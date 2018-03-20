Заграница порадовала Путина на выборах. Особенно Гвинея-Бисау

Правообладатель иллюстрации Stefan Rousseau/TASS Image caption Россияне стояли в очередях, чтобы проголосовать на выборах президента России. На фото: голосование в Лондоне

Владимир Путин победил на выборах не только в России, но и на зарубежных участках - причем россияне за границей голосовали за действующего главу государства еще более активно, чем в среднем по стране. Ленты социальных сетей пестрели фотографиями очередей на выборы, очереди к посольствам выстраивались в Италии, Таиланде, Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала явку за рубежом беспрецедентной. По ее словам, много избирателей было как в туристических местах, так и, например, в Сирии, где голосовали военные.

Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте ЦИК по состоянию на полночь 19 марта, явка за границей действительно оказалась высокой - 96%, что гораздо выше средних по стране 67,5%. Однако на выборах 2012 года она была ровно такой же. В 2018 году за рубежом проголосовали 444 тысячи человек или 96% от числа избирателей в списке. В 2012 году практически такими же были и число проголосовавших, и процент явки (442 тысячи и 96% соответственно).

Хотя общее число избирателей осталось прежним, в отдельных странах оно изменилось. Больше всего выросло число избирателей в Молдове. В 2012 году там проголосовали 55 тысяч человек, а на выборах 2018 года в Кишиневе, Тирасполе и других городах страны - 77 тысяч. В Молдове самая крупная "диаспора" российских избирателей за рубежом, на нее приходится 17% всех зарубежных голосов. Выросло и число избирателей в Германии - с 22 тысяч избирателей до 33 тысяч. А вот число избирателей в Абхазии уменьшилось почти в два раза до 34 тысяч человек.

Процент больше, чем в России

Неожиданностью стали высокие результаты Путина в западных странах, где в 2012 году он проигрывал владельцу группы ОНЭКСИМ кандидату Михаилу Прохорову. Так, в Британии Путина в 2012 году поддержало только 22,57%, а половина голосов досталась Прохорову. Главным соперником Путина в Лондоне в этом году оказалась Ксения Собчак, но ей не удалось получить и четверти голосов. За Путина же проголосовали больше половины избирателей. Не исключено, что часть электората не пришла на участки или покинула страну: в этом году проголосовало 3,9 тысячи россиян, а в 2012-м - на 500 человек больше.

В США, где в 2012 году победу тоже одержал Прохоров, Ксении Собчак не удалось набрать и 20%. За Путина проголосовали больше 5 тысяч человек, или 63% избирателей. Число избирателей в США уменьшилось на 2,7 тысячи - до 8,4 тысячи человек.

Всего Путина поддержали почти 85% проголосовавших за рубежом. Это больше, чем в среднем по России. Больший процент Путин набрал только в 10 российских регионах, в том числе в аннексированных Крыму и Севастополе, Кабардино-Балкарии, Чечне. На выборах в 2012 году за рубежом его поддержали 73% избирателей.

Самую большую поддержку (96,2% голосов) российский президент получил в небольшом государстве на западе Африки - Гвинее-Бисау, где за него проголосовали 26 человек, и лишь кто-то один за него там не проголосовал. На втором месте - Молдова с 95,5% голосов, за ней - Таджикистан и Туркменистан. 20 и 24 тысячи голосов (более 93%) соответственно Путин получил в Латвии и Эстонии.