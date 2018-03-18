Как выбирали президента в российских регионах

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Регионы голосуют

Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в четыре российских города, где выборы традиционно проходят при аномально высокой явке и высокой поддержке "Единой России" и Владимира Путина. Весь день они следили за ходом голосования на выбранных участках.

Прокопьевск: голосование с шести утра

Один из таких городов - Прокопьевск. Это третий по численности город Кузбасса после Кемерова и Новокузнецка. Он больше похож на несколько поселков, объединенных одним шоссе. Большая часть города состоит из частных домов и бараков, построенных в 1940-е пленными немцами. Многие жители города стоят в очереди на расселение десятилетиями.

Несмотря на это, Прокопьевск на всех федеральных выборах показывает 90-процентное одобрение действующей власти при аномально высокой явке - на думских выборах в 2016 году в городе было несколько участков с явкой 100%.

УИК №872 Прокопьевска открылся в шесть утра. Об этом попросила администрация предприятия "Прокопьевский угольный разрез". 200 шахтеров организованно приехали сюда на автобусе, проголосовали и поехали на работу.

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Развлекательные мероприятия на участке тоже устроили именно в утренние часы. Тех, кто пришел до обеда, ожидали два стола с пирожками, шоколадками, газированной водой и чипсами. Там же можно было купить водку (по 62 рубля за стопку) и пиво (по 34 рубля за банку).

С портретов на продажу алкогольных напитков в школе "строго смотрели" президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Агитацией этот баннер сотрудники комиссии не посчитали.

В другом конце коридора шел концерт: дети из начальной школы исполняли "песню о Марусе" на радость избирателям. Учителя и родители снимали их на видео.

По соседству двое молодых людей раздавали флаеры с призывом поучаствовать в розыгрыше нового смартфона. По условиям конкурса, нужно было выложить селфи с избирательного участка с хэштегами #фотовыборы42 и #заКузбасс.

Молодые люди представились студентами местного техникума. На вопросы, кто проводит лотерею, отвечали уклончиво. "Это все из Кемерово попросили. В колледже попросили сходить, - объясняла девушка. - Возьмите флаер!"

На втором этаже школы голосование шло с помощью устройств сенсорного голосования (УСГ) - машин на основе сенсорного дисплея. Для многих это оказалось новинкой, хотя члены комиссии заверили Би-би-си, что и на думских выборах голосование шло через УСГ.

- А чего он завис? - ругался на аппарат один избиратель.

- Ничего он не завис, там все нормально! - отвечала ему сотрудница комиссии.

- Вы чего издеваетесь? Куда сувать-то? - негодовал другой избиратель, не понимая, куда вставлять бумажку со штрих-кодом.

После обеда столы с пирожками убрали, школьный концерт свернули, даже флаеры с призывами сыграть в лотерею унесли.

На момент окончания голосования в списке избирателей на этом участке было 1871 человек. Проголосовали 1332 человека, почти половина - с 6 до 8 утра. За Путина проголосовали 922 человека. Меньше всего проголосовали за Бориса Титова - шесть человек.

Старые Салманы: Голосование на селе

Село Старые Салманы находится в двух с половиной часах езды от Казани. Большинство жителей здесь татары, основной язык общения - татарский, основной источник дохода - сельское хозяйство.

На выборах в селе некоторые избиратели опускали бюллетени в урну, поминая Аллаха.

Во время думской кампании 2016 года на избирательный участок в местном доме культуры пришли все 352 избирателя, зарегистрированные в селе. И все проголосовали за "Единую Россию".

Похожая ситуация сложилась и на выборах президента России в 2012 году: явились все избиратели, и 99,2% проголосовали за Путина. По одному человеку тогда отдали свой голос за Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.

В этот раз ничего не предвещало изменения ситуации. Уже к 10 часам утра, несмотря на буран, на выборы пришли 200 человек из 351. По итогам дня до показателя в 100% не хватило всего четырех бюллетеней.

Местная жительница, учительница английского языка Миляуша, говорила, что будет голосовать за Путина, потому что только он в состоянии нести "тяжелую и ответственную ношу" президенства. Фермер Радик рассказывал, что благодарен Путину за субсидии в размере 1,2 млн рублей на поддержку своего хозяйства.

Только местный библиотекарь в ответ на вопрос, за кого она будет голосовать, сказала, что это секрет.

Возможно, она как раз из тех 23% жителей Старых Салман, которые в это воскресенье неожиданно не поддержали Путина.

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Действующий президент набрал здесь почти 77% голосов. Второе место - с почти 18% - у Павла Грудинина. Третье осталось за Владимиром Жириновским (чуть меньше 2%).

Всеобщими улыбками был встречен при подсчете единственный бюллетень за Собчак. Члены комиссии удивленно переглянулись, когда огласили бюллетень за Явлинского. Достался голос и Бабурину. Четверо избирателей предпочли Сурайкина.

И только за Бориса Титова на селе никто не проголосовал.

Рузаевка: голоса за Грудинина

Снизилась поддержка Путина и на одном из участков в Рузаевке, где работал наш корреспондент.

Рузаевка - второй по величине город Мордовии, город-спутник столицы региона Саранска. Население - около 47 тысяч человек. По словам местных жителей, это довольно депрессивный моногород, на работу тут устроиться трудно.

Но это не сказывается на электоральной поддержке действующего президента и партии власти.

На участке №498 на прошлых выборах президента в 2012 году почти 93% избирателей проголосовали за Путина. К нынешним выборам число избирателей на этом участке выросло в три раза - за счет строительства новых домов в этом районе. 18 марта на участке проголосовали 1117 человек. Голоса за Путина отдали 76,9%, второй по популярности кандидат - Павел Грудинин, у него 12,3%.

Явка тут составила 70,9%.

Люди, пришедшие на участок, поздравляли друг друга с праздником. Здесь же был организован концерт, посвященный "годовщине присоединения Крыма".

Как голосует родной город Путина? Показатели явки в Петербурге - 64,5 %, по данным экзитпола. В Центральном районе избиратели не находили себя в списках для голосования, а в Петроградском, наоборот, находили умерших родственников. На участке №1656 Петроградского района решили посчитать голоса за всех кандидатов, кроме Путина, а затем определить рейтинг Путина вычитанием. Наблюдатели настояли на пересчете голосов за Путина. В итоге цифры у комиссии сошлись.

Участвовавшие в концерте девочки-подростки до его начала обсуждали кандидатов:

- Ты за кого?

- Я за Путина. Я хочу, чтобы Путин остался.

- Я тоже за Путина. Он у нас будет всегда, так по телевизору говорили.

- А девочки есть?

- Собчак - одна девочка из кандидатов.

Студенты пересылали друг другу сообщения, в которых старосты групп требовали отчитаться о посещении участков и явиться на вечерний митинг. Явку студентов повышали также с помощью конкурса от местного отделения Российского союза молодежи. "Ценные призы" обещали за лучшие фото на участках.

На этом участке обошлось без нарушений.

Но о нарушениях в Мордовии традиционно сообщили КПРФ. В частности, местное отделение на сайте рассказало о вбросе и подготовке "каруселей".

Психоневрологический интернат голосует за Путина

Психоневрологический интернат расположен на набережной Волхова в Ленинградской области за высоким забором. Внутри из-под снега выглядывают пластмассовые пальмы, членов избиркома встречают лаем собаки.

Это не больница: люди живут здесь по постоянной прописке. Голосовать могут только дееспособные. Их, как рассказали врачи, среди местных пациентов большинство - суды все реже выносят решения о недееспособности. При этом многие пациенты в ПНИ не умеют читать и писать.

Из 140 дееспособных пациентов волховского ПНИ проголосовали 138. Тайны голосования нет: практически всем помогли расписаться за бюллетень и поставить крестик в квадрате, который выбирал сам пациент.

"Не вредничай, Веруня, есть дяденька Бабурин, есть дяденька Жириновский, определяйся", - объясняла сотрудница пациентке, стеснявшейся поставить крестик. Спустя пару минут бюллетень опустили в урну пустым.

Слепой мужчина просил найти в бюллетене Пушкина и спорил с комиссией. В это время он спрятал в рукав шариковую ручку - ее обнаружили, прежде чем отвезли мужчину в палату. Его бюллетень также отправили в урну пустым.