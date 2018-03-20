Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как следует из заявления шерифа, стрелка нейтрализовал дежуривший в школе полицейский

В средней школе Great Mills штата Мэриленд произошла стрельба, СМИ сообщают о двоих раненых. Стрелок скончался.

Изначально СМИ США сообщали о троих раненых, включая стрелка. По их информации, всех троих госпитализировали в разные больницы. О состоянии жертв не сообщается.

Через несколько часов после инцидента шериф округа Сент-мери Тим Камерон сообщил, что стрелок скончался после перестрелки с дежурившим в школе полицейским. Имя стрелка не называется.

Стрельбу открыл ученик школы, добавил шериф.

Об очередном эпизоде школьной стрельбы во вторник сообщило управление шерифа округа Сент-Мэри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это уже седьмой случай стрельбы в школах США в 2018 году

Согласно официальным сообщениям, ситуация в школе была быстро взята под контроль. Но около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания.

Как следует из заявления шерифа, стрелка нейтрализовал дежуривший в школе полицейский. "Он преследовал стрелка и открыл огонь", - сказал шериф, добавив, что и полицейский, и стрелок сделали по одному выстрелу.

Как рассказал Би-би-си представитель управления шерифа, выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.

Школа остается закрытой и во вторник уже не возобновит работу. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.

Стрельба во Флориде

До инцидента в Мэриленде последний случай нападения на школу в США произошел 14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида.

19-летний американец Николас Круз, исключенный из этой школы, убил 17 человек. Еще несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это был шестой случай стрельбы в школах США в 2018 году.

Media playback is unsupported on your device Стрельба в школе во Флориде: все факты

Через шесть дней после стрельбы в школе 100 учащихся отправились в семичасовую автобусную поездку в столицу штата, чтобы встретиться с политиками и представителями Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Они начали кампанию за более строгие законы по контролю за распространением огнестрельного оружия.