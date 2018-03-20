Пресса США: Путин встал на путь бессменного правления

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Американские комментаторы в один голос предсказывают, что новый срок Владимира Путина ознаменуется дальнейшим обострением противостояния России с Западом. Некоторые отмечают, что выборы проходили в четвертую годовшину российской аннексии Крыма, где в воскресенье тоже проголосовали за Путина.

По словам московского корреспондента Washington Post Антона Трояновского, голосованию в Крыму предшествовала "интенсивная пропагандистская кампания, предупреждавшая о войне и однополых браках как о возможных последствиях ослабления путинской власти".

Как и многие его коллеги, Трояновский упоминает о видеозаписях, зафиксировавших манипуляции с избирательными бюллетенями, но, как и другие, не спорит с тем, что большинство россиян поддерживают Путина.

Автор взял интервью у 20-летнией москвички Дарьи Суслиной, которая не пошла голосовать не из неприязни к Путину, а скорее из-за назойливости его зазывал, гнавших ее на избирательный участок текстовыми сообщениями и призывами на работе.

"Нажим прийти и проголосовать был отвратительный, - сказала Суслина американскому журналисту. - Все это - сегодняшние выборы - кажется таким искусственным. Я не хотела в этом участвовать".

Как и на прошлых выборах, избирательная комиссия выставила иностранных наблюдателей, которые подтвердили честность голосования. Трояновский, который пишет "наблюдатели" в кавычках, упоминает одного из них, адвоката Клайна Престона-четвертого из Нэшвилла, Теннеси.

Престон говорит, что занимался в России коммерцией и представил одного российского сенатора президенту Национальной стрелковой ассоциации США, через которую, как пишут американские СМИ, Москва искала подход к трамповскому предвыборному штабу.

"Внушал благоговение"

До разговора с корреспондентом Washington Post Престон побывал в Крыму, где заявил местным журналистам, что "Крым является - и всегда будет - частью России".

"Мы можем многому у них научиться, - сказал он Трояновскому по телефону из Воронежа. - Я думаю, в нашей системе гораздо больше махинаций".

Другая статья Трояновского на ту же тему, написанная вместе с его коллегой Мэтью Боднером, озаглавлена "После переизбрания Путина ожидайте обострения с Западом".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путин почти не вел предвыбрную кампанию и выдвинул мало конкретных планов масшабных реформ в стране. Он, однако, внушал русским благоговение показом фантастического нового оружия, пишет Washington Post

"На протяжении недель, ведущих к переизбранию Путина еще на шесть лет, - пишут авторы, - президент почти не вел предвыбрную кампанию и выдвинул мало конкретных планов масшабных реформ в стране. Он, однако, внушал русским благоговение показом фантастического нового оружия, а контролируемое государством телевидение все громче било в барабаны, сообщая об угрозах, которые якобы представляют собой США и их союзники. Безмолвная сюжетная линия: Россия подвергается атакам и нуждается в сильном лидере, чтобы выжить".

Как и многие другие комментаторы, авторы статьи пишут о том, что в будущем Путину "придется разруливать между соперничающими группировками правящей элиты, борющимися за влияние в послепутинскую эпоху, которая рано или поздно наступит. Многие аналитики говорят, что в то время как в высшем руководстве бушуют усобицы по поводу внутриполитического курса, интересам Путина будет отвечать интенсификация конфликта с Западом".

"Разрушение систем управления ведет к авантюризму за границей, - сказал американским журналистам бывший советник, а ныне критик Кремля Глеб Павловский. - Вот почему активность за границей только усиливается".

"Предвыборный подарок" Мэй

По словам Павловского, британский премьер-министра Тереза Мэй сделала Путину "предвыборный подарок", быстро обвинив Россию в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и приняв энергичные ответные меры. Это обозлило часть россиян, говорит Павловский, которые без этого, возможно, сидели бы дома, но сейчас пошли на избирательные пункты.

Россия тихонько угрожает сейчас эскалацией в Сирии, пишут Трояновский и Боднер, где растет угроза ее вооруженных столкновений с американцами. На прошлой неделе начальник российского генштаба генерал Валерий Герасимов обвинил Вашингтон в планировании атаки крылатыми ракетами по Дамаску.

Как пишут авторы статьи, Герасимов не предъявил никаких доказательств этих американских намерений, но заявил, что Россия нанесет ответный удар по этим ракетам и их пусковым установкам.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путину теперь предстоит править до 2024 года, то есть в общей сложности почти четверть столетия

Шесть лет назад, когда Путин усилил свою антиамериканскую риторику в разгар уличных демонстраций протеста, американские власти сочли это избирательным приемом и ожидали, что после своего избрания Путин ее умерит. "Но этого так и не произошло, - пишут авторы. - И вряд ли произойдет сейчас".

Путину теперь предстоит править до 2024 года, то есть в общей сложности почти четверть столетия. Корреспонденты Washington Post и их коллеги цитируют аналитиков, которые выдвигают разные варианты продления путинского правления за пределы, поставленные конституцией России.

Путь Си Цзиньпина?

Например, конституцию можно изменить. Можно пойти по пути китайского лидера Си Цзиньпина, который на днях упразднил ограничения на свое пребывание у власти, или занять какой-то новый пост и сделаться национальным лидером на манер иранского аятоллы.

Согласно другому сценарию, пишет бывший заместитель главы Центробанка России Сергей Алексашенко на сайте Брукинского института, Путин может избраться президентом Союзного Государства России и Беларуси, которое находится в спячке с 1997 года, но может быть разбужено. Александр Лукашенко станет его премьером.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путин станет российским Дэн Сяопином, пишет Сергей Алексашенко на сайте Брукинского института

Алексашенко видит и вариант, при котором в конце своего правления "Путин станет российским Дэн Сяопином". Он заявит, что нынешнее политическое устройство России неустойчиво, и соберет круглый стол из представителей всей страны для разработки проекта нового строя. Делегаты договорятся о переходном периоде, который совпадет с двумя последними годами путинского президентства, после чего Россия вступит в новую политическую эру.

Или, как Борис Ельцин, Путин может сослаться на усталость и назначить себе преемника, которым может быть либерал вроде Дмитрия Медведева или консерватор типа Дмитрия Рогозина.

Бывший загранкорреспондент New York Times и телекомпании Си-би-эс Дэвид Эндельман пишет на сайте Си-эн-эн, что не исключает ситуации, когда 20 процентами населения Земли и 17 процентами ее суши будут пожизненно править два человека - Путин и Си.

Эндельман цитирует московского журналиста Михаила Зыгаря о том, что Путин уже готовит почву для своего бессменного правления. "Даже сейчас он заменяет свою старую гвардию новыми людьми, молодыми технократами, которым 40 с чем-то, детьми своих старых друзей, так что он окружен племянниками, - говорит Зыгарь. - Он боится, что его могут убить, как Каддафи. Вот почему он предпочтет сделать все, что угодно, чтобы сохранить власть...".

"Вопреки всем прогнозам"

Журналист Бенджамин Харт предпочел высоким материям иронию и напечатал в журнале New York шуточную заметку, озаглавленную "Вопреки всем прогнозам, Владимир Путин одержал ошеломительную победу на русских выборах" и иллюстрированную снимками голого по пояс Путина на пути в водоем и махинаций на избирательном участке в Люберцах.

"Экзит-поллы показали, - говорится в заметке, - что Путин еле-еле одержал победу с 74 процентами голосов, едва опередив своих ближайших соперников коммуниста, Павла Грудинина (11,2%), ультранационалиста Владимира Жириновского (6,7%) и четырех других неудачников".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Путин активизирует авантюризм России за границей, считает журналист Washington Times Дэн Бойлан

"Лидер оппозиции Алексей Навальный отстал от Путина на какие-то 74 процента, набрав 0 голосов (государство не допустило его к гонке)... [Путину], возможно, помогли постоянные хвалы на гостелевидении и политический аппарат, который регулярно давит инакомыслие, но не будем придираться по мелочам", - продолжает Харт.

"К моменту окончания своего следующего срока в 2024 году, - пишет в заключение автор, - он пробудет у власти дольше, чем любой другой российский лидер со времен Иосифа Сталина, чья партия также пользовалась исключительным успехом на выборах".

"Авантюризм за границей"

Журналист Дэн Бойлан опубликовал в столичной Washington Times статью под заголовком "Вновь сделавшись народным избранником, осмелевший Путин активизирует авантюризм России за границей". По словам автора, в данный момент трения между Россией и Западом "взмыли до высот, невиданных со времен холодной войны".

"Если кто-нибудь думал, что Путин, возможно, попробует провести перед этими выходными деэскалацию, то мы увидели только нечто противоположное", - сказал автору Борис Зильберман, специалист по России в "Фонде по защите демократий".

"По сути дела, продолжение путинского авантюризма за границей, вопиющие нарушения международных норм и правил и игнорирование законопорядка только гарантируют то, что следующие шесть лет будут лишь хуже для среднего гражданина России", - говорит он.