СМИ России: губернатора Подмосковья атаковали из-за свалки
В обзоре российских газет за 21 марта:
- Экологический конфликт в столичном регионе
- Столкновение с населением – лучше бездействия
- "Коммерсант", "Дождь" и РБК против Думы
- Правительство обсуждает повышение налогов
"Коммерсант": жители Волоколамска требуют закрыть свалку
На стихийном митинге в Волоколамске несколько сотен жителей устроили потасовку с главой Волоколамского района Евгением Гавриловым и попытались напасть на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Протест был вызван госпитализацией детей: предполагают, что они отравились выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщает "Коммерсант". За помощью обратились 57 детей, госпитализированы пятеро.
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Областной минздрав заявил, что не связывает отравление детей с мусорным полигоном, хотя власти впоследствии признали причиной именно газы со стороны "Ядрово".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов вышли к протестующим и попытались их успокоить. Однако в Воробьева стали бросать снежки и прорываться к нему через полицейское ограждение.
Газета пишет, что ситуация в Волоколамске стала первым крупным экологическим конфликтом в столичном регионе со времен строительства платной трассы М11 Москва-Петербург через Химкинский лес.
Ситуацией вокруг отравления детей в Волоколамске заинтересовалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращения в прокуратуру, минздрав и ГУВД Подмосковья, а также в аппарате омбудсмена занимаются проверкой информации по факту отравлений.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась в Генпрокуратуру, СКР и к специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, а также к губернатору Воробьеву.
Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в среду прибыла в Волоколамск вместе с губернатором региона и рассказала журналистам о состоянии пострадавших детей.
"Полигоном давно занимаются власти, - напомнила она. - Эта проблема длится с 1970-х годов. Ее не решить ни за год, ни за два, ни за неделю".
"Уже подписано соглашение с голландцами, 25 марта там начнется процесс дегазации и рекультивации", - заверила Мишонова.
Она подчеркнула, что на нормализацию ситуации понадобится время: "Чтобы запах ушел, понадобится время до конца мая - начала июня".
"Ведомости": свалки преткновения для властей Подмосковья
Нерешенность вопроса о свалках становится все более острой политической проблемой для властей Подмосковья, комментируют ситуацию "Ведомости". Газета напоминает, что обладминистрация обещала построить к 15 июня 2018 года систему для дегазации для "Ядрово", а завоз мусора на старый полигон прекратить 24 марта, после чего он будет покрыт дополнительным слоем дерна и пройдут работы по дегазации.
Газета напоминает, что проблема с мусорными полигонами усугубилась после того, как по распоряжению президента России Владимира Путина, откликнувшегося на жалобу участников прямой линии в июне 2017 году, был закрыт крупнейший в Подмосковье полигон "Кучино" в Балашихе.
Закрыть свалки потребовали и в других городах Подмосковья. Проблема находится в приоритете, но в данном случае скорость общественных ожиданий не совпала с темпами решения вопроса, считает политолог Михаил Виноградов: "Проблема действительно усилилась после закрытия свалки в Балашихе. Полигон "Ядрово" очень старый, там долго все накапливалось. Проекты по замене полигонов заводами нацелены на оздоровление ситуации, но это не может произойти одномоментно".
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Нынешняя ситуация чувствительна для властей Подмосковья. Поэтому надо, с одной стороны, продемонстрировать оперативность и способность к антикризисным действиям, а с другой - показать, что не везде в регионе напряженность столь остра, говорит Виноградов.
Оппоненты губернатора будут эту ситуацию использовать, поэтому важна степень адекватности действий региональных властей, добавляет политолог: "Понятно, что история негативная, поэтому надо реагировать, снижая масштаб общественного пожара ясными шагами. История со столкновениями приехавших на место представителей власти с населением в чем-то даже лучше, чем порой наблюдаемое в таких ситуациях подчеркнутое бездействие власти".
"Медуза": журналисты против Слуцкого и Госдумы
Издательский дом "Коммерсант" заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике, пишет "Медуза". Издание напоминает, что комиссия в среду рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата и не нашла нарушений в его поведении.
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Редакция "Коммерсанта" заявляет, что "удивлена и разочарована" решением комиссии, которая "фактически отказалась от разбора обвинений" и "превратила заседание в суд над пострадавшими".
"Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", - цитирует "Медуза" редакцию газеты.
Телеканал "Дождь" также приостанавливает взаимодействие с Госдумой, "пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок". Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и "проведении настоящего расследования".
Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике.
"Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров", - заявили в руководстве редакции.
"Ведомости": повышение старых налогов и введение новых
Повышение НДФЛ, отмена льготной ставки НДС и введение налога с продаж ожидают россиян, по информации "Ведомостей".
Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение налоговой нагрузки на население, констатирует издание.
На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Официально итоги не объявляли, но источники знают: оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению.
Для этого власти "расчехлили набор старых идей": повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Об этом газете рассказали два федеральных чиновника.
Меры ударят по доходам населения и потреблению, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Потребление было одним из драйверов роста экономики в 2017 году. Но, в отличие от 2017 года, рост потребления в большей степени будет опираться на рост доходов, указывал ВЭБ.
Дополнительные налоги и сборы могут свести такой рост на нет, опасается Суслина. Налоговая нагрузка может привести к росту числа бедных и сокращению среднего класса.
Эти выборы президента были исключительными: победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. И связано это с тем, что после выборов Путин пойдет на непопулярные меры: президент получил очень сильный мандат доверия.
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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си