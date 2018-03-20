Что такое "Новичок"? Версии трех разработчиков

Media playback is unsupported on your device "Новичок": 4 главных вопроса о яде

Отравляющее вещество, при помощи которого в Британии отравили Сергея Скрипаля с его дочерью, будет изучать группа международных экспертов из Организации по запрещению химического оружия. В прессе тем временем появляются новые интервью с сотрудниками научно-исследовательского института, в котором было создано это вещество.

Русская служба Би-би-си поговорила с Вилом Мирзаяновым, который работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), и первым публично рассказал о существовании отравляющего вещества нового поколения. Мирзаянов работал начальником отдела противодействия техническим разведкам и имел допуск к секретной информации.

Во вторник, 20 марта, издание The Bell опубликовало интервью с Владимиром Углевым, который участвовал в разработке отравляющего вещества. В различных социальных сетях есть несколько аккаунтов Владимира Углева, из которых следует, что он окончил в 1975 году РХТУ им. Менделеева, а затем работал в ГОСНИИОХТ.

Ранее в тот же день информационное агентство РИА Новости опубликовало интервью с Леонидом Ринком. В интервью он говорит, что работал в филиале института в Шиханах, занимая должность ведущего научного сотрудника и начальника лаборатории, и участвовал в создании отравляющего вещества. Его личность в одном из комментариев в "Фейсбуке" подтвердил Вил Мирзаянов. Кроме того, о том, что в институте был сотрудник по имени Леонид Ринк, говорит и Владимир Углев.

В деле об отравлении в 1995 году банкира Ивана Кивелиди ядом, похожим на "Новичок", фигурировал сотрудник вольского филиала ГСНИИОХТ Игорь Ринк. Ринк был осужден и получил условный срок; его судили за превышение полномочий, так как он незаконно производил опасные вещества. В интервью РИА Новости этот человек не упоминался.

Русская служба Би-би-си попыталась суммировать информацию об отравляющем веществе с учетом уже трех интервью, опубликованных в последнее время.

Что такое "Новичок", в каком виде он существует и был ли он принят на вооружение?

Владимир Углев. В 1970-х и 1980-х годах в ГОСНИИОХТ под руководством советского химика Петра Кирпичева, либо им самим были синтезированы четыре вещества: A-1972, B-1976, C-1976 и D-1980. При этом в группе Кирпичева были созданы несколько сотен модификаций этого вещества. Все они относятся к группе так называемых "Новичков", но это название появилось не в институте. Вещества были синтезированы в рамках программы "Фолиант" по заказу минобороны СССР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С места происшествия военные эвакуировали автомобили

Все четыре вещества относятся к ФОС (фосфорорганические соединения) нервно-паралитического действия. Из четырех препаратов только D-1980 может быть порошком, все остальные находятся в жидком состоянии. Препарат, который сейчас называют "Новичком", был изготовлен в филиале ГОСНИИОХТ в Шиханах.

Вопреки сообщениям в прессе, созданного на его основе бинарного оружия (то есть такого, которое становится опасным только при соединении нескольких самих по себе безобидных ингредиентов), не существует.

Леонид Ринк. "Новичок" - не вещество. Это целая система применения химического оружия. Принятая в СССР на вооружение система именовалась "Новичок-5". Без цифр название не использовалось", - говорилось в первой версии интервью с Ринком, опубликованного на сайте РИА Новости. Эта версия публикации сохранилась в сети.

Однако после публикации материала РИА Новости отредактировало интервью Ринка, и теперь его высказывание выглядит так: "в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия, которая называлась "Новичок". Программы разработок химических боеприпасов были, но не с таким названием. После того, как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Они могли дать любое".

"Среди прочих был и реестр со словом "Новичок". В нем различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, "Новичок-1", "Новичок-2", "Новичок-3". То есть, не было такого отдельно взятого вещества "Новичок" и нет. Как не было и проекта разработок с таким названием. Это скорее система кодирования и регистрации. Абсурдно говорить о формуле "Новичка" и о проекте с таким названием", - говорит Ринк.

По его словам, над "Новичком" работала большая группа специалистов в филиале института в Шиханах и в головном офисе в Москве.

Вил Мирзаянов. "Новичок" представляет собой следующее поколение нервно-паралитических газов, минимум, в 10 раз токсичней известного отравляющего вещества VX. Его создала группа под управлением Петра Кирпичева в филиале в Шиханах. На самом конечном этапе испытания проходили в ГОСНИИОХТ в Москве. На основе вещества было создано бинарное оружие. Оно состояло на вооружении Советской армии. Почему вещество назвали "Новичок", неизвестно.

Можно ли синтезировать "Новичок" сейчас и можно ли определить его происхождение?

Владимир Углев. Спутать образцы "Новичка" с VX нельзя, а с нервнопаралитическими веществами "Зоман" и "Зарин" - можно, но только до глубокого лабораторного анализа. Формулы, опубликованные Вилом Мирзояновым, в такой работе вряд ли бы помогли - она продолжалась бы пару лет. В Великобритании, скорее всего, есть образцы "Новичка", поскольку это вещество было синтезировано еще в 1970-х годах, и утечки информации за границу были неизбежны. По остаткам вещества в крови жертв современными методами анализа можно определить, кем и где было выпущено данное вещество. В России формула "Новичка" может быть известна, предположительно, нескольким десяткам человек.

Леонид Ринк. Создать химическое оружие на основе "Новичка" может любое государство, где есть опыт создания оружия массового поражения. В частности, его могут создать в Великобритании, Китае, США и других развитых странах. Кроме того, синтезировать это вещество может любая фармакологическая корпорация в лаборатории. Это стало возможным после публикации Вилом Мирзояновым формул, возможно, благодаря утечкам из других источников. Определить "Новичок" после отравления им возможно. В частности, это способны сделать британские специалисты. Кроме того, по составу вещества можно определить место его производства.

Вил Мирзаянов. "Новичок" можно синтезировать в крупном химическом центре, который имеет квалифицированный персонал и опыт в десятки лет по созданию химического оружия. Такие центры есть, например, в США, Китае. Синтезировать вещество могли и в Великобритании. Кроме того, полный цикл создания "Новичка" был освоен в России. Однако, в отличие от синтезирования вещества, создание химического оружия на его основе требует больших денег и труда сотен человек.

Формула вещества была опубликована Вилом Мирзаяновым, но кроме него в США переехали еще не менее пяти челове из ГОСНИИОХТ, которые обладали информацией об этом веществе. В Великобритании могли синтезировать достаточное количество вещества для того чтобы получить его масс-спектр, и сравнить с образцами, взятыми у жертв отравления.

Сложно ли транспортировать "Новичок"?

Владимир Углев. Исполнитель отравления или перевозчик не нуждался в защите. Вещество для перевозки должно было быть упаковано в удобную для боевого применения тару, в которой, скорее всего, оно находилось на каком-то носителе. Им могла быть вата, порошок либо готовые поражающие элементы. Все наружные поверхности тары должны были быть хорошо обработаны дегазирующим раствором и промыты растворителем.

Леонид Ринк. Перевезти образец "Новичка" в чемодане дочери Скрипаля (версия, о которой писали в прессе) невозможно. Она отравилась бы еще до того, как доехала до Лондона.

Вил Мирзаянов. Ингредиенты бинарного оружия можно безопасно транспортировать по отдельности, в разных тарах. Его опасно перевозить в открытом виде. Хранить ингредиенты отравляющего вещества можно в контейнере, заполненном активированным углем. В таком виде оно может храниться даже 30 лет. Через 10-15 оно теряет свою эффективность как боевое отравляющее вещество, но его можно применять для отравления людей.

Есть ли шансы выжить у Скрипаля и его дочери?

Владимир Углев. Если Сергей и Юлия Скрипаль получили значительные дозы соединения B-1976, C-1976 или D-1980, то они вероятнее всего умрут, поскольку от этих веществ не существует антидота. "С долей вероятности, близкой к 100%, могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут", - сказал Углев.

Леонид Ринк. Поскольку Сергей и Юлия Скрипаль выжили, есть вероятность того, что либо это не было отравляющее вещество "Новичок", либо его неправильно приготовили. Есть также вероятность того, что британские специалисты использовали точно подобранный антидот.

Вил Мирзаянов. Сергей и Юлия Скрипаль не будут прикованы к постели, и даже, возможно, смогут ходить. Главная опасность, по его мнению, исходит от поражения центральной нервной системы. От смерти их спасло то, что им был введен внутривенно атропин или афин, однако из-за того, что антидот ввели слишком поздно, они уже получили необратимые поражения организма.

Кроме того, отравление могли получить и другие люди. Мирзаянов рассказал о так называемом отложенном действии вещества, последствия которого могут проявиться спустя длительное время. По его словам, присутствовавших при отравлении людей необходимо поместить в клинику и обследовать.