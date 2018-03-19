Путин победил. Что будут делать те, кто голосовал не за него?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые назвали спор Навального и Собчак "главными дебатами этих президентских выборов"

Поддержка Владимира Путина на президентских выборах в этом году побила абсолютный рекорд не только в его личной карьере, но и в целом на выборах во всей постсоветской истории. Его поддержали 76,6% явившихся на участки избирателей.

Кандидаты, предложившие либерально-демократическую повестку - Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов - набрали в сумме почти 3,5%.

Русская служба Би-би-си узнала у тех, кто не голосовал за Путина и открыто выражает оппозиционные взгляды, о том, как они собираются строить свою жизнь в ближайшие шесть лет (следующие президентские выборы состоятся в 2024 году) и какое место в России осталось для либерально-демократической идеи.

Вечная мерзлота и зреющие патиссоны

"У меня нет панических настроений, - сказал Русской службе Би-би-си литератор, поэт и прозаик Дмитрий Быков. - Не будете же вы говорить, что эти результаты для вас ужасно неожиданны?"

Как считает Быков, несмотря на рекорд, поставленный Путиным, принципиальных изменений не произошло. Он предположил, что столь большое количество проголосовавших за Путина может быть связано с "ростом гражданского самосознания".

"Может быть, у него [среднестатистического человека - прим. Би-би-си] возросло гражданское самосознание, может быть, они так захотели высказать свое отношение к происходящему. Они это восприняли как призыв к ним и откликнулись - это совершенно нормально", - поясняет Быков.

Он заявил, что все же неспокоен за Россию и ее будущее, но посоветовал "никогда не жаловаться". "Как только вы пожаловались - ваша проблема стала реальной", - говорит Быков.

"Это то же самое, что спрашивать, как человеку, родившемуся в европейской части России, жить в вечной мерзлоте. Вечная мерзлота занимает 65% территории России. А на остальной части территории цветут цветы, благоухают злаки, зреют патиссоны - то есть все в порядке", - добавил писатель.

"Я не вижу причин для адского уныния", - говорит юрист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Елена Лукьянова.

Она предложила тем, кто голосовал за Путина не в России, вернуться домой, а тех, кто остался за границей и не согласен с действующей властью, назвала "людьми, востребованными миром, не согласными с авторитаризмом".

"Я рекомендую этим людям [тем, кто не голосовал за Путина вне России - прим. Би-би-си] остаться лучшими представителями России за рубежом. А тем, кто решит оставаться в России - им жить опасно, им жить тяжело, но это тоже их выбор", - говорит Лукьянова.

На вопрос о том, появятся ли к 2024 году новые перспективы, она коротко отвечает, что "к 2024 режима не будет - он нежизнеспособен".

"Стратегия такая же - жить так, чтобы самому было интересно, - говорит предприниматель Кирилл Лятс. - Я буду жить, как и жил раньше: у меня есть разные проекты, гуманитарные и бизнес-проекты. Буду уделять им такое же внимание, как и раньше".

По его словам, российская часть его бизнеса "умирает, потому что не находится желающих вкладывать в Российскую Федерацию". "Крупные интересные российские проекты в ближайшие шесть лет обречены на жалкое существование, ни о каком инвестиционном прорыве и новом Пало-Альто речи не может быть", - уверен он.

"Мы надеемся, что финал наступит в 2024 году и появится подрастающая смена, неважно какая - пусть это будет даже дочь Владимира Владимировича. Тем более, как мы знаем, они обе занимаются инновациями: одна биофизикой, другая - квантовыми компьютерами. Есть надежда, что с их приходом инновационность российской экономики вырастет", - говорит Лятс.

На вопрос, почему столь высока поддержка Путина, он сказал, что "наше общество просто нелиберально и всегда было таким". "Видимо, мы живем в такой стране, где либерализм - это некое салонное движение. Надо принять это как должное и в салонах либерализм и обсуждать", - заключил предприниматель.

Бойкот и "либеральное гетто"

Российский "Фейсбук" отреагировал на избрание Владимира Путина на четвертый срок весьма сдержанно. Кто-то обсуждал, состоялась ли "забастовка избирателей", кто-то искал причины столь широкой поддержки Путина.

ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального в конце декабря прошлого года. Навальный в ответ объявил бойкот президентским выборам под названием "забастовка избирателей". В январе прошла одноименная акция протеста по всей России, собравшая тысячи людей.

Несмотря на это, явка на выборах после обработки 99% бюллетеней составила 67,4%. Это немного выше, чем на прошлых выборах (тогда явка составила 65,3%), однако, по сообщениям СМИ, эталонным в Кремле считался вариант 70-процентной явки.

Бизнесмен Александр Винокуров отметил ссору Навального с Собчак в эфире его канала, назвав инцидент "грустным итогом избирательной кампании". Во время спора Навальный обвинил Собчак в получении денег за выдвижение, а она в ответ сказала, что он "врет".

Журналист Александр Морозов считает, что поводов "собачиться" больше нет.

Олег Кашин заявил, что первым предугадал реакцию "либеральных лидеров общественного мнения" на победу Путина.

Писатель Лев Лурье сначала заявил, что идет голосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина, а затем призвал последовать за ним на избирательные участки.

"Ныне мы видим, что говорить абсолютно не о чем", - пишет профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Александр Филиппов. По его словам, если бы явка составила около 50 процентов, можно было бы обсуждать нелигитимность выборов, но не при такой явке [после обработки 99,79% бюллетеней она составила 67,4% - прим. Би-би-си].

Алексей Титков, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, связал высокую явку с утра с тем, что "призвали всех подневольных", впрочем, выводов из этого никаких не сделал. Напомним, утренняя явка на этих выборах была аномально высокой - к 10 утра на участки пришло больше 16% избирателей, что в два с половиной раза больше, чем проголосовало в то же время на выборах в 2012 году.

Своим мнением о причинах высокой поддержки Путина на этих президентских выборах изложил также журналист и блогер Павел Пряников.

Реакция на результаты либералов со стороны политолога Александра Кынева была краткой.

Заместитель главного редактора и научный редактор портала Polit.ru Борис Долгин отметил, что для него на выборах ничего интересного не произошло.

А вот политолог Михаил Комин пишет, что 56,5 миллионов поддержавших Путина - "цифры не такие пугающие". "Есть с чем работать", уверен он.