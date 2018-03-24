Правообладатель иллюстрации WWF Image caption Вакита - редкое морское животное, первые упоминания о котором появились в 1958-м году

После смерти последнего в мире самца северного белого носорога этот подвид животных занесли в список исчезнувших. Это означает, что надежды на сохранение этого подвида на Земле теперь связаны только с технологиями искусственного оплодотворения.

Последний остававшийся на планете 45-летний самец долго болел и его пришлось усыпить. Остались лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих, по размерам уступающих только слонам.

Эта ситуация уникальна в своей сложности, считает Колин Батфилд из Всемирного фонда дикой природы (WWF) .

То же самое может произойти по меньшей мере с еще двумя видами: это вакита (морское животное, которое еще называют калифорнийской морской свиньей) и яванский носорог.

Однако под угрозой вымирания находятся и многие другие животные.

Среди них: суматранский носорог, черный носорог, дальневосточный леопард, африканский лесной слон, борнейский орангутан. Некоторых из этих видов или подвидов животных сократились до менее чем 100 особей.

Правообладатель иллюстрации WWF Image caption Среди животных, занесенных в Красную книгу - борнейские орангутаны

Международный союз охраны природы (МСОП) издает Красную книгу, в которой собраны редкие виды растений, млекопитающих, птиц, амфибий и морских обитателей в семи категориях: от вызывающих наименьшие опасения до находящихся под угрозой исчезновения, исчезающих , находящихся на грани исчезновения, и вероятно исчезнувших.

Согласно Красной книге, в настоящее время критическая опасность исчезновения угрожает 5583 видам.

Как минимум 26 из них попали в этот список в 2017 году - из менее опасной категории, где они находились в 2016-м.

В том числе это калифорнийская морская свинья (вакита). В ноябре 2016, по оценкам МСОП, популяция этих животных насчитывала лишь 30 особей, ученые побаивались, что такими темпами за 10 лет эти редкие темноглазые китообразные могут вовсе вымереть.

Слово "вакита" значит по-испански "маленькая корова". Это самая мелкая из морских свиней: ее длина не превышает 1,5 м, вес до 50 кг. Обитает в мелководных лагунах поодиночке или мелкими группами, питается рыбой, плавает медленно, избегает контактов с человеком, из-за чего ее крайне редко можно наблюдать в природе.

Установить точное количество особей популяции животных возможно не всегда. Однако организации, предоставляющие данные МСОП, используют ряд методик, позволяющих сделать наиболее точные прогнозы.

Правообладатель иллюстрации WWF Image caption Дальневосточный леопард обитает на востоке России

Для подсчета наземных млекопитающих специалисты по охране природы используют комбинации различных методов и приспособлений. В том числе:

GPS-трекеры

Скрытые камеры, распознающие отличительные черты отдельных особей

Отслеживание убийств животных

Исследование экскрементов

Следы лап

Царапины, оставленные животными на деревьях

Однако чтобы определить количество особей популяции, полученные данные используют наряду с предварительными оценками еще ряда показателей. Например, сколько корма доступно на заданной территории и сколько видов там могло сохраниться.

Но даже при этом точно подсчитать, сколько именно сохранилось представителей конкретного вида, удается не всегда.

Каждый год возникает информация о новых видах.

Это не означает, что в мире становится больше животных. Мы продолжаем терять виды с небывалой быстротой. Это лишь показывает, насколько сложно точно установить, сколько видов находятся под угрозой вымирания, насколько велики или малы популяции этих видов, и каким животным грозит наибольшая опасность.

По данным специалистов по охране природы, некоторые виды могут исчезнуть даже раньше, чем мы узнаем об их существовании.

В частности, попугай голубой ара в дикой природе считается вымершим. Однако в 2016 году в Бразилии обнаружили представителя этого самого редкого семейства попугаевых.

Одна особь этой птицы была запечатлена на видео: на нем видно, как голубой ара летит между деревьев в бразильском штате Баия.

Но чтобы оценить угрозу вымирания конкретного вида, одних цифр недостаточно.

Как оценивают угрозу вымирания?

Где обитают животные - на одной территории или разделены географически? Если на одной - возрастает риск, что один-единственный неблагоприятный фактор может уничтожить весь вид.

Длительность репродуктивного цикла - насколько быстро может популяция восстановиться, есть ли в ней достаточное количество пар, способных к размножению?

С какой опасностью сталкиваются представители этого вида?

Насколько эта популяция генетически разнообразна?

Насколько опасной является естественная среда обитания этих животных?

Таким образом, виды, в популяции которых осталось 500 особей, могут считаться менее подверженными риску вымирания, чем насчитывающие 300 животных, в случае, если первый вид проживает на одной территории и имеет длительный репродуктивный цикл, то есть популяция не может быстро расти.

К примеру, сравните фауну тропиков и обитателей лесов умеренных широт.

В тропических лесах гораздо больше видов, которые больше нигде не встречаются.

Точно так же, если что-то случится с одной единственной рекой, могут одновременно исчезнуть все обитающие в ней виды независимо от размера их популяций.

Кроме того, это повлечет за собой пагубные последствия для других видов данной экосистемы.