Как защитить свои личные данные в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди все чаще задаются вопросом о том, что про них знают соцсети

Скандал вокруг компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в злоупотреблении личными данными 50 миллионов пользователей соцсети "Фейсбук", вновь заставил нас задуматься о том, какую информацию о себе мы доверяем соцсетям - и кто в результате получает к ней доступ.

Для компании Facebook наши личные данные - как нефть: именно пользователи соцсети привлекают рекламодателей, то есть позволяют ей зарабатывать деньги.

Ни для кого давно не секрет, что у Facebook есть возможность составить подробнейший профиль любого пользователя: что он любит, что нет, какой ведет стиль жизни и каких политиков воспринимает более благосклонно.

Вопрос в том, кому может быть предоставлен доступ к этим данным - и что мы можем сделать, чтобы вернуть себе контроль над своей личной информацией и ограничить ее распространение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что компания пользовалась данными, полученными в ходе "фейсбучных опросов"

Все мы видели у себя в ленте тесты, предлагающие проверить IQ, открыть ваш истинный внутренний мир или примерить на ваше фото образ гламурной кинозвезды.

Один из таких тестов Cambridge Analytica и использовала для сбора данных миллионов пользователей Facebook. Он назывался "This is Your Digital Life" ("Это ваша цифровая жизнь").

Многие из этих тестов сопровождаются заверениями в том, что вашим личным данным ничто не угрожает.

Они специально устроены так, чтобы привлечь внимание пользователей и заставить их пройти по ссылке, но зачастую это лишь уловка для массового сбора данных - причем правила Facebook позволяют это делать.

По словам экспертов организации Electronic Frontier Foundation, занимающейся защитой персональных данных, использование подобных тестов для сбора личной информации отражает "то, как были сформулированы правила Facebook на тот момент".

С тех пор Facebook изменил условия пользовательского соглашения, сузив круг информации, доступ к которой могут получать сторонние компании. В частности, теперь нельзя получить информацию о друзьях того или иного пользователя.

Хотя до сих пор не установлено окончательно, какую именно информацию и в каком объеме удалось заполучить Cambridge Analytica, это сейчас выясняют британские власти.

Что можно сделать для защиты своей информации?

Залогируйтесь в свой аккаунт и зайдите в меню "Настройки приложений"

Нажмите кнопку "редактировать" в меню "Приложения, вебсайты и плагины"

Выберите опцию "отключить платформу"

Поступив так, вы отключите доступ к своему аккаунту для всех сторонних сайтов, программ и приложений - в частности, вы больше не сможете проходить там аутентификацию через "Фейсбук".

Если это слишком радикальный шаг, и вы хотите не отключить приложения полностью, а лишь ограничить их права, оставив доступ только к самой необходимой информации, есть и другой вариант.

Залогируйтесь в свой мобильный аккаунт и зайдите в настройки

Отключите по одной все категории информации, к которым вы не хотите давать приложению доступ: это может быть ваша биография, день рождения, члены семьи, религиозные взгляды, находитесь ли вы в сети, посты на вашей странице, ваши увлечения и интересы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем больше времени вы проводите в сети, тем больше становится ваш "цифровой след"

Есть и еще несколько советов.

"Никогда не нажимайте кнопку "нравится" на странице какого-то конкретного продукта, а если вы хотите поиграть в онлайн-игру или пройти тест, не логируйтесь через "Фейсбук" и не проходите по ссылке из соцсети - лучше идите напрямую на упомянутый вебсайт", - советует Пол Бернал, читающий лекции по информационным технологиям и интеллектуальной собственности на юрфаке Университета Восточной Англии.

"Пройти аутентификацию с помощью "Фейсбука" намного проще, но таким образом вы даете разработчикам приложения доступ к самой разной информации о себе", - объясняет он.

Как еще можно защитить свою информацию в "Фейсбуке"?

На самом деле, есть только один способ обеспечить абсолютную приватность своих данных, говорит Бернал: "Перестаньте пользоваться "Фейсбуком".

Facebook начнет что-то делать для большей защиты своих пользователей только в том случае, если люди станут уходить из соцсети, - объясняет эксперт. - В настоящий момент у компании нет особых причин меняться".

Его мнение, кажется, разделяют многие пользователи: хэштег #DeleteFacebook (#УдалиФейсбук) активно набирает популярность в "Твиттере" на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica.

Хотя Бернал признает, что на такой шаг вряд ли решатся многие - особенно те, кто считает "Фейсбук" неотъемлемой частью своей жизни в сети.

Как узнать, какая информация о вас сохранена?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макс Шремс неоднократно обращался с жалобами на Facebook

По действующему законодательству, пользователь имеет право обратиться в любую коммерческую компанию с запросом, потребовав предоставить всю информацию о нем, которой эта компания располагает.

Когда в 2011 году в Facebook с подобным запросом обратился австрийский активист Макс Шремс, в ответ ему выдали CD, на который было записано 1200 файлов.

Так он узнал, что соцсеть хранит информацию об IP-адресах всех устройств, с которых он когда-либо заходил на сайт Facebook, полный архив всей его переписки, историю его перемещений и даже информацию, которую сам он был уверен, что удалил - некоторые личные сообщения, статусы и публикации на своей стене.

Однако в мире, где Facebook активно делится информацией со сторонними компаниями, непонятно даже, куда именно писать такие запросы.

"Как требовать предоставить тебе информацию, если ты даже не знаешь, у кого ее требовать?" - объясняет Бернал.

Скорее всего, такое положение дел изменится уже этим летом, когда в Европе примут новое положение о защите персональных данных, которое сильно упростит для пользователей процесс контроля за своей личной информацией.

Внушительные штрафы за нарушение этих норм могут способствовать тому, что компании станут предоставлять пользователям их личную информацию, причем делать это они должны будут в четкой и легкочитаемой форме.

Как долго сохраняется информация?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вы готовы удалить свой аккаунт?

Согласно европейским законам о защите информации, компании могут хранить данные пользователей "столько, сколько это необходимо", но интерпретировать это можно по-разному.

В случае с Facebook это означает, что пока пользователь сам не удалит свой пост, он точно будет оставаться онлайн.

Можно ли удалить всю историю?

Пользователи могут удалить свои аккаунты - теоретически это должно "убить" все посты. Но Facebook желающим отдохнуть от соцсети рекомендует не удалять профиль, а просто деактивировать - на случай, если захочется вернуться.

При этом множество информации о вас все равно останется - в постах ваших друзей.

Одним из наиболее существенных изменений в новом положении о защите персональных данных должно стать "право быть забытым" в сети. В теории, это должно облегчить возможность навсегда удалить из интернета любую личную информацию.