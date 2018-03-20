СМИ России: Тереза Мэй выступила доверенным лицом Путина

В обзоре российских газет за 20 марта:

"Коммерсант" и "Ведомости": Типичный результат для авторитарных режимов?

Центральные СМИ продолжают подводить итоги президентских выборов. Газеты пишут о том, что впервые за кандидата в президенты проголосовало больше половины всех избирателей, и разбираются в причинах этого. Путин набрал 56,4 миллиона голосов из 108,9 миллиона при явке 67,9%. "Коммерсант" отмечает, что он на 6,8 миллиона превзошел собственный рекорд 2004 года, тогда кандидат Путин шел на второй срок.

Газета приводит слова главы ЦИКа Эллы Памфиловой, которая заявила, что "наш народ всегда объединяется в трудную минуту". "Некоторые лидеры западных держав внесли лепту в консолидацию народа. Мы никогда не расслабляемся", - сообщила она, подводя итоги выборов.

В крупных городах часть протестного электората вообще не пошла голосовать, это сказалось на доле голосующих за кандидата Путина, называет еще одну из причин высоких показателей "за Путина" политолог Александр Кынев.

"Одновременно шла невиданная агитационная кампания за участие в выборах - с СМС-рассылкой и рекламой. И голосовать пришла значительная часть неполитизированной публики, то есть тех, кто выборами не интересуется. Такие люди голосуют за статус-кво", - говорит эксперт.

Газета "Ведомости" пишет, что представители проигравших кандидатов винят в путинском триумфе административный ресурс и западных "партнеров". [Британский премьер] Тереза Мэй выступила доверенным лицом Путина и мобилизовала его электорат, так же как и история со "звездными войнами" в послании президента, считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. "Сработали мощная мобилизация госкомпаний, карусели, административный ресурс и карнавализация участков", - полагает он.

А руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев считает, что только за счет админресурса удалось нагнать по стране от 5 до 7 миллионов дополнительных избирателей, которые в основном голосовали за Путина.

Главная заслуга штаба Путина в том, что избиратели, которые выражали доверие президенту в ходе опросов, действительно пришли, считает политолог Александр Пожалов. "Проведена эффективная кампания мобилизации и информирования, лоялисты поняли, что власть действительно борется за их голос", - говорит Пожалов.

Политолог Григорий Голосов считает, что результат Путина предсказуемый и иного на неконкурентных выборах ожидать не приходится: "Этот результат типичный или даже чуть ниже для всех авторитарных режимов. То же самое касается явки - в подобных режимах она больше 80%. У нас же система еще находится в стадии формирования, и если нынешние тенденции сохранятся, то к следующим президентским выборам проблемы с явкой не будет".

А вот социолог "Левада-центра" Денис Волков, мнение которого приводит газета РБК считает, что основную роль в повышении явки сыграло не сплочение избирателей против "внешнего врага", а массированная информационная кампания ЦИК и возвращение Путина на экраны телевизоров в начале марта.

"Ведомости": последний бастион оппозиции

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии разбирается, почему Москва проголосовала, как вся Россия. По мнению издания, Москва и Санкт-Петербург утратили образ бастионов оппозиции и протестно настроенных регионов.

Дрейф в сторону средних по стране показателей в обеих столицах вызван совокупностью причин, считает газета: как и по всей стране, высокий уровень поддержки действующего президента вызван успешной мобилизацией провластного электората, шлейфом одобрения присоединения Крыма и милитаризма последних выступлений Владимира Путина.

Теперь за звание лидеров протеста борются регионы, где явка и процент голосов в пользу действующего президента оказались ниже 70%. Это Омская и Костромская области, Сахалин и Приморский край. Часть этих регионов можно отнести к нынешнему красному поясу, там люди традиционно больше голосуют за коммунистов, поясняет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Стирание отличий в голосовании столиц и глубинки вызвано комплексом причин, отмечает политолог Николай Петров. Свою роль сыграл "крымский фактор": в 2018 году за Путина проголосовала и часть тех москвичей, которые в 2013 году поддержали на выборах мэра Алексея Навального.

На улучшение результатов Путина в столицах повлиял и призыв Навального бойкотировать выборы, считает эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев. Его призыву последовали прежде всего живущие в столицах потенциальные сторонники либеральной оппозиции, которые "проголосовали ногами" и снизили и без того невысокое число голосов, полученных Ксенией Собчак, Григорием Явлинским и Борисом Титовым.

Рост поддержки Владимира Путина в 2018 году в столицах, однако, не означает, что москвичи и петербуржцы будут поддерживать власть в любом ее воплощении, считает газета.

"Коммерсант" и РБК: партиям прописали омоложение

О том, как повлияют на положение политических партий итоги президентских выборов, пишет газета "Коммерсант". Итогами президентских выборов удовлетворены, прежде всего, партии, поддержавшие самовыдвиженца Владимира Путина, констатирует издание.

Политолог Аббас Галлямов считает, что на положение "Единой России" итоги выборов не повлияют: "Она останется одним из приводных ремней, с помощью которого Владимир Путин управляет страной". По прогнозу эксперта, рейтинг единороссов "будет постепенно снижаться, и на следующих думских выборах они наберут меньше 50%, так как им придется взять на себя ответственность за предстоящие непопулярные реформы".

Что касается "Справедливой России", то после отказа выставить своего кандидата "о ее существовании забыли даже ее собственные члены", говорит Галлямов. "Партия практически мертвая - и с точки зрения харизмы лидеров, и с точки зрения идеологии", - добавляет он.

Оппозиционные партии, выдвинувшие своих кандидатов, не считают неожиданными итоги выборов. "Победа Путина и низкий процент за Явлинского в партии был ожидаем", - прокомментировал "Коммерсанту" зампред "Яблока" и глава избирательного штаба Григория Явлинского Николай Рыбаков. Поэтому президентскую гонку партия использовала, в частности, для "отработки новых избирательных технологий" на будущее.

Глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко уверен, что все партии испытывают нужду в смене лидеров. Но все партии авторитарны, считает он, и даже если тяжеловесы меняются на молодые фигуры, то они лояльны лидеру.

Политолог Андрей Колесников, мнение которого приводит газета РБК, считает, что практически никому из оппозиционных кандидатов нынешняя президентская кампания ничего не принесла.

"Коммерсант": на круги своя

Британский совет, чья работа в России была прекращена на фоне дипломатического конфликта с Великобританией, может "достаточно быстро" возобновить деятельность. Об этом "Коммерсанту" рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, российские власти требуют от Великобритании подписать отдельное межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров, после чего "все вернется на круги своя".

В беседе с "Коммерсантом" Михаил Швыдкой подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. "Россия ни в коей мере не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры, - заверил он. - Речь не идет о разрыве отношений с Британским советом или прекращении всех программ, которые совет проводит в России".

"Мы считаем, что правильным выходом из этой ситуации было бы заключение отдельного двустороннего соглашения между Россией и Великобританией о порядке учреждения и деятельности культурно-информационных центров в обеих странах", - заявил газете Михаил Швыдкой. Он указал, что власти РФ считают недостаточным Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, принятое в 1994 году. "Его никто не отменял, оно работает, но все-таки является рамочным документом", - объяснил Швыдкой.

Говоря о судьбе уже действующих или запланированных проектов совета, он выразил надежду, что эта деятельность "не будет прекращаться, а примет другой характер, просто логистика работы будет изменена".

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что Россия не планирует жить в изоляции и гражданам страны нужны лучшие образцы культуры, в том числе Британии и Соединенных Штатов. "Постепенно будем заново выстраивать культурные связи со всем миром", - добавил Владимир Толстой.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си