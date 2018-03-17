На борту “Теодора Рузвельта”: миссия в Сирии и взгляд на Россию

"В отличие от ситуации 20 лет назад, сейчас есть конкуренция за господство в море. Россия и Китай уделяют большое внимание своим военным флотам. Как и США", - говорит мне адмирал ВМС США Стив Кохлер, показывая палубы авианосца "Теодор Рузвельт".

"Рузвельт" уже четвертый месяц выполняет задачи в Персидском заливе. Русская служба Би-би-си получила редкий доступ на один из крупнейших американских боевых кораблей.

Адмирал Кохлер осуществляет стратегическое руководство группировкой 5 флота ВМС США в Персидском заливе. Он рассказывает нам о работе пункта управления полетами авианосца, держа в руках свой летный шлем. Еще пару часов назад Кохлер сидел за штурвалом истребителя.

По меньшей мере раз в неделю адмирал облетает подшефную территорию и лично оценивает обстановку в заливе.

В пункте управления горит приглушенный красный свет - на авианосце включили ночное освещение. Кохлер обращает мое внимание на полетную палубу. Все ждут возвращения истребителей, выполнявших задания в небе над Ираком и Сирией.

Image caption Стив Кохлер - летающий адмирал

"Посадка самолета на авианосец - сложнейшая операция. Ночью особенно. Ты не видишь горизонта, не понимаешь, как близко море. Полная дезориентация. Истребитель приближается к посадочной полосе со скоростью около 250 км в час. На такой скорости в полной темноте нужно зацепить трос на палубе" - поясняет Кохлер.

Адмирал замолкает на полуслове. Заходя на посадку, один из истребителей, кажется, не смог зацепить трос. Тормозной гак (устройство самолета, предназначенное для захвата троса) высекает искры по палубе. Докатившись почти до конца взлетной полосы, F-18 снова взмывает в небо и уходит на второй круг. Все облегченно выдыхают.

Болт за промах

С пункта управления полетами полетная палуба выглядит как муравейник. Десятки человек бегают во всевозможных направлениях и постоянно машут руками. Из-за постоянного рева двигателей на палубе почти ничего не слышно, поэтому моряки используют язык жестов.

Пока с одной стороны самолеты взмывают в небо, другую сторону палубы готовят для посадки. Выглядит как управляемый хаос.

В сутки пилоты совершают с "Теодора Рузвельта" от 60 до 100 вылетов. При необходимости истребители могут взлетать с палубы каждую минуту. В начале декабря за один день авиация "Рузвельта" успела нанести удары и по Ираку, и по Сирии, и по Афганистану.

Media playback is unsupported on your device На борту "Теодора Рузвельта" - одного из мощнейших авианосцев в мире

Сейчас главная задача авианосца - поддержка операций союзников США по международной коалиции в Ираке и Сирии. По данным ВМС США, около 20% всех авиаударов коалиции по региону производится именно с "Теодора Рузвельта". Помимо этого авиация "Рузвельта" осуществляет прикрытие наземных операций союзников США и сбор разведданных.

"Полет - это полет, независимо от поставленной задачи. Мы стараемся относиться ко всем задачам одинаково - и к полетам над кораблем, и к полетам в Ирак или Сирию", - говорит пилот ВМС США капитан Коннор Лондри.

Интересуюсь у него, бывает ли страшно во время боевых вылетов.

"Я бы сказал, самое страшное - это плохая погода. Грозовые ливни бывают особенно тяжелыми. Но мы стараемся поддерживать наших ребят на земле при любых погодных условиях", - отвечает Лондри.

"У всех бывает моменты, когда кажется, что прошел в сантиметре от беды. Особенно при посадке на авианосец такое бывает. Со стороны может показаться, что все нормально. А ты в кабине весь на нервах. Но это рабочие моменты. Потом обязательно бывает разбор полетов. Ребята подскажут и поддержат, и сразу понимаешь, что все нормально" - добавляет он.

Image caption Капитан Коннор Лондри

Мы разговариваем как раз в каюте разбора полетов. Замечаю, что в одном из углов лежит огромный болт.

"А, это наш знак отличия, - смеется Лондри. - Болт вешают над креслом пилота, который не смог поймать трос и, чиркнув гаком по палубе, ушел на второй круг. Так по-доброму подкалываем ребят. Промахи со всеми бывают. У нас очень серьёзная работа, но важно относиться к ней с долей юмора", - говорит пилот.

Кому достался болт за ночной промах, капитан Лондри не уточнил.

Пираты, торговцы и Россия

Помимо поддержки союзников США в Ираке и Сирии, авианосец помогает бороться с пиратством и контрабандой. "Рузвельт" и другие корабли 5 флота выявляют наиболее удачные маршруты для торговых судов и пытаются сделать их безопасными.

За действиями России в Персидском заливе американские военные моряки тоже следят. Представители штаба 5 флота сказали Би-би-си, что осведомлены о присутствии в регионе российских кораблей-разведчиков и некоторых их маршрутах.

Наблюдают американцы и за перемещениями российских кораблей (как боевых, так и гражданских) близ основных торговых маршрутов.

"С военной точки зрения, сейчас в мире снова конкуренция за господство в море. Но я не склонен считать, что мы стоим на пороге новой холодной войны. Надеюсь, что наши лидеры смогут решить все существующие проблемы и разногласия в политической плоскости", - говорит адмирал Кохлер.

На борту "Рузвельта", конечно, слышали об операциях российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" близ берегов Сирии в конце 2016-го - начале 2017 годов. Но на все мои просьбы оценить действия и эффективность российского боевого корабля американские моряки отвечали вежливым отказом.

Женщины на корабле

Главное, что бросается в глаза на авианосце по сравнению с российским военно-морским флотом - на корабле служат женщины, причем немало.

На борту "Рузвельта" служат около 5000 человек, из них около 1000 - женщины, причем занимают они не только вспомогательные должности. В день, когда мы были на авианосце, старшей на капитанском мостике была Энн Кох.

"Удивлены? - улыбается команд-мастер старшина Спайк Солл. - Я прослужил на флоте 31 год и помню времена, когда увидеть женщину на боевом корабле казалось невероятным.

Image caption Энн Кох на капитанском мостике

Но теперь все изменилось, и я рад этому. Уверен, что уровень нашего личного состава существенно возрос, когда на службу стали брать женщин. Мы можем отбирать кандидатов из большего числа людей. А это всегда плюс", - добавляет Солл.

Еще один интересный комментарий на тему женщин на авианосце чуть позже сделал главный врач корабля Джордж Ньютон. "По моему опыту, женщины на авианосце по работе ничем не уступают мужчинам. К тому же чаще всего они более внимательны и реже расшибают голову или ноги о переборки корабля", - говорит врач.

"Единственная особенность - периодически мы диагностируем у девушек на борту беременность. В среднем каждый месяц по этой причине мы отправляем на берег около 10 девушек", - добавляет доктор Ньютон.

"Зато это не безвозвратные потери", - шутит один из моих коллег-журналистов.

Русскоязычный мир

За два дня на борту "Рузвельта" мне удалось встретить с десяток человек, разговаривающих по-русски. В основном это дети, уехавшие в США из стран бывшего СССР вместе с родителями еще в начале 1990-х. Некоторые уже говорят по-русски с сильным акцентом, другим удалось сохранить произношение.

"Я никогда не думала, что смогу служить здесь, но я сделала это. Знаю, что отец очень гордится мной", - рассказывает мне американка с украинским корнями Анжелика Турано.

На авианосце старшина 2 класса Турано отвечает за логистику и снабжение.

"Я не уверена, что прослужу 20 лет и сделаю карьеру на флоте. Все-таки в Америке много опций вне военной службы. Но пока мне все нравится, и планирую продолжать. Это точно самый интересный опыт, который я получила за всю свою жизнь", - добавляет она.

Людям, эмигрировавшим в США из других стран, разрешают служить на флоте, даже если они сохраняют паспорта стран, из которых приехали.

"Пойми, для нас неважно, откуда они приехали. Нам важно, чтобы они считали себя американцами и готовы были самоотверженно служить США", - поясняет мне вечером один из офицеров. Сам он - выходец с Ближнего Востока.

"Мы не делим людей на чистых американцев, почти американцев и понаехавших в Америку. Если ты патриот США, прошел необходимые проверки и готов поделиться своими знаниями и талантами на благо нашей страны, мы рады видеть тебя в рядах наших военных. Я считаю, что от такого подхода наша армия и флот только выигрывают", - отмечает офицер.

Он признает, что в США растет популярность ультраправых и шовинистских идей. "Но пока эти тенденции, к счастью, особо не задевают армию и флот", - считает он.

Еда и боевой дух

Средняя продолжительность рабочего дня на корабле - 14 часов. Отдыхают моряки лишь полдня в неделю - обычно в первую половину дня в воскресенье.

Учитывая такие нагрузки, на авианосце особое внимание уделяют питанию личного состава. Столовая работает 23 часа в сутки.

Когда оказываешься там в первый раз, глаза разбегаются. В меню - несколько салатов, гарниров, мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, огромный выбор десертов и традиционные американские бургеры с жареной картошкой. Рядом еще стоит аппарат с мороженым.

Все это моряки могут есть в неограниченном количестве, заплатив всего 300 долларов в месяц.

Над каждым блюдом расставлены цветные бирки: зеленая "можно есть часто", желтая "ешьте умеренно" и красная "ешьте редко". Правда, именно блюда с красной биркой пользуются на борту наибольшей популярностью.

"Это точно боевой корабль, а не пансионат?" - удивленно переглядываемся мы с коллегами.

"Хорошее питание поднимает боевой дух команды. Я не раз убеждался в этом, - говорит замкомандира корабля Фред Голдхаммер. - Ребята служат здесь по девять месяцев и больше. Мы стараемся, чтобы все чувствовали себя максимально приближенно к дому".

Есть ли будущее у авианосцев?

Недавние заявления Владимира Путина о появлении у России беспилотного подводного аппарата для поражения авианосных ударных групп с новой силой разожгли дискуссию о будущем авианосцев.

Некоторые эксперты уверены, что скоро огромные боевые корабли вымрут, подобно динозаврам. Межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки стоят намного дешевле авианосцев, но при этом могут им достойно противостоять.

Однако адмирал Кохлер уверен, что авианосцы будут подавляющей военной силой на большинстве театров боевых действий еще не один десяток лет.

"Важно понимать, что США продолжают улучшать возможности авианосцев. Модернизируются самолеты и боеприпасы, которые стоят на вооружении. Мы улучшаем модули, из которых конструируется авианосец. Усиливаются защитные механизмы", - отмечает он.

К сильным сторонам плавучих крепостей, вроде "Теодора Рузвельта", можно отнести и чрезвычайную маневренность. "Авианосцы кажутся огромными, только когда ты стоишь на палубе. Стоит выйти в открытый океан, как корабль очень быстро словно растворяется в водах. За ним очень сложно уследить", - подытоживает адмирал Кохлер.

Авианосец "Теодор Рузвельт" продолжит выполнять задачи в Персидском заливе еще несколько месяцев.

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