Фамильные ценности: в каком бизнесе заняты родственники Путина

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel\tass Image caption Путин регулярно предстает перед публикой в уютной домашней обстановке, однако о своей семье распространяется мало

"Газпром" может ввести в свое правление Михаила Путина - двоюродного племянника президента России Владимира Путина.

Мужчина действительно является дальним родственником главы государства, подтвердил в четверг, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются", - добавил чиновник.

Члены правления "Газпрома" получают в среднем более 10 млн рублей в месяц (по данным за 2016 год).

Семья президента России Владимира Путина ведет непубличную жизнь и старается держаться в стороне от скандалов. Родство с некоторыми из людей, которых СМИ называли детьми Путина (например с Катериной Тихоновой), до сих пор не подтверждено официально.

Вот что известно о некоторых дальних родственниках президента и том, чем они занимаются.

Михаил Путин

Степень родства: двоюродный племянник (сын двоюродного брата).

Возраст: 51 год.

Место рождения: Иваново.

Образование: медицина.

Вскоре после получения степени кандидата медицинских наук начал работать в руководстве госпредприятия "Медтехснаб" министерства здравоохранения России. Позже перешел на работу в сам минздрав, где спустя год работы возглавил экономический департамент.

В 2004 году возглавил медицинское управление "Газпрома". Три года спустя занял пост зампреда правления страховой компании "Согаз". По итогам прошлого года эта компания была признана крупнейшим страховщиком страны по объему собранных премий (158 млрд рублей).

Михаил Шеломов

Степень родства: двоюродный племянник (сын двоюродной сестры).

Возраст: 50 лет.

Место рождения: Ленинград (Санкт-Петербург).

Многие годы занимал должность ведущего специалиста петербургского филиала судоходной компании "Совкомфлот", параллельно становясь владельцем крупных активов.

В 2000 году приобрел 12% акций "Согаза" за 15 млн долларов. Спустя девять лет стоимость его доли выросла почти до 200 млн долларов, говорится в публикации Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на оценку Газпромбанка.

Структурам Шеломова принадлежат 8,4% банка "Россия" и компания "Согаз-Недвижимость" (подразделение "Согаза) с активами на сумму более 30 млн долларов.

Основным акционером "России" является близкий к президенту России миллиардер Юрий Ковальчук. Активы банка составляют 868 млрд рублей, что ставит банк на 14-е место в стране по этому показателю, подсчитали "Банки.ру".

По данным СМИ, компании Шеломова заработали в 2016 году более 2 млрд рублей, то есть в среднем по 5,5 млн рублей в день.

Игорь Путин

Степень родства: двоюродный брат.

Возраст: 64 года.

Место рождения: Ленинград (Санкт-Петербург).

Образование: военное дело, государственная служба.

В конце 1990-х уволился с военной службы и работал в госорганах Рязанской области. С середины 2000-х входил в руководящие органы различных компаний и банков, включая "Мастер-банк" и Русский земельный банк (РЗБ).

В 2007 году "Мастер-банк" был упомянут в расследовании журнала The New Times как организация, через которую велось отмывание денег. Шестью годами позже его лишили лицензии. Банк нарушал требования законов по отмыванию преступных доходов, а также подделывал отчетность, выяснила проверка Банка России.

В свою очередь Русский земельный банк в период, когда в его руководство входил Игорь Путин, был задействован в схеме "мегапрачечной" по отмыванию и выводу денег из России, выяснила "Новая газета" и OCCRP. Всего через данную схему, в которой участвовали и другие банки, страну покинули 20 млрд млрд, утверждают журналисты. В 2014 году Банк России лишил РЗБ лицензии.

Роман Путин

Степень родства: двоюродный племянник (сын Игоря Путина).

Возраст: 40 лет.

Место рождения: Рязань.

Образование: военное дело.

После окончания Санкт-Петербургской Военной академии тыла и транспорта три года отслужил в Федеральной службе безопасности. Занимал различные должности в администрации Рязанской области, а в 2007-2008 году руководил рязанской сетью офисов мобильного оператора МТС.

В 2011 году возглавил совет директоров группы компаний МРТ. В числе многочисленных услуг и товаров группы было выполнение Российских железных дорог.

В 2014 году Роман Путин создал собственную компанию Putin Consulting, которая оказывала консультационные услуги бизнесу по высоким для рынка расценкам, писали "Ведомости".