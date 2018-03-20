Какой была жизнь в России, когда Путин впервые выиграл выборы
Люди слушали музыку на дисках и кассетах, на экраны только вышел "Брат-2", а каждый пятый россиянин не знал слова "интернет".
Так выглядела жизнь в 2000 году, когда Владимир Путин впервые выиграл президентские выборы.
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Технологии
В 2000 году 4% населения России пользовались интернетом. А 20% опрошенных фондом "Общественное мнение" россиян впервые услышали это слово.
Из дома к интернету, как правило, подключались через существующие телефонные сети. Для этого нужно было купить модем и карточку с определенным балансом в "условных единицах" - так на ценниках того времени назывался эквивалент доллара США, который нужно было переводить в рубли (1 у.е. обычно равнялась 25-30 рублям).
Каждый раз перед подключением модем "дозванивался" до сервера доступа в сеть, издавая характерный звук.
Скорость интернета была такова, что даже обычные картинки могли загружаться несколько минут.
Многие сервисы и социальные сети, без которых сложно представить интернет в настоящее время, тогда еще не появились.
А сайт Русской службы Би-би-си выглядел так.
В 2000 году финская компания Nokia представила модель мобильного телефона 3310, которая стала одной из самых продаваемых в истории. Спустя семь лет ныне покойный глава Apple Стив Джобс представил первый iPhone - смартфон с сенсорным экраном без клавиатуры.
Политика
Вскоре после выборов Путин лично познакомился с главами государств в диапазоне от президента США Билла Клинтона до руководителя КНДР Ким Чен Ира и кубинского лидера Фиделя Кастро.
В том же году британский премьер-министр Тони Блэр посетил с визитом Россию и в числе прочего выпил водки с Путиным в московском ресторане. На фотографиях лидеры двух стран излучают взаимную симпатию.
В марте 2018 года Британия решила выслать 23 российских дипломатов. В последний раз Лондон решался на столь жесткий шаг против Москвы в 1985 году, когда на родину был вынужден вернуться 31 сотрудник советского МИДа.
После ухода Блэра в британском премьерском кресле успели побывать три человека от двух политических партий.
Культура
На экраны только вышел боевик "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.
Это был последний фильм для Бодрова: он пропал без вести в Кармадонском ущелье спустя два года. Режиссер Балабанов умер в 2013 году в возрасте 54 лет.
Отдельную популярность приобрел саундтрек к ленте, состоящий из хитов российских рок-групп.
До выхода первого фильма по книгам о Гарри Поттере ("Гарри Поттер и философский камень") оставался год.
Экономика
28 рублей 31 копейка - официальный курс доллара Центробанка России в день выборов (26 марта 2000 года).
Валюта единой Европы - евро - в виде купюр и банкнот появилась лишь спустя два года. Поэтому продолжали хождение собственные валюты стран еврозоны, наиболее распространенной из которых была немецкая марка.
Вместе с повышением цен на нефть в первые два путинских срока бурно росла российская экономика и, как следствие, доходы населения.
Поход в ресторан, в том числе сетевой фастфуд, был роскошью для большей части населения.
Ноль долларовых миллиардеров с паспортом России было в списке журнала Forbes. В 2018 году туда попал 101 россиянин. Самый молодой из них - 33-летний основатель "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров - в 2000 году еще не окончил среднюю школу.
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Первая "золотая сотня" российского Forbes была составлена по итогам 2003 года. Самым богатым россиянином тогда был признан Михаил Ходорковский. Впоследствии он был заключен в тюрьму и потерял почти все свое состояние.
Азартные игры в России были разрешены. Только в Москве легально работало около 40 казино. В 2006 году Путин принял решение запретить азартные игры по всей территории России за исключением четырех игорных зон.