РБК, "Дождь" и "Эхо" объявили бойкот Думе. Что думают депутаты?

Media playback is unsupported on your device Депутаты Госдумы о результатах комиссии по этике с Леонидом Слуцким

Впервые российские СМИ заявляют о бойкоте органа власти. Они отказываются - полностью или частично - освещать работу Госдумы из-за отказа комиссии по этике наказать депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах. Би-би-си наблюдает, как реагируют на бойкот сами депутаты и чиновники.

На утро 22 марта призыв ограничить освещение работы Госдумы и не посылать туда своих корреспондентов объявили редакции медиахолдинга РБК, телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы". Телеканал RTVI также объявил о том, что не будет "взаимодействовать" с Госдумой.

"Коммерсант", "Ведомости" и "Новая газета" сообщили, что не будут взаимодействовать с самим Слуцким и с членами комиссии по этике, которые отказались разбираться в обвинениях депутата в домогательствах ("Новая" отозвала парламентского корреспондента). Интернет-здания "Лента.ру" и Znak.com также не будут писать о Слуцком, а радио "Говорит Москва" решило сопровождать новости о депутате упоминанием об обвинениях в домогательствах.

Издание Republic объявило, что теперь в статьях при упоминании Госдумы будет добавлять в скобках примечание: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства".

А что об этом говоря сами депутаты и их спикер? Глава Госдумы подтвердил, что у журналистов СМИ, бойкотирующих Госдуму, отозваны аккредитации.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

"В случае, если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации [журналистов], пропуска отзываются. Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова".

Андрей Турчак, секретарь генсовета "Единой России":

"К сожалению, это не наш депутат. Мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски".

Раиса Кармазина, член комитета Госдумы по этике:

"Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!"

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Депутат Кармазина (слева) сказала, что ее никто никогда не "домагивался"

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Администрация не может комментировать решения комиссии по этике Государственной думы. Это вопрос Государственной думы. Это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента".

Отари Аршба, глава комиссии по этике Госдумы:

"Мы считаем недопустимым оказывать давление на депутатов, шантажируя отзывом журналистов из Государственной думы. Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать - эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем".

Image caption Заседание комиссии, решившей не наказывать депутата Слуцкого, привлекло внимание большого числа СМИ

Николай Панков, депутат Госдумы от "Единой России":

"Знаю Володина Вячеслава Викторовича давно, с 1987 года... Его порядочность не позволяет ему огульно или в угоду конъюнктуре принимать какую-либо сторону. И он всегда говорит, что нельзя безосновательно и бездоказательно назначать (именно назначать!) виновного. Как председатель Думы, он взял удар на себя и призвал не судить и не назначать заранее виновного. Призвал к проведению всестороннего расследования...

А тогда зачем эти вопли и вскрики? Тоже понимаем, что иногда звон монет им разум затмевает. Они прекрасно знают: Леонид Слуцкий - небедный человек. Вымогать деньги через тело - это уже другая профессия, точно не журналистика.

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

Думаю, комиссия по этике, принимая вчера решение, исходила из правильных рассуждений. По крайней мере, в Думе ни от мужчин, ни от женщин не слышал сострадания к тем, кто на этой комиссии хотел, как говорят, снять трусики и показать те места, о которых они заявляли. Закон для всех должен быть законом для всех".

Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России":

"Мы все заинтересованы в сотрудничестве. Я как политик заинтересован, чтобы обо мне писали СМИ на ту тему,которую я считаю нужным.

Да, конечно, Госдума - это концентрация политической активности, здесь 450 депутатов. И поэтому интерес взаимный, у журналистов он тоже есть. Не писать же,например, об ассоциации токарей каждый день.

Общение журналистов с депутатами во всех парламентах - это всегда улица с двухсторонним движением. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом бойкоте я не вижу".

Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ:

"Разочарован комиссией Госдумы по депутатской этике и поддерживаю в данном случае СМИ. Рассмотрения дела по существу просто не было. Расшифровку записи читать отказались. Если что-то действительно было - подобные вещи надо пресекать в зародыше".

Наталья Поклонская, депутат Госдумы от "Единой России":

"К сожалению, некоторые СМИ вместо профессиональной журналистской работы нашли себя в раздувании дешевых скандалов.

Что касается меня, хочу отметить, что так называемый бойкот объявили те, кто сам грешит распространением не соответствующих действительности сведений и ложных слухов.

Приведу личные примеры: "Духовник Поклонской провел сеанс изгнания бесов", "У Поклонской нашлась квартира в Донецке", "Бунт царебожников..." и т.д. Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, - в домогательствах".

Оксана Пушкина, депутат Госдумы от "Единой России":

"Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит".

Заявление Союза журналистов России:

Союз журналистов России выражает недоумение решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях депутата Слуцкого признаков "поведенческих отклонений" и сексуальных домогательств в отношении журналисток думского "пула".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption Ксения Собчак, будучи кандидатом в президенты, поддержала одиночные пикеты против поведения депутата Слуцкого

В свою очередь, журналисты РБК, "Коммерсанта" и "Эха Москвы" могут принимать любые решения по этому поводу, главное - чтобы зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объеме получать информацию о деятельности парламента из тех средств массовой информации, которым они привыкли доверять...

Союз журналистов России считает любые подобные попытки недопустимыми и готов всегда защищать женщин-журналистов. Вместе с тем СЖР полагает, что в подобных сложных ситуациях коллегам важно своевременно информировать соответствующие органы, редакцию или отделения Союза журналистов о произошедшем, чтобы вовремя получить юридическую помощь. При этом, задача любых государственных органов - создавать предпосылки для нормальной и спокойной профессиональной работы журналистского сообщества".