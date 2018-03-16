"Новичок", Китай и Россия в Африке, взлом смартфонов: что вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Что такое "Новичок" и почему он так опасен?

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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитический агентом, принадлежащим к группе "Новичок". Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы, которые могут возникнуть в связи с упоминанием этого отравляющего вещества.

2. Взаимные обвинения России и Британии: кто говорит правду?

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Русская служба Би-би-си разбиралась, в какой степени взаимные обвинения России и Британии в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери соотносятся с реальностью.

3. Как Китай обставил Россию в Африке

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В свое время влияние СССР на африканском континенте было огромным. Но сегодня российские позиции в Африке все больше занимает Китай.

4. Российские силовики закупают оборудование для взлома любых моделей iPhone

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Региональные управления ФСБ России, Следственного комитета и министерства внутренних дел закупают программы и оборудование UFED израильской компании Cellebrite, которое помогает взламывать смартфоны, в том числе последних моделей.

5. "Вывозили куски людей": очевидцы о давке на похоронах Сталина

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Накануне погребения Иосифа Сталина в центре Москвы произошла катастрофа, о которой до перестройки не говорили публично. Количество жертв неизвестно даже приблизительно.

6. Смерть на подлодке: дело об убийстве Ким Валль в вопросах и ответах

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Датский изобретатель Петер Мадсен предстал перед судом в Копенгагене по обвинению в убийстве шведской журналистки Ким Валль на его подлодке в августе прошлого года. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно об убийстве журналистки, в вопросах и ответах.

7. Как мальчик с аутизмом стал профессором

Стивен Шор - американский профессор, один из ведущих специалистов по аутизму, который сам имеет этот диагноз. Самые наболевшие вопросы от родителей детей с аутизмом задала ему блогер Русской службы Би-би-си Анна Кук.