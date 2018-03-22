"Палка-убийца": как ФСБ использует электрошокеры против активистов

Правообладатель иллюстрации SERGEY FADEICHEV / TASS Image caption Этот шокер с думя электродами похож на "Гюрзу": вызывет болевой шок, кратковременные судороги и состояние дезориентации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в беседе со следователями подтвердили применение электрошокера против задержанного в Санкт-Петербурге активиста Виктора Филинкова.

Об этом со ссылкой на неназванный источник накануне сообщила петербургская "Фонтанка". Филинков пытался сбежать, и других способов остановить его не было - так, по данным "Фонтанки", объяснили свои действия оперативники ФСБ.

Ранее правозащитники зафиксировали на теле активиста десятки отметин.

На рынке шокеров, используемых спецслужбами, Би-би-си нашла "Гюрзу" - возможно, именно ее применяли против Филинкова и других задерживаемых активистов.

Дело Филинкова

Гражданин Казахстана Филинков пропал 23 января и нашелся спустя двое суток, когда суд в Петербурге арестовал его по обвинению в участии в террористической организации.

Впоследствии арестованный программист рассказал членам общественной наблюдательной комиссии, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ в течение четырех часов избивали его и пытали электрошокером, похожим на дубинку, заставляя наизусть выучить признательные показания.

В материалах дела, с которыми удалось ознакомиться Русской службе Би-би-си, говорится, что Филинкова якобы задержали поздно вечером 24 января, то есть спустя сутки после описанных антифашистом пыток.

"Мне задавали вопросы, если я не знал ответа - меня били током, если ответ не совпадал с их [ожиданиями] - били током, если забывал то, что сказали - били током", - говорится в письме Филинкова, впоследствии опубликованном "Медиазоной".

По словам Филинкова, к утру его привезли в районное управление МВД, вытерли кровь с лица его же одеждой и оформили объяснительную с "выученными им показаниями".

Правозащитники зафиксировали "многочисленные следы от электрошокера" на груди и всей поверхности бедра Филинкова.

ФСБ официально не комментировала методы, используемые при задержании подозреваемых в экстремизме.

Пытки электрошоком, помимо Филинкова, описывали другие обвиняемые по делу об участии в организации "Сеть" - Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензе, а также петербуржец Илья Капустин, находящийся в статусе свидетеля.

В середине февраля в Челябинске прошла акция поддержки арестованных антифашистов. На заборе местного управления спецслужбы неизвестные повесили баннер "ФСБ - главный террорист". Один из участников кинул в сторону здания зажженный файер.

Вскоре сотрудники ФСБ задержали нескольких местных жителей и увезли их на допрос. Двое из них утверждают, что их били электрошокерами, а третий уверен, что от пыток шокерами его спасло появление адвоката.

"Гром", "Шерхан" и "Гюрза"

Российские силовики закупают электрошокеры исключительно отечественного производства. Среди поставщиков ФСБ: нижегородская "Тандер" (1, 2), московская "Март групп" и новосибирская "Регионторг". Последняя выступила посредником при закупке электрошокеров "Аватар К.111" для управления ФСБ в Приморском крае в 2013 году и не производит собственные устройства.

Главная по хозяйственным вопросам войсковая часть ФСБ №55056 в 2015-2016 годах приобрела 228 электрошокеров модели "Гром" и 118 мощных, похожих на полицейскую дубинку устройств модели "Гюрза". Компания "Тандер" поставила эти элетрошокеры за 3,2 млн рублей.

В конце 2017 года правительство добавило электрошокеры в список спецсредств, которые разрешено использовать сотрудникам пограничной службы ФСБ. Пограничники также предпочитают нижегородские модели - "Гром", "Шерхан" и "Гюрзу".

Из всех закупаемых шокеров только "Гюрза" похожа на дубинку. Остальные - это шокер-пистолет и обычный электрошокер.

Правообладатель иллюстрации Ilya Kapustin Image caption По словам Капустина, допрос в машине продолжался примерно три часа и за это время он успел получить около 40 ударов током

В отличие от компании "Тандер", "Март групп" в основном специализируется на работе с МВД и Росгвардией.

В 2018 году Росгвардия планирует закупить у "Март групп" щиты с электрошоком АИР-107У. Как говорится на сайте производителя, в среднем после удара таким устройством жертва выходит из шокового состояния 20 минут.

"До костей"

Похожий на "Гюрзу" электрошокер описывают некоторые пострадавшие активисты. "Точно он", - сказал Би-би-си бывший политзаключенный из Петербурга, националист Максим Калиниченко, когда увидел фото "Гюрзы".

Как утверждает Калиниенко, его пытали электрошокером в 2015 году при задержании в собственной квартире.

"Боль зависит от того, в какое место бить, - рассказывает Калиничено. - Больно в область мошонки и по кончикам пальцев, где ногти, наручниками пристегнут руки-ноги, чтобы не дергался, и пытают… Трясется все, но двигаться ты можешь. Я пока вырывался от боли, наручниками на руках и ногах себе все до костей практически стер, на одной ноге точно до кости".

"Гюрза" переводится с персидского как булава или дубинка. Филинков запомнил, что электрошокер был продолговатым, но конкретные характеристики устройства программист назвать не может, - по его словам, избиение происходило в темном салоне автомобиля. Об этом Би-би-си рассказал адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с организацией "Зоной права".

В акте общественной наблюдательной комиссии говорится, что, судя по парным отметинам на теле, в пытке Филинкова использовалось устройство с двумя электродами, между которыми было четыре сантиметра. Все это совпадает с характеристиками "Гюрзы".

"Разряд электрошока мгновенно действует на нарушителя, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении, с легкостью пробивает толстый слой одежды, в том числе зимней и кожаной, - говорится на сайте производителя. - Аккумулятор повышенной энергоемкости увеличивает мощность электрошока и частоту разряда. Поджечь бумагу - простая задача".

Действия "с учетом обстановки"

14 марта ФСБ задержала социального активиста, анархиста Святослава Речкалова. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и вместе с адвокатом он планирует подать в Следственный комитет России заявление о пытках.

"Мне заклеили глаза черным скотчем, поэтому я не видел ни форму, ни цвет [электрошокера], - рассказывает Речкалов. - Между собой они называли его "палка-убийца". У меня сложилось впечатление, что она была длинная. Человеку, сидящему сзади меня, неудобно было бы наносить удары коротким шокером".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Не только активисты: в 2011 году нижегородский ОМОНовец ударил электрошокером футболиста "Зенита" Данко Лазовича

На теле Речкалова остались красные шрамы разного диаметра. Из этого может следовать, что его могли бить не "Гюрзой", а электрошокером с одним электродом.

Оперативники ФСБ имеют право на использования оружия и спецсредств в ситуациях, когда речь идет о безопасности других граждан или же самих сотрудников.

Однако конкретных предпосылок закон не приводит - он лишь требует, чтобы представители спецслужбы, применяя спецсредства, действовали "с учетом создавшейся обстановки", оценивая степень опасности человека и учитывая то, с какой силой он сопротивляется.