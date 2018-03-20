Стрельба в школе в штате Мэриленд: двое раненых, стрелок погиб
В средней школе Great Mills штата Мэриленд произошла стрельба, СМИ сообщают о двоих раненых. Стрелок скончался.
Изначально СМИ США сообщали о троих раненых, включая стрелка. По их информации, всех троих госпитализировали в разные больницы. О состоянии жертв не сообщается.
Через несколько часов после инцидента шериф округа Сент-мери Тим Камерон сообщил, что стрелок скончался после перестрелки с дежурившим в школе полицейским. Имя стрелка не называется.
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Стрельбу открыл ученик школы, добавил шериф.
Об очередном эпизоде школьной стрельбы во вторник сообщило управление шерифа округа Сент-Мэри.
Согласно официальным сообщениям, ситуация в школе была быстро взята под контроль. Но около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания.
Как следует из заявления шерифа, стрелка нейтрализовал дежуривший в школе полицейский. "Он преследовал стрелка и открыл огонь", - сказал шериф, добавив, что и полицейский, и стрелок сделали по одному выстрелу.
Как рассказал Би-би-си представитель управления шерифа, выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.
Школа остается закрытой и во вторник уже не возобновит работу. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.
Стрельба во Флориде
До инцидента в Мэриленде последний случай нападения на школу в США произошел 14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида.
19-летний американец Николас Круз, исключенный из этой школы, убил 17 человек. Еще несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это был шестой случай стрельбы в школах США в 2018 году.
Через шесть дней после стрельбы в школе 100 учащихся отправились в семичасовую автобусную поездку в столицу штата, чтобы встретиться с политиками и представителями Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Они начали кампанию за более строгие законы по контролю за распространением огнестрельного оружия.