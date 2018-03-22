Пресса Британии: компания Касперского сорвала разведоперацию США

В обзоре британских газет за 22 марта:

Компания Касперского вскрыла секретную операцию США против джихадистов

Российская компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама и хакерских атак раскрыла тайную антитеррористическую программу США, направленную против исламистских террористов, сообщает Times.

Фирму связывают с Кремлем, и недавно в США было принято решение отказаться от ее программных продуктов на правительственных компьютерах. "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаруженном ею вредоносном коде Slingshot, который якобы способен получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в интернете.

Отмечается, что вредоносная программа была обнаружена в Афганистане, Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Йемене.

Фирма призвала пользователей устанавливать свои программные продукты, чтобы находить и удалять этот компьютерный вирус. Однако теперь стало ясно, что Slingshot является частью программы американских военных, которые использовали компьютерный код, чтобы следить за джихадистами, которые пользуются всемирной сетью в интернет-кафе на Ближнем Востоке и в северной части Африки, пишет издание.

Факто того, что обнаруженная "Лабораторией Касперского" вредоносная программа была частью тайной операции американской армии, скорее всего, даст повод для подозрений, что она была раскрыта преднамеренно. Однако мотивы могут быть не так очевидны, если учесть, что исламисты ведут борьбу и с Россией.

Министерство внутренней безопасности США запретило федеральным агентствам использовать программные продукты "Лаборатории Касперского" в сентябре прошлого года, объяснив это связями между некоторыми представителями компании с российской разведкой и другими правительственными структурами. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в декабре, однако компания сейчас оспаривает его в суде, отмечает газета.

Slingshot используется уже шесть лет. Основная цель вируса - компьютеры в интернет-кафе, которыми, предположительно, пользуются члены запрещенных в России группировок ИГИЛ и "Аль-Каида" для обмена сообщениями, сообщает сайт Cyberscoop со ссылкой на представителей служб национальной безопасности.

Программный код похож на программу, разработанную агентством национальной безопасности (АНБ). Она упоминалась в документах, которые предал огласке Эдвард Сноуден, рассказавший в 2013 году о масштабной программе слежки в интернете. Предполагается, что за вирусом стоит Совместное командование специальными операциями США, которое тесно связано с ЦРУ и АНБ. В 2011 году морские пехотинцы этого подразделения осуществили операцию по убийству Усамы бин Ладена, напоминает Times.

Сайт Cyberscoop, ссылаясь на источник в разведке, сообщил, что из-за раскрытия Slingshot США могут потерять доступ к важной долгосрочной операции слежения, а жизни военных могут оказаться под угрозой. Американские военные были вынуждены отказаться от некоторых элементов цифровой инфраструктуры, которая использовалась для функционирования операции.

Компания Касперского уже давно находится под подозрением американских и британских властей. В ноябре расследование Times выявило, что по меньшей мере четыре полицейских подразделения в Британии пользовались программными продуктами фирмы.

До этого источники в британском правительстве сообщили Financial Times, что контрразведчиков очень беспокоило то, что более 2 млн клиентов получили от банка Barclays бесплатные копии программ "Лаборатории Касперского". По информации источников, разведслужбы США и Израиля нашли доказательства того, что российская разведка несколько раз привлекала компанию Касперского для добычи важной информации путем взлома, сообщает газета.

Прошлым летом Bloomberg сообщил о слитой в сеть электронной переписке, из которой можно сделать вывод о тесной связи между ФСБ и "Лабораторией Касперского", которая якобы взломала компьютеры антикремлевских хакеров. Компания тогда заявила, что эта информация ошибочна, а утверждения ложны, сообщает Times.

Кто еще пострадал от "Новичка"?

Перед тем, как нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, единственным человеком, который испытал на себе его воздействие был советский ученый, пишет Guardian.

"Перед глазами появились круги: красные и оранжевые. В ушах раздался шум, я затаил дыхание. Я почувствовал страх, будто что-то должно было случиться", - рассказал Андрей Железняков уже не существующему изданию "Новое время". Он описал, как в результате несчастного случая в 1987 году он попал под воздействие нервно-паралитического вещества, которое в итоге его убило.

К 1992 году, когда было опубликовано интервью, вещество уже поразило центральную нервную систему Железнякова. Он умер меньше года спустя, пройдя через цирроз, токсический гепатит, повреждение нервной системы и приступы эпилепсии. Но перед этим он оказался в числе тех, кто решился поведать миру о программе создания химических вооружений, которая продолжала разрабатываться уже после подписания советско-американского соглашения об уничтожении химоружия, пишет газета.

Российские власти продолжают настаивать, что такая программа не велась. Однако во вторник агентство РИА Новости опубликовало интервью с одним из создателей нервно-паралитического вещества Леонидом Ринком. Он подтвердил, что в СССР вели разработку системы применения химического оружия, но под другим кодовым названием. Человек, прекрасно знавший об этой работе, сообщил Guardian, что Железняков стал далеко не первой жертвой "Новичка" в ходе его разработки. Он утверждает, что из-за несчастных случаев погибло несколько людей.

Гражданский активист Лев Федоров, ведший хронику программы создания советского химического оружия и погибших от воздействия веществ людей, сообщил, что ученый Л.А. Липасов также погиб при разработке современных видов химических вооружений. Сам Федоров скончался в 2017 году, и Guardian не удалось что-либо узнать о Липасове и других жертвах.

К числу других вероятных жертв относятся банкир Иван Кивелиди и его секретарша, убитые в 1995 году таинственным отравляющим веществом, а также советский военный Владимир Петренко, который погиб в 1982 году, после того как вызвался добровольцем для испытаний защитного костюма. Он был уверен, что его обманули, чтобы проверить эффект нового отравляющего газа на человеке, сообщает издание.

Как инцидент в Солсбери повлиял на жизнь города

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери на улицах Солсбери можно увидеть много полицейских, но количество покупателей в магазинах существенно снизилось, сообщает Daily Telegraph.

В обычный день ювелирный магазин Crystals бывает полон людей. Сюда приходят купить кольцо, браслет или цепочку. Это один из маленьких магазинов в торговом центре Maltings в Солсбери. Но сейчас не обычное время. Спустя три недели после попытки убийства Скрипалей всего в нескольких метрах от магазина заходящих в Crystals покупателей можно пересчитать по пальцам.

"Многие местные жители по-прежнему опасаются приходить сюда, то есть приближаться к месту, где произошло нападение, - цитирует издание помощника менеджера Crystals Люси Ривз. - И оцепления полиции, конечно, не очень помогают".

Отток посетителей почувствовали даже в знаменитом кафедральном соборе Солсбери, где их стало меньше примерно на треть.

Чтобы сгладить эффект, который произвело на магазины и бизнесы города отравление Скрипалей, местный совет принял решение с субботы сделать парковку бесплатной на неопределенное время. Это произошло после того, как о ходе расследования рассказал представитель Скотленд-Ярда Нил Бэш, хотя назвать его слова многообещающими нельзя. "Это расстроит людей. На все это уйдет несколько недель или даже месяцев", - сказал он.

Вскоре после его выступления окна паба The Mill, в который заходили Скрипали, были заколочены деревянными досками, а с задней стороны поставлены железные барьеры. Это стало визуальным символом продолжающейся охоты за нападавшими, пишет газета.

За последние две недели были перекрыты 24 разных места, где полицейские в специальной защитной одежде вывозили автомобили, которые могли контактировать с машиной Сергея Скрипаля и, как следствие, с нервно-паралитическим веществом. В результате автомобилистам приходится избегать таких мест, отправляясь в длинные объезды. С каждым днем терпения у предпринимателей и местных жителей становится все меньше.

"Туризм является источником дохода для Солсбери, и с момента трагедии он был перекрыт, - рассказал газете владелец кафе Culture Coffee Хью Блэкборн. - Обычно место преступления огораживают на несколько дней или на неделю, но не на месяцы. Если это так, нам нужно знать, что планируют делать власти".

В торговом центре Maltings скамья, на которой нашли Скрипалей, по-прежнему отгорожена палаткой, в которой работают криминалисты. Продавец цветов, торгующий в нескольких метрах от этого места, пожаловался покупателям, что в День матери он недосчитался 9000 фунтов из-за оттока покупателей. Не было повода для радости и в магазине Party Seasons, доходы которого упали на 50%. Его менеджер Беренис Марш сказала: "Это ужасно. Мы страдаем, и страдает весь остальной Солсбери".

Однако есть один сектор, который остался в выигрыше от одного из самых крупномасштабных расследований в истории современной британской полиции. Гостиницы Солсбери получили сотни новых постояльцев в лице приехавших туда полицейских.

И несмотря на царящее там уныние, жители Солсбери твердо намерены не дать оставить последнее слово за теми, кто выбрал целью их город.

"Солсбери - притягательный город, и я думаю, мы сумеем из этого выкарабкаться. Если ресторан Zizzi откроется снова, я в числе первых пойду туда, чтобы заказать еду. Я им покажу!" - резюмирует издание словами разработчика программных продуктов Жан-Люка Тьебо.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com