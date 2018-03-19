Пять слов о четвертом сроке. Шевчук, Чичваркин, Кафельников и Шило
Владимир Путин одержал свою четвертую победу на президентских выборах. Русская служба Би-би-си спросила у музыкантов, писателей и чиновников, какие пять слов приходят им в голову при мысли о четвертом сроке.
Дмитрий Быков, писатель:
"Радость, восторг, одобрение, поддержка, неизбежность"
Юрий Шевчук, лидер группы "ДДТ":
"Еду на гастроль по тундре"
Захар Прилепин, писатель:
"Это будет последний решающий бой"
Вера Полозкова, поэтесса:
"Тоска, апатия, гнев, чувство абсурда"
Евгений Кафельников, теннисист:
"Назад в прошлое из будущего"
Ирина Горбачева, актриса:
"Нет никаких слов, одни эмоции"
Антон Черняк (Шило), лидер группы "Кровосток":
"Никаких чувств я не испытываю"
Евгений Чичваркин, бизнесмен:
"Фашизм, деградация, обнищание, бесперспективность, изоляция"
Гасан Гусейнов, филолог:
"Спецоперация, устрашение, подкуп, дестабилизация Запада"
Виталий Милонов, депутат:
"Доверие, солидарность, государство, защита, Россия"
Марат Гельман, галерист:
"Превращение плохой демократии в авторитарный режим"