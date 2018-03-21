СМИ России: Медведев как громоотвод для президента

В обзоре российских газет за 21 марта:

"Ведомости": Медведев сохранит все посты

"Единая Россия" полагает, что после выборов Дмитрий Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера российского правительства. "Ведомости" пишут, что Владимир Путин, впервые в истории России получивший на президентских выборах более половины голосов, формально ничем не обязан "Единой России", поскольку на выборы шел самовыдвиженцем. И возникает вопрос, сохранят ли единороссы свои позиции в структуре власти, особенно с учетом ожидаемых перемен в правительстве.

Издание напоминает, что накануне выборов были произведены масштабные замены губернаторов. Это должно было удовлетворить запрос общества на перемены, и, по этой логике, правительство не должно обновляться глобально, поясняет человек, близкий к администрации президента: точечные замены пройдут, но Медведев останется премьером.

Пост в партии у Медведева скорее всего тоже останется. Связка "премьер - глава "Единой России" традиционна и довольно устойчива, напоминает член высшего совета партии, политолог Дмитрий Орлов, и нет оснований полагать, что новый премьер не будет возглавлять партию.

Медведев профессионален и служит прекрасным громоотводом, уводя удары народного раздражения экономическими проблемами от президента, считает политолог Андрей Колядин. Но партия в последние годы "несколько потеряла свое влияние" и стала "не организацией, объединяющей массы, а неким клубом элит", отмечает он.

Сценарий переназначения Медведева выглядит базовым с конца 2017 года, когда Путин удовлетворительно оценил работу кабмина, напоминает политолог Александр Пожалов. И хотя вклад "Единой России" в победу Путина минимален (от нее скорее требовалось не помешать и не создать негативной повестки), итоги выборов укрепляют эти ожидания, полагает эксперт.

Пожалов прогнозирует отсутствие резких решений до выборов в Госдуму в 2021 году, поскольку для финансового обеспечения программы социально-экономического рывка Думе придется в 2018-2019 годах принимать не самые популярные законы, а для этого нужно сохранить тесную связку между премьером, партией и фракцией, резюмирует эксперт.

"Ведомости": пользователи могут уйти в другие мессенджеры

Суд решил, что ФСБ законно требует ключи шифрования Telegram, и Роскомнадзор готов заблокировать мессенджер. Представители Telegram утверждали, что ключи шифрования предоставить невозможно технически. А затем доказывали, что приказ издан не уполномоченным на то органом: устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в интернете с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, - прерогатива правительства.

"Ведомости" также отмечают, что требования ФСБ вступают в противоречие с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК): документ устанавливает внесудебную процедуру получения сведений, составляющих тайну переписки.

Если суд решит ограничить доступ к Telegram, у Роскомнадзора есть конкретный план действий по блокировке сервиса, заявил руководитель службы Александр Жаров: "У нас есть опыт блокировки крупных ресурсов и по блокировке мобильных приложений. Возможно, c Telegram будут какие-то неожиданности, но у нас хорошие специалисты, мы справимся".

Эксперты утверждают, однако, что задача может оказаться весьма непростой. Существуют два теоретических способа блокировки интернет- и мобильных сервисов, рассказывает сотрудник сотового оператора. Первый - блокировать конкретные IP-адреса, второй - использовать оборудование DPI (Deep packet inspection), которое способно вычленять отдельные сервисы во всем массиве трафика и снижать пропускную способность канала для этих сервисов.

Но как это может выглядеть на практике, неизвестно: подобного тестирования не проводилось. Вычленять трафик Telegram с помощью оборудования DPI для блокировки весьма непросто: российские операторы не рассчитывают на такие нагрузки для оборудования, указывает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Заблокированные мессенджеры (например, Zello) запрет обходили. Но блокировка может вызвать отток пользователей, ведь для мессенджера устойчивая работа гораздо более важна, чем для обычного сайта: пользователи ценят мгновенную связь 24 часа в сутки, говорит руководитель Роскомнадзора Александр Жаров: "Я допускаю, что часть пользователей Telegram в случае блокировки воспользуется техническими средствами ее обхода, но большинство пользователей ради элементарного удобства перейдет на другие мессенджеры".

"Коммерсант": отказ сотрудничать с ФСБ привлекает инвесторов

Блокировка в России мессенджера Telegram вряд ли будет иметь для него серьезные последствия, пишет "Коммерсант". Страна обеспечивает Telegram лишь около 5% пользователей, а его блокчейн-платформе, планирующей ICO, блокировка не грозит. Политика по отказу от сотрудничества со спецслужбами может даже добавить уверенности инвесторам.

Основатель Telegram Павел Дуров продолжает жестко отрицать возможность такого сотрудничества, хотя технологические препятствия, о которых говорилось раньше, больше не упоминаются, утверждает газета. "Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - заявил Дуров в своем "Твиттере".

Вероятен такой сценарий: если за 15 дней Telegram не поделится с ФСБ информацией для декодирования переписки пользователей, Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием о блокировке.

Блокировка Telegram в России не станет для сервиса критичной, считают эксперты. В стране у Telegram около 10 млн пользователей, как оценивал в сентябре 2017 года Павел Дуров. По данным AppAnnie, в 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями. В первом квартале 2018 года активная аудитория Telegram в мире может достичь 200 млн, сообщал ранее Forbes.

Telegram планирует провести ICO для развития криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В ходе закрытого pre-ICO проект уже привлек 850 млн долларов от 81 инвестора, следует из отчета в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Еще 1,7 млрд долларов Telegram намерен собрать во втором раунде ICO, сообщали "Ведомости".

Проведение ICO никак не связано с российской юрисдикцией. "Роскомнадзор не может заблокировать блокчейн, а у Telegram и без российского рынка все будет хорошо: в рамках проведения ICO он стал намного популярнее в других странах", - считает управляющий партнер Iconic Олег Равнушкин.

Последовательная политика Telegram в отношении раскрытия данных, напротив, может укрепить уверенность инвесторов в будущем децентрализованных p2p-мессенджеров и других подобных решений, рассуждает основатель и управляющий партнер платформы развития криптотрейдинга Simdaq Евгений Дубовой.

РБК: банки осторожничают с ипотекой

Аналитики S&P оценили потенциал кредитного рынка России в 2018 году, итоги исследования комментирует РБК. Российские банки в 2018 году будут увеличивать объемы выдачи необеспеченных кредитов более высокими темпами, чем ипотечных, прогнозирует рейтинговое агентство. Доля ипотеки в розничном портфеле банков может начать падать после пяти лет роста.

Кредиты без обеспечения занимают сейчас около трети портфеля кредитов, выданных банками физлицам, и это "фактически дно кредитного цикла по необеспеченному кредитованию", пояснил директор направления "Финансовые институты" S&P Сергей Вороненко.

Объемы выдачи беззалоговых кредитов демонстрировали двухзначный рост до 2014 года, но затем он практически прекратился на фоне резкого снижения доходов населения и роста неплатежей, и до 2018 года доля беззалоговых кредитов в общем розничном портфеле снижалась.

"Сейчас мы видим, что риск-аппетит к розничному кредитованию у банков растет, снова увеличивается закредитованность, которая очень неравномерно распределена по регионам и по различным социальным группам, - отмечает Сергей Вороненко. - Но банки выучили уроки, и рост кредитования на 30-40% вряд ли возможен, если, конечно, у банка не очень низкая база для роста по этому сегменту".

Потенциальных получателей необеспеченных кредитов гораздо больше, но так как риски в этом сегменте выше, он дольше "размораживался", отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

"Необеспеченное кредитование, в отличие от ипотеки, не планируется за год или за два, поэтому сейчас банки, пройдя период кризиса, могут расширять клиентскую базу за счет необеспеченных кредитов", - утверждает он.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си