Главу Facebook Марка Цукерберга хотят допросить в сенате США. И не только

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Цукерберг предпочитает публичным дебатам личную страницу в Фейсбуке

От основателя компании Facebook Марка Цукерберга требуют дать показания американским и британским властям в связи с отношением его компании к персональным данным пользователей.

В адрес Facebook всё чаще звучат упреки в том, что компания не сообщала пользователям о том, что личная информация о них попадала в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica, которая, как считается, помогала избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

В пятницу компания Facebook заявила, что заблокировала доступ фирмы Cambridge Analytica к своим серверам на время расследования утверждений, что эта лондонская фирма не удалила информацию о пользователях, полученную методами, противоречащими правилам Facebook.

Обе компании утверждают, что не совершали никаких противоправных действий.

Несмотря на обещания, что в 2018 году он займется устранением проблем с доступом к личным данным, Марк Цукерберг просто уходит от обсуждения, вместо этого посылая адвокатов или других членов руководства компании на различные слушания в официальных инстанциях.

33-летний основатель Facebook предпочитал высказывать на эту тему на своей личной странице в социальной сети или в видеоблоге.

Тем временем растет число обвинений в том, что личные данные пользователей Facebook могли использоваться в рамках пропагандистских кампаний, а по обе стороны Атлантики влиятельные фигуры требуют, чтобы Цукерберг публично выразил свою позицию.

"Речь идет о злоупотреблениях, которые необходимо расследовать", - заявила американский сенатор-демократ Эми Клобучар, представляющая штат Миннесота.

"Очевидно, что эти социальные сети не способны заниматься вопросами безопасности. Я призываю к большей прозрачностью и подотчетности при публикации политической рекламы. Они отвечают на это одним - верьте нам. Я считаю, что Марк Цукерберг должен дать показания юридическому комитету сената", - говорит она.

Сходную позицию занимает Адам Шифф, конгрессмен-демократ и член комитета по делам разведки палаты представителей США. Комитет сейчас расследует факты о манипулировании социальными сетями в преддверии президентских выборов 2016 года.

Шифф считает, что было бы полезным добиться от Цукенберга дачи показаний перед соответствующими регулирующими инстанциями.

Сенатор и бывший претендент на пост президента Марко Рубио, выступая по телеканалу NBC, выразил мнение, что социальные сети ведут себя так, как будто считают, что они выше закона.

"Они растут гораздо быстрее своей способности рационально реагировать на многие опасности, с которыми они сталкиваются в политической сфере", - заявил Рубио.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Дэмиан Коллинс возглавляет в Британии парламентский комитет, который интересуется показаниями Цукерберга

Тем временем член британского парламента Дэмиан Коллинс, который возглавляет расследование, проводимое парламентским комитетом, в отношении российского вмешательства в демократические процессы, заявил, что он также хотел бы получить показания Цукерберга.

"Я намерен обратиться к Марку Цукербергу с предложением явиться для дачи показаний перед парламентским комитетом в рамках нашего расследования, - заявил Коллинс. - Ранее компания направляла свидетелей, которые отказывались отвечать на наши вопросы, утверждая, что не знают на них ответов".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Александр Никс из фирмы Cambridge Analytica уже давал показания комитету британского парламента

По словам Коллинса, он намерен повторно вызвать на заседание комитета главу компании Cambridge Analytica Александра Никса.

"Представляется очевидным, что он намеренно ввел в заблуждение комитет и парламент", - заявил Коллинс.

В попытке опередить публикации в газетах New York Times и Observer компания Facebook в минувшую пятницу заявила о блокировке доступа фирмы Cambridge Analytica к социальной сети на время внутреннего расследования.

Кроме того, в воскресенье Facebook сообщил, что проводит широкое внутреннее и внешнее расследование того, существуют ли по-прежнему данные, полученные с помощью приложения Global Science Research (GSR), которым пользовалась компания Cambridge Analytica.

Программа GSR была создана профессором Кембриджского университета Александром Коганом и его коллегой Джозефом Чанселлором.

Как писала газета Guardian, Чанселлор получил работу в компании Facebook через несколько месяцев после того, как с помощью этого приложения были получены личные данные пользователей, которые далее использовались с нарушением правил этой социальной сети.

Компания Facebook пока никак не комментировала призывы к Марку Цукербергу дать показания сразу перед несколькими комитетами, которые выразили желание выслушать его.

Однако многие эксперты считают, что Цукербергу придется уступить этим требованиям, если он хочет успокоить своих акционеров и инвесторов.