Скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Что мы знаем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что компания пользовалась данными, полученными в ходе "фейсбучных опросов"

То, что сведения о миллионах пользователей соцсети "Фейсбук" оказались у компании Cambridge Analytica без их ведома, повергло британскую общественность в шок. Рассказываем, с чего все началось и как развивается.

Что такое Cambridge Analytica?

Это лондонская компания, предоставляющая политические консалтинговые услуги.

Компанию обвиняют в использовании личных данных 50 миллионов пользователей "Фейсбука" для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Кроме того, британский Четвертый канал (Channel 4) обнародовал запись разговоров с менеджерами компании, из которых можно сделать вывод, что ее сотрудники прибегают к взяткам для дискредитации политических деятелей.

Почему данные о пользователях "Фейсбука" утекала именно туда?

Компании удалось собрать личные данные миллионов пользователей "Фейсбука" при помощи викторины "Это ваша цифровая жизнь".

Тесты позволяют собрать информацию о профиле пользователя.

"Люди не чуют подвоха, соглашаются на любые условия работы приложения и начинают отдавать кучу личной информации о себе и своих друзьях", - пишет в Forbes основатель технологической компании Biolink.Tech Евгений Черешнев.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Facebook также проверяет, кто и как пользуется личными данными пользователей соцсети

Это и позволило компании манипулировать данными в свою пользу, причём масштабы этой манипуляции ещё предстоит установить международному расследованию.

Что говорит Facebook?

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг признал в среду, что его соцсеть допустила ошибки в работе с Cambridge Analytica.

Он пообещал ввести меры, которые затруднят сбор другими компаниями и приложениями данных пользователей "Фейсбука"

"Я основал Facebook и в конце концов я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе", - заявил Цукерберг на своей странице в "Фейсбуке".

Акции компании Facebook потеряли в цене 40 млрд долларов только с понедельника на вторник.

В своем официальном заявлении компания утверждает, что возмущена тем, как ее обманули в использовании данных, находящихся в ее соцсети.

Facebook также заявляет, что наняла свою собственную команду для расследования инцидентов нарушения информационной безопасности для аудита Cambridge Analytica, чтобы выяснить, хранит ли все еще эта компания данные, полученные из соцсети "Фейсбук".

"Если эта информация все еще существует, это будет серьезным нарушением правил Facebook и неприемлемым нарушением доверия", - говорится в заявлении компании.

"Cambridge Analytica не занимается заманиванием, взяточничеством и не прибегает к так называемым "медовым ловушкам", - парирует ей СА.

В интервью Би-би-си глава Cambridge Analytica Александр Никс сказал, что считает репортаж Четвертого канала искажением фактов, и добавил, что телеканал умышленно подставили.

Тем не менее, во вторник Cambridge Analytica объявила, что временно отстраняет Александра Никса от должности.

Что говорят информаторы, сообщившие о сборе данных?

Кристофер Уайли, который ранее работал в Cambridge Analytica, утверждает, что компании удалось собрать личные данные миллионов пользователей "Фейсбука" при помощи викторины "Это ваша цифровая жизнь".

Кроме того, Уайли дал понять, что покровителем затеи был экс-стратег Трампа Стив Бэннон.

"Мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов пользовательских профилей и построения моделей, которые позволяли нам узнавать о людях и применять эти знания для активации их внутренних демонов", - заметил Уайли.

Правообладатель иллюстрации Press Eye Image caption Одним из причастных к Cambridge Analytica людей называют Стива Бэннона, бывшего советника президента Трампа и стратега его предвыборной кампании

Следующим информатором издания стал другой экс-сотрудник Cambridge Analytica - Сэнди Паракилас.

"Facebook решил закрыть глаза на передачу данных. Как только они покидали соцсеть, она не могла контролировать их распространение. Я считаю это по-настоящему шокирующим и ужасным", - заметил Паракилас.

Связь Cambridge Analytica с Россией и США

Одним из разработчиков теста "Это ваша цифровая жизнь" был доктор Александр Коган - британец с русскими корнями, который в 2013 году принимал участие в проекте СПбГУ по изучению соцсетей.

Однако в вузе говорят, что ничего общего с теми вещами, в которых сейчас обвиняют Cambridge Analytica, они не делали.

Кроме того, Александр Коган работал в Психометрическом центре Кембриджа вместе с создателем технологии сбора психометрических данных с помощью социальных сетей Михалом Косински.

"Мы публиковали научные статьи, в которых открыто обсуждались все разработки. Одна из миссий науки - доносить результаты исследований до людей. Это правда, что Александр Коган был частью нашей команды, я действительно с ним знаком. Но я не думаю, что он украл и "слил" нашу технологию. Но СМИ верно пишут, что он был одним из ключевых персонажей в работе Cambridge Analytica", - говорил Косински в декабре 2016 года в интервью Republic.

Сам Коган заявил Би-би-си в среду, что шокирован обвинениями в свой адрес.

"Меня сделали козлом отпущения и Facebook, и Cambridge Analytica: то, что мы делали, по заверениям Cambridge Analytica, было абсолютно законно. Но моей большой ошибкой в сотрудничестве с ними было то, что я не задавал им достаточно вопросов", - заметил ученый.

Как действуют власти Британии и США?

Глава британской комиссии по вопросам информации обратится в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской фирмы Cambridge Analytica, предоставляющей политические консалтинговые услуги.

Управляющий британской комиссии по информации Элизабет Денам изучает, использовала ли Cambridge Analytica личные данные пользователей "Фейсбука" для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Федеральная комиссия США по торговле проводит расследование деятельности компании Facebook в связи с действиями Cambridge Analytica.

Комиссия расследует деятельность Facebook на соответствие указу 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.