Российские власти заговорили о повышении налогов. К чему это приведет?

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В российском правительстве обсуждают повышение налогов, в том числе рост налога на доходы физических лиц с нынешних 13% до 15%. Пока решение не принято, но экономисты уже бьют тревогу.

В четверг сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможном повышении налогов. Вопрос повышения НДФЛ в России обсуждается, но конкретных решений еще не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможности повышения НДФЛ до 15%. По его словам, дополнительные доходы от этого будут направлены на образование и здравоохранение, сообщил Интерфакс. Кроме того, повышение НДФЛ будет сопровождаться увеличением минимального размера дохода, с которого не будут уплачиваться налоги.

Министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что минфин готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот. Он заверил, что налоговая нагрузка "в целом" не увеличится.

Повышение налогов обсуждалось на одном из первых совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева, написала газета "Ведомости". В том числе, помимо повышения НДФЛ, речь шла о введении налога с торгового оборота и отмену льготной ставки НДС, которая сейчас установлена на уровне 10%.

Налоговая система сейчас Что могут поменять Налог на доходы физических лиц: большая часть доходов, включая заработную плату, облагается по ставке в 13%. Обсуждается вариант увеличения налога до 15%. Может быть введен минимальный уровень доходов, который не будет облагается налогом. Фактически в таком виде НДФЛ станет "налогом на средний класс" и людей с высокими доходами Сейчас работодатели платят 30% от зарплаты сотрудников по страховым взносам (из них 22% идет в Пенсионный фонд).Налог на добавленную стоимость, который взимается с продажи товаров или услуг, составляет 18%. Министерство финансов уже давно предлагает идею "налогового маневра", в рамках которого страховые взносы будут снижены до 22%, а НДС повышен до 22%.Это должно, по задумке чиновников, снизить нагрузку на фонд оплаты труда и вывести часть экономики из тени. На некоторые категории товаров и услуг действует льготная ставка НДС в 10%. Так, по этой ставке облагают детские товары, некоторые виды мединцинского оборудования, лекарства и прочие. На заседании правительства, согласно газете "Ведомости", обсуждали отмену этой льготы. Минфин предлагал, по данным газете, заменить эту льготу прямой субсидией для бедных семей. Торговый сбор - сейчас это местный налог, действующий в некоторых регионах. Обсуждается введение торгового сбора с оборота на федеральном уровне, передают "Ведомости".

Повышение налоговой нагрузки - это возможный ответ на вопрос, где взять средства на выполнение задач нового шестилетнего срока для президента Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он анонсировал масштабные программы обновления инфраструктуры, поддержки семьи и увеличения расходов на здравоохранение и образование.

Только на развитие социальной сферы, ремонт и строительство дорог и программу профориентации для школьников он обещал выделить 15,5 трлн рублей (268,5 млрд долларов). Это сопоставимо с доходами федерального бюджета на 2018 год.

По оценке экономистов "Росбанка", суммарно общие затраты на реализацию обещаний президента составят в 2018-2024 годах 20,5 трлн рублей (355 млрд долларов).

Русская служба Би-би-си обратилась к экономистам с вопросом: "К чему приведет повышение налогов?" Общий вывод такой: спрос со стороны населения останется главным драйвером экономики. Но именно по нему ударит повышение налогов.

Александра Суслина, Экономическая экспертная группа:

"Сейчас потребление - это один из основных драйверов роста, если вообще те невысокие темпы, которые сейчас есть, можно назвать ростом. Наш рост сейчас хрупкий. С долгосрочной экономической точки зрения, увеличение налогов на потребление - это и НДС, и введение налогов с торгового оборота, и снижение или отмена льготной ставки НДС - все эти вещи будут иметь негативный эффект на потребление.

Естественно, это слагаемое экономического роста станет менее сильным и перестанет двигать наш экономический рост вверх. Учитывая, что остальные драйверы, например, цены на нефть, не собираются расти, то мы рискуем еще больше затормозить.

То же самое касается и повышения НДФЛ. Это налог, который снижает располагаемые доходы потребителей. Таким образом, мы, получая ту же зарплату, сможем позволить себя меньше.

А если представить себе ситуацию, что эти меры будут введены одновременно, то есть НДФЛ повысят и какой-нибудь торговый сбор введут, то тогда это получается двойной удар. Конечно, с долгосрочной точки зрения, это может быть существенным тормозом для всей экономики.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Спрос со стороны населения останется главным драйвером экономики, и именно по нему ударит повышение налогов, считают эксперты

Если у нас условно нет качественной инфраструктуры, механизмов или государственные расходы неэффективны, то мы можем закачивать в экономику какие угодно государственные деньги, но это не даст плоды. Я это всегда представляю так. Есть почва, это рыночные институты, благоприятный инвестиционный климат и так далее, и есть зерна - это государственное участие в экономике, деньги, расходы на институциональную экономику. Если мы будем просто кидать просто зерна на асфальт, то ничего не прорастет, сколько бы зерен мы бы ни кидали".

Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка":

"Зарплата за первые два месяца этого года выросла на 13% в номинале. Есть вероятность, что это не разовая выплата, а индексация зарплат.

Если на это мы накладываем отмену налогообложения для наиболее малоимущих слоев и введение более высокой ставки НДФЛ для всех остальных, то это, по сути, изменение налоговой системы для распределения доходов. Поддержать доходы наименее обеспеченных групп и обложить доходы более обеспеченных.

С точки зрения потребления, если обложить налогами людей со средними доходами, то в принципе это, скорее, повлияет на их сбережения, чем на потребление. У этих людей уровень доходов не в очень большой степени определяет потребление, большая часть доходов сберегается.

В оптимальном раскладе картина выглядит так: стимулировать доходы и потребление наиболее малоимущих слоев и обложить большими налогами средний класс".

Павел Трунин, Центр стратегических разработок, РАНХиГС:

"Мы в предложениях, которые для правительства и президента разрабатывались, повышение НДФЛ не закладывали. Предлагается бюджетный маневр, который сейчас в правительстве и у президента обсуждается, - повышение расходов на здравоохранение и инфраструктуру, но не за счет повышения НДФЛ.

Мы считаем, что в ситуации низкого экономического роста, медленного восстановления доходов населения, которые только за последний месяц впервые за несколько лет выросли в реальном выражении, дополнительные налоги на потребление - это, конечно, вызов.

В феврале российский ВВП вырос, по оценке минэкономразвития, всего на 1,5% после роста на 1,9% в январе. Экономисты ожидают, что рост ВВП ускорится в марте, но это произойдет благодаря увеличению зарплат бюджетников перед выборами.

Естественно, налог на доходы (НДФЛ - Би-би-си), скорее всего, приведет к некоторому сокращению доходов. Не факт, что это приведет к снижению зарплат на такую же величину, но отрицательное влияние на доходы это, конечно, окажет.

Рассматривается отказ от различных льгот, в том числе от льготной ставки НДС. Это тоже, скорее всего, окажет сдерживающее влияние на потребление.

С другой стороны, эти меры нельзя рассматривать изолированно. Эти деньги, скорее всего, пойдут на образование или здравоохранение. Поэтому всегда надо рассматривать совокупный эффект".