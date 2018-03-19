Карты и графики: как голосовали россияне

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption За Путина проголосовало рекордное количество избирателей

Владимир Путин переизбрался на четвертый срок с рекордным для постсоветской России результатом в 76% голосов. Русская служба Би-би-си составила карту, чтобы показать, в каких регионах действующий президент набрал больше всего, а где его результаты оказались не такими высокими.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в ближайшие дни, но уже сейчас по результатам обработки 90% бюллетеней можно посмотреть, где в этом году была самая высокая явка и где активнее всего голосовали за четвертый срок Путина.

Избирательные комиссии публикуют данные о количестве бюллетеней, действительных и недействительных, во вскрытых урнах. Доля избирателей, принявших участие в голосовании, рассчитывалась как отношение этих цифр к общему числу избирателей в списке.

Явка: 65 или 70

Итоговую явку ЦИК еще не объявил: по результатам обработки 91,5% протоколов она составила 67%. Нынешняя кампания запомнилась беспрецедентным вниманием властей к тому, чтобы избиратели дошли до участков: в ход шли как невинные конкурсы, стикеры и призывы делать селфи, так и организованный подвоз избирателей на участки.

Председатель ЦИК Элла Памфилова даже рапортовала, что утром на участки пришло рекордное число избирателей. В итоге рекорда явки не получилось. Явка на президентских выборах в России никогда не была выше 70% и в этот раз не превысила этот показатель; в отдельные прежние годы она была даже несколько выше.

Лидерами по явке оказались Чечня и Тыва (95 и 94% избирателей соответственно), что не оказалось сюрпризом. На третьем месте по уровню явки после подсчета 90% голосов оказались зарубежные территории. На участки там пришло 92% избирателей.

Самая низкая явка - на участках в Иркутской области, в Карелии и в Новгородской области (56-57% по итогам обработки 90% голосов).

Голосование за Путина: провал на Дальнем Востоке

Результат Путина уже объявили рекордным: за него проголосовало больше избирателей, чем за кого-либо из российских лидеров в постсоветской истории. Однако рекордный процент ему дали в совокупности несколько регионов.

Чеченские избиратели, показавшие на прошлых выборах самую высокую явку и поддержку Путина (больше 99% по обоим показателям), в этом году голосовали не столь массово. Путина поддержали 92% избирателей, а явка составила 95%. Больше 90% голосов отдали за Путина жители шести регионов, в том числе аннексированных Крыма и Севастополя. Самую горячую поддержку Путину оказали в Кабардино-Балкарии (93,38% голосов "за").

Шесть лет назад меньше всего голосов за Путина отдали москвичи (47%). На нынешних выборах его результат по Москве превысил 70%.

Самое прохладное отношение к действующему президенту оказалось в самом большом по площади регионе, в Якутии. Там за Путин отдали голоса 64% избирателей. Зато 27% голосов получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Последние шесть мест по уровню поддержки Путина заняли шесть дальневосточных регионов.

Не только у Павла Грудинина, директора подмосковного сельхозпредприятия, нашлась поддержка в неожиданном регионе. Результат бизнес-омбудсмена Бориса Титова не превышает и одного процента (0,74% голосов). Но самую горячую поддержку он получил в Ингушетии (1,84%). Еще по полтора процента он набрал в Москве и Санкт-Петербурге.

Главные избиратели Ксении Собчак проживают за пределами территории России, свидетельствуют предварительные данные ЦИК. Там за нее отдано 4,96% голосов. По 4,2% она получила в Москве и Санкт-Петербурге. Избиратели за пределами России, в Москве и Санкт-Петербурге дали ей пятую часть от всех голосов.