Фотопутешествие по самым безлюдным местам на Земле
На Земле есть много мест, где жизнь кипит, где есть все блага цивилизации и много людей. Но бывает такое, что хочется уехать подальше от мегаполисови побывать там, где людей практически нет.
Мы собрали фотографии из разных уголков планеты. Здесь - самые безлюдные места Земли. Посмотрите сами.
Озеро Намцо - это бессточное соленое озеро на юго-западе Китая в Тибетском автономном районе. Его называют "крышей мира".
Чтобы добраться до озера от ближайшего населенного пункта, в котором проживает не менее 50 тысяч человек, нужно ехать около 3 недель - сутки на машине, а оставшиеся 20 дней пешком.
Озеро покрыто льдом с ноября по май.
Перенесемся в Йемен. Сокотра - один из самых изолированных в мире архипелагов. Находится он в Индийском океане, недалеко от Сомали.
Здесь круглый год - в районе 30 градусов тепла.
Одно из самых знаменитых растений Сокотры, его символ — Драцена киноварно-красная. Вот она на фото выше.
Из коры этого дерева при надрезе начинает вытекать красный сок, который быстро застывает. Сок местные жители с древних времен используют в медицинских, ветеринарных и косметических целях.
Сокотра внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря огромному разнообразию и уникальности растений и деревьев, которые растут только здесь.
На Сокотре живет всего около 40 тысяч человек. Аэропорт там появился только в 1999 году. И автомобильных дорог фактически нет.
В якутском Оймяконе - менее 500 жителей. Это место известно как "полюс холода". Зимой температура здесь может упасть до 64 градусов ниже нуля.
По ряду параметров Оймяконская долина - наиболее суровое в климатическом отношении место на Земле, где постоянно живут люди.
Это территория вечной мерзлоты.
Еще одно очень холодное место - Южный полюс, где расположена антарктическая станция Амундсен-Скотт.
Станция была построена в ноябре 1956 года. Среднегодовая температура здесь около минус 49 градусов.
Станция может принимать до 150 человек летом и около 50 - зимой. Обитатели станции даже имеют возможность круглый год есть свежие овощи из собственной теплицы - там они выращиваются благодаря гидропонике.
А на архипелаге Кергелен вообще никто не живет.
Это группа островов в южной части Индийского океана. Периодически сюда приезжают работать метеорологи. Здесь обитают крупные колонии пингвинов и южных морских слонов.
Перенесемся к побережью Чили. На остров Пасхи.
По сравнению с тем же Кенгеленом - здесь многолюдно. Около 6 тысяч человек. Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 километров.
Остров известен своими каменными статуями (моаи) из спрессованного вулканического пепла. По поверьям местных жителей, истуканы хранят сверхъестественную силу предков.
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