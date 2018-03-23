"Требуется надсмотрщик за роботами, опыт работы необязателен"

Так может выглядеть объявление о будущей вакансии. "Растущему парку роботов нужен надсмотрщик. Обязанности: оценка работы роботов, аналитика "на бегу" и техподдержка".

"Идеальный кандидат должен иметь аналитический склад ума, быть внимательным к деталям и готовым много ходить. Образование среднее."

Таких объявлений в газетах пока не дают, однако люди, присматривающие за роботами, уже существуют.

32-летний Брэндон Риз раньше доставлял еду на дом. Теперь он наблюдает за тем, как это делают роботы.

В сентябре Риз устроился оператором роботов в стартап Robby Technologies - компанию из Кремниевой долины, роботов которой используют восемь компаний по доставке в Калифорнии.

Правообладатель иллюстрации Robby/handout Image caption Сооснователи Robby Technologies Руи Ли и Дхира Венкатраман

Его обычный рабочий день выглядит так: Риз выбирает робота и ездит за ним по улицам, оценивая его работу и оставаясь "в резерве" на случай, если робот сталкивается с серьезными проблемами. Если любопытный прохожий спрашивает, что происходит, Риз ему объясняет.

В другие дни Риз остается в офисе, за компьютером, и наблюдает за роботами дистанционно.

Работа Риза может показаться странной - в конце концов, роботы, как считается, должны заменять людей на работе: по оценке Института глобализации консалтинговой фирмы McKinsey, они могут заменить до 800 млн человек, или 30% всех работников на планете, к 2030 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скоро роботы будут выполнять всю физическую работу, говорит Мэттью Делейни

Однако работа Риза - первый пример того, что по мере изменения отраслей под воздействием автоматизации - от здравоохранения до транспорта - для людей тоже будут возникать новые рабочие места.

"Мы привыкли смотреть на это так [...] Все отрасли движутся к парадигме, в которой умные машины занимаются собственно физическим трудом", - говорит Мэттью Делейни, глава компании Marble, которая управляет парком робокурьеров в Сан-Франциско.

"Они работают либо вместе с людьми, либо под их удаленным наблюдением, когда люди выполняют роль менеджера", - говорит Делейни.

Смена парадигмы

Работа Брэндона Риза настолько нова, что у нее даже нет названия.

В объявлениях о вакансиях пишут о должностях техников, наблюдателей, контролеров и экспертов по операциям. В СМИ эту работу называют как угодно - от шофера для роботов до робоняньки.

Как бы ни называли позицию, спрос на таких специалистов растет, говорят эксперты.

"Когда мы говорим о роботах, мы часто пользуемся термином "автономный", но очень немногие роботы действительно автономны", - говорит исполнительный директор группы по "работе будущего" Массачусетского технологического университета Элизабет Рейнольдс.

"Где-то рядом всегда есть люди - они наблюдают, программируют, каким-то образом общаются с ними, поэтому мне кажется, это та модель работы, к которой мы привыкнем, к которой нам нужно будет привыкнуть", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации SIMON BIRT Image caption Роботы Starship Technologies работают почти во всех странах Западной Европы

Объявление о вакансиях "надсмотрщиков за роботами" уже разместили такие компании, как Robby, Marble и британская Starship Technologies - они ищут людей, чтобы те перевозили роботов со складов в зоны доставки и наблюдали за их работой.

Подобная организация труда появляется не только в сфере доставки. Компании, производящие автомобили с автопилотом, тоже создают центры дистанционного контроля.

Необходимость в этом обусловлена и более краткосрочными факторами: некоторым роботам пока не удается ориентироваться на улицах городов, а в некоторых местах действуют законы, обязывающие проводить испытания робототехники только под наблюдением человека.

Однако даже когда эти факторы отойдут на второй план, и роботы станут действительно независимыми, позиция наблюдателей за роботами никуда не исчезнет, считают главы робототехнических компаний.

"Будет нужно меньше и меньше человеческой помощи, но удаленно, за кулисами, всегда будут операторы", - говорит сооснователь и исполнительный директор Robby Руи Ли.

Уверенность клиентов

Компания Aethon из Пенсильвании, известная тем, что создала робота для больниц, обученного перевозить расходные материалы, - это пример того, как "надсмотрщики" за роботами существуют в рамках более крупной компании.

Компания со штатом из 90 человек с 2004 года ввела в эксплуатацию по всему миру более 600 роботов. У Aethon есть круглосуточный центр поддержки в Питтсбурге, где работает 25 человек, многих из них наняли в последние годы.

Сотрудники центра поддержки отвечают на сигналы тревоги, которые посылают им роботы, столкнувшись с какой-либо проблемой. Эта должность существовала в фирме с самого начала, но количество позиций в центре техподдержки роботов с ростом фирмы за последние годы значительно выросло.

"Несмотря на то, насколько хорошо робот справляется с навигацией в какой-то конкретной среде, всегда могут возникнуть проблемы", - говорит глава фирмы Алдо Зини. Это может быть заблокированный коридор или сломавшийся лифт. "Нам нужен был способ как-то это отслеживать", - говорит Зини.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сервисный робот Cruzr обучен, помимо прочего, приветствовать людей

Компания прогнозирует, что в нынешнем году количество управляемых ею роботов вырастет на 40%, она готова открывать центры поддержки и в других частях света, по мере своего роста.

"Это даст клиентам уверенность в том, что роботы выполняют свою работу хорошо, а если возникнут проблемы - мы тут как тут", - говорит Зини.

В своем недавнем исследовании Институт глобализации McKinsey предрекает, что благодаря технологическому прогрессу в мире к 2030 году появится от 26 до 40 миллионов рабочих мест, то есть количество работников по всему миру вырастет на 8%-9%.

Позиции смотрящих за роботами, для которых не требуется высшего образования, привлекают внимание на фоне опасений, что большинство из созданных благодаря научному прогрессу рабочих мест будут требовать высокой квалификации.

Однако компенсируют ли новые рабочие места те, что будут потеряны из-за роботов, и сколько будут платить надсмотрщикам - другой вопрос. В компании Robby они сегодня получают 15-20 долларов в час.

Будущее труда

Как предсказывают в McKinsey, в течение следующих десятилетий большинство вакансий переместятся в такие сферы, как уход за престарелыми или строительство - то есть в такие, которые зависят от демографии, а не от автоматизации.

"Существует отрасль робототехники, она растет, но если вы посмотрите на экономику в целом, это незначительная доля", - говорит партнер института McKinsey Майкл Чуй.

Исследователи утверждают, что автоматизация в долгосрочной перспективе не приведет к сильному росту безработицы, однако это будет зависеть от скорости, с которой роботы будут менять промышленность, а также от того, насколько быстро замещенные ими работники будут находить новые позиции.

Правообладатель иллюстрации SIMON BIRT Image caption Индустрия роботов растет, но по-прежнему занимает только малую часть экономики развитых стран

В решении этих вопросов ключевую роль сыграют правительства, через инвестиции и социальную политику.

Мы уже видели, как чиновники тормозят прогресс под воздействием своего электората. Например, в Сан-Франциско недавно ограничили районы, где роботы могут работать курьерами. Пассажирские самолеты по-прежнему могут пилотировать только люди, и так далее.

Пока роботы остаются редкостью, что подтверждает опыт работы Брэндона Риза. "Люди, как правило, очень возбуждаются [при виде роботов], - говорит он. - Они подбегают к нам и сразу начинают фотографировать".

Иллюстрации - Карен Шармейн Чанакира