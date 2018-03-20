Какой была жизнь в России, когда Путин впервые выиграл выборы

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption В 2000 году казалось, что отношения Москвы и Запада налаживаются

Люди слушали музыку на дисках и кассетах, на экраны только вышел "Брат-2", а каждый пятый россиянин не знал слова "интернет".

Так выглядела жизнь в 2000 году, когда Владимир Путин впервые выиграл президентские выборы.

Технологии

В 2000 году 4% населения России пользовались интернетом. А 20% опрошенных фондом "Общественное мнение" россиян впервые услышали это слово.

Правообладатель иллюстрации Boris Kavashkin/TASS Image caption Компьютеры на рубеже тысячелетий выглядели вот так. Многие еще пользовались дискетами как носителями информации

Из дома к интернету, как правило, подключались через существующие телефонные сети. Для этого нужно было купить модем и карточку с определенным балансом в "условных единицах" - так на ценниках того времени назывался эквивалент доллара США, который нужно было переводить в рубли (1 у.е. обычно равнялась 25-30 рублям).

Image caption Карточки для подключения к интернету, который появился только в 2004 году

Каждый раз перед подключением модем "дозванивался" до сервера доступа в сеть, издавая характерный звук.

Скорость интернета была такова, что даже обычные картинки могли загружаться несколько минут.

Многие сервисы и социальные сети, без которых сложно представить интернет в настоящее время, тогда еще не появились.

А сайт Русской службы Би-би-си выглядел так.

В 2000 году финская компания Nokia представила модель мобильного телефона 3310, которая стала одной из самых продаваемых в истории. Спустя семь лет ныне покойный глава Apple Стив Джобс представил первый iPhone - смартфон с сенсорным экраном без клавиатуры.

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Политика

Вскоре после выборов Путин лично познакомился с главами государств в диапазоне от президента США Билла Клинтона до руководителя КНДР Ким Чен Ира и кубинского лидера Фиделя Кастро.

В том же году британский премьер-министр Тони Блэр посетил с визитом Россию и в числе прочего выпил водки с Путиным в московском ресторане. На фотографиях лидеры двух стран излучают взаимную симпатию.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Rodionov, Sergei Velichkin/ITAR-TASS phot

В марте 2018 года Британия решила выслать 23 российских дипломатов. В последний раз Лондон решался на столь жесткий шаг против Москвы в 1985 году, когда на родину был вынужден вернуться 31 сотрудник советского МИДа.

После ухода Блэра в британском премьерском кресле успели побывать три человека от двух политических партий.

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Культура

На экраны только вышел боевик "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.

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Это был последний фильм для Бодрова: он пропал без вести в Кармадонском ущелье спустя два года. Режиссер Балабанов умер в 2013 году в возрасте 54 лет.

Отдельную популярность приобрел саундтрек к ленте, состоящий из хитов российских рок-групп.

Image caption Саундтрек к фильму "Брат-2"

До выхода первого фильма по книгам о Гарри Поттере ("Гарри Поттер и философский камень") оставался год.

Правообладатель иллюстрации Warner Bros., Heyday Films Image caption Исполнителю роли Гарри Поттера Дэниэлу Рэдклиффу (посередине в очках) в этом году исполнится 29 лет

Экономика

28 рублей 31 копейка - официальный курс доллара Центробанка России в день выборов (26 марта 2000 года).

Валюта единой Европы - евро - в виде купюр и банкнот появилась лишь спустя два года. Поэтому продолжали хождение собственные валюты стран еврозоны, наиболее распространенной из которых была немецкая марка.

Правообладатель иллюстрации Boris Kavashkin/TASS Image caption Вместо евро в российских обменниках продавалась валюта крупнейшей экономики континента - Германии

Вместе с повышением цен на нефть в первые два путинских срока бурно росла российская экономика и, как следствие, доходы населения.

Поход в ресторан, в том числе сетевой фастфуд, был роскошью для большей части населения.

Ноль долларовых миллиардеров с паспортом России было в списке журнала Forbes. В 2018 году туда попал 101 россиянин. Самый молодой из них - 33-летний основатель "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров - в 2000 году еще не окончил среднюю школу.

Первая "золотая сотня" российского Forbes была составлена по итогам 2003 года. Самым богатым россиянином тогда был признан Михаил Ходорковский. Впоследствии он был заключен в тюрьму и потерял почти все свое состояние.

Правообладатель иллюстрации Yuri Mashkov/TASS; Getty Images Image caption Когда Ходорковский был богатейшим человеком России, Павел Дуров окончил первый курс университета

Азартные игры в России были разрешены. Только в Москве легально работало около 40 казино. В 2006 году Путин принял решение запретить азартные игры по всей территории России за исключением четырех игорных зон.