, где живет всего 15 человек, ежегодно приезжает несколько тысяч любителей сёрфинга
Люди идут по берегу с досками Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Сёрфер катается по волнам Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Сёрфер катается по волнам
Спортсмены учатся вставать на доску Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty
Image caption Спортсмены учатся вставать на доску
Женщина несет доску Правообладатель иллюстрации OLIVIER MORIN/AFP/Getty

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