Путин и Запад: ухудшение отношений возможно, улучшение - вряд ли

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Западе предполагают, что и руководству России, и рядовым россиянам состояние конфликта кажется признаком великодержавности

Отношения России с Западом в предстоящие шесть лет у власти переизбранного на четвертый срок президента Путина могут ухудшиться, могут остаться в нынешнем плохом состоянии, но совершенно непохоже, что они вдруг улучшатся - так считают даже нейтрально настроенные к России западные обозреватели.

Церемония перевыборов Путина сама по себе не может повлиять на отношения России с Западом, но это - повод оценить их состояние и перспективы, и эта оценка чаще всего оказывается печальной для тех, кто хотел бы хороших отношений между Москвой и западными столицами.

Многие эксперты по России говорят, что конфронтация с Западом не только политически выгодна Путину и его окружению, но и, судя по опросам, нравится большинству россиян, поскольку эту конфронтацию и те, и другие воспринимают как свидетельство восстановления великодержавного статуса России.

С другой стороны, и политикам ведущих западных стран теперь уже непросто даже пытаться наладить отношения с Россией: серьёзные шаги навстречу Москве без перемен в ее поведении или хотя бы риторике стали очень затруднительны, поскольку чреваты критикой и со стороны политических конкурентов, и со стороны прессы, и со стороны значительной части общества. Это в наибольшей степени касается США и Британии, в меньшей степени - Германии и Франции.

"Сверхтяжелое преступление"

К тому же в самое последнее время к списку негативных импульсов добавилось отравление в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Впереди же, в ближайшем будущем, нас ждёт, например, суд по сбитому в июле 2014 года малайзийскому "Боингу", и ничто не предвещает, что реакция официальной России на этот суд как-то улучшит отношение к ней европейцев (а также, в данном случае, малайзийцев и австралийцев), поскольку реакция на саму трагедию и ее расследование - выдвижение разных противоречащих друг другу и здравому смыслу версий, обвинения в адрес следствия - уже была достаточно красноречивой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд по делу о гибели рейса MH17 может еще больше накалить отношения России с Западом

Кроме того, Соединенные Штаты в этом году, вероятно, будут вводить новые санкции против российского руководства, пользуясь принятым прошлым летом законом о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

"Ещё недавно казалось, что Россия может немного снизить градус противостояния с Западом - пусть и на своих условиях, и не отказываясь от своего мировоззрения и своих "красных линий", - говорит старший научный сотрудник Европейского центра внешней политики, специалист по России Кадри Лийк. - В предвыборные месяцы в Москве даже публично обсуждалось, не следует ли попытаться улучшить отношения с Западом, начав с Донбасса, или такие попытки не принесут желаемых результатов".

Но теперь, как сказала Лийк Русской службе Би-би-си, ей кажется, что особого выбора больше нет: применение разработанного в России нервно-паралитического вещества в Солсбери - "это в глазах западных стран сверхтяжёлое преступление, и оно делает улучшение отношений маловероятным".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Какие последствия для отношений России с внешним миром принесет отравление в Солсбери Сергея Скрипаля, еще не до конца ясно

Мандат на великодержавную политику

Известный специалист по России и Восточной Европе из Финского института международных отношений Аркадий Мошес, как и многие другие эксперты, предполагает, что если церемония выборов как-то и повлияет на дальнейшие отношения России с Западом, то, скорее, в психологическом плане, и влияние это не будет благотворным.

В опубликованной накануне выборов аналитической записке Мошес отмечает, что, судя по опросам, население России считает, что их страна должна продолжать нынешнюю внешнюю политику, которую они воспринимают как внешнюю политику настоящей возродившейся великой державы.

Результаты голосования Путин, соответственно, воспримет как мандат на продолжение этой политики.

"Проблема в том, что народный мандат на продолжение великодержавной политики заметно ограничит свободу маневра России после выборов. Это означает, что противостояние России и Запада продолжится, а российские расходы на оборону останутся высокими. Кроме того, ресурсы России продолжат уходить на конфликты на Украине и в Сирии и, вероятно, где-нибудь еще", - пишет Мошес в записке, в целом посвященной обещаниям Путина модернизировать страну.

Ранее, в 2017 году, Мошес писал, что наиболее вероятным сценарием считает консервацию отношений России и ЕС в тогдашнем состоянии, без существенного улучшения, но и без ухудшения.

"Нормализация и постепенное улучшение отношений между Россией и ЕС может произойти, если Россия придет к пониманию того, что нынешняя патовая ситуация не идет на пользу ее интересам и постепенно ослабляет ее позиции - другими словами, если она решит, что время не играет на стороне Москвы, и что ей было бы выгоднее пойти на размены раньше, а не позже", - писал эксперт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Несмотря на приятные Москве заявления Трампа по ходу предвыборной кампании и в первые месяцы президентства, отношения России и США тоже катятся по колее конфронтации

Один из ведущих американских специалистов по России, старший научный сотрудник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Эндрю Качинс, прогнозируя в короткой статье для журнала "Россия в глобальной политике" российско-американские отношения в 2018 году, тоже не нашел поводов для оптимизма.

"Я по природе - парень типа "стакан наполовину полон", но тут трудно быть оптимистом. Самым конфликтным вопросом остается Украина, и это - вопрос, положительное решение которого могло бы привести к нормализации отношений и началу отмены существующих санкций [...] Но на октябрьском собрании Валдайского клуба Путин не сказал ничего такого, что позволило бы предположить, что Россия сменит позицию", - пишет Качинс, регулярно участвующий в слётах этого клуба.

Далее американский политолог напоминает, что, с другой стороны, и у администрации Трампа связаны руки - по крайней мере, пока идет расследование предполагаемых попыток вмешательства России в ход выборов в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аннексия Крыма и заявления Путина о "зеленых человечках" сильно подорвали доверие к нему со стороны западных лидеров

Внешнеполитическими приоритетами для Вашингтона сейчас являются Северная Корея и Иран, и тут тоже обнаруживается немало причин для трений с Россией; напоминает Качинс и о проблемах с соблюдением или продлением договоров о контроле над ядерным оружием.

"В общем, как и все последние годы, риск ухудшения двусторонних отношений заметно превышает шансы на их улучшение [...], а общественное мнение в обеих странах сейчас является дополнительным препятствием к примирению", - считает американский политолог.

Напряженность и неопределенность

На том же заседании Валдайского клуба, о котором вспомнил Качинс, Владимир Путин заявил, что главной ошибкой России в отношениях с Западом было то, что она слишком ему доверяла.

"А ваша ошибка, - сказал Путин одному из западных журналистов, - заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием. Понимая это, нужно перечеркнуть то, что было, перелистнуть эту страницу и идти дальше, основывая наши отношения на взаимном уважении, и относиться друг к другу как к равноценным и равноправным партнерам".

Американский аналитический центр Stratfor в своем прогнозе мировой политики на 2018 год писал, что рассорившаяся с Западом Россия, при всех естественных препятствиях и ограничениях, продолжит развивать сотрудничество с Китаем, в какой-то мере - с Ираном и другими азиатскими партнерами. Отношения с западными странами, по мнению аналитиков Stratfor, останутся прежними или ухудшатся.

"Напряжение между Россией и Соединенными Штатами в 2018 году должно вырасти, - предсказывает Stratfor. - Вашингтон подавал сигналы о том, что он может нарастить давление на Россию посредством разнообразных мер, включая ужесточение санкционного режима и поставку летального оружия Украине".

Кроме того, пишет Stratfor, будут расти напряженность и неопределенность в системе договоров о ракетно-ядерных вооружениях: во-первых, США продолжают систему противоракетной обороны в Европе и Азии, чем недовольна Москва, во-вторых, Вашингтон подозревает Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и угрожает контрмерами.

Что касается Евросоюза, то он, как предполагал Stratfor в начале 2018 года, продлит нынешние санкции против России, но вряд ли поддержит делом Соединенные Штаты, если те захотят ввести новые санкции.