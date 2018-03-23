СМИ России: журналисты уходят из Госдумы

В обзоре российских газет за 23 марта:

"Ведомости", "Новая газета": синдром защиты своих

Центральные СМИ продолжают следить за скандалом, связанным с претензиями журналистов к депутату Леониду Слуцкому, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и реакцией на это думской комиссии по этике, которая не нашла отклонений в поведении депутата.

Многие СМИ в свежих номерах публикуют свои заявления по поводу прекращения или ограничения работы с Госдумой.

"Ведомости" пишут, что в ответ на бойкот со стороны журналистского сообщества Госдума отменила аккредитацию корреспондентов, чьи СМИ отказались работать в нижней палате. По словам представителя аппарата Думы, сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного - Znak.com и семи - телеканала "Дождь".

"Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех - не только журналистов", - пишет издание в редакционном комментарии на эту тему, в котором также заявляет об отказе от общения с Леонидом Слуцким и членами комиссии по этике.

"Ведомости" пытаются спрогнозировать, как этот скандал отразится на работе Госдумы и оценках ее деятельности россиянами.

Чтобы оценить последствия, надо дождаться апрельской социологии, считает политолог Александр Пожалов: "Она покажет, насколько этот скандал, значимый для медийного сообщества и элит, отразится на восприятии Думы населением. Последние годы избиратели благоприятно ее оценивали, но вопрос в том, будет ли конфликт считан обществом как якобы нежелание Думы защищать бытовые права женщин или же пройдет в категории политических конфликтов".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вполне вероятно, рассматривает происходящее как атаку на Думу, допускает политолог Михаил Виноградов: "Уход в отрицание делает депутатов своеобразными должниками спикера".

Новое руководство Думы настойчиво пыталось улучшить ее имидж: было сделано все, чтобы избежать скандальных законопроектов, Думу старались защитить от критики, напоминает политолог Александр Кынев: "И на этом фоне скандал с харассментом - труды насмарку. Несмотря на все усилия, как только дело касается влиятельного депутата, реакция оказалась странной и противоречащей тому, что они делали последние два года".

Синдром защиты своих оказался выше здравого смысла, резюмирует Кынев.

"Российские парламентарии привыкли общаться с представителями сервильных медиа, которые задают только удобные вопросы. Они начали рассматривать журналистов как особый род обслуживающего персонала, существующего при власти для ее увеселения. Слуцкий и его коллеги считают журналистов своими крепостными, которых при необходимости можно использовать в качестве сексуальных объектов или, может быть, пороть на конюшнях за провинности. Единственный способ остановить это и защитить коллег от подобных ньюсмейкеров заключается в том, чтобы вообще игнорировать их", - пишет в статье на эту же тему "Новая газета".

Издание отмечает, что 22 марта 2018 года российские СМИ разделились на две неравные части. Большинство - те, кто работает в пропаганде, - видимо, не против хорошей порки со стороны барина, пишет газета, остальные сделали единственно возможный выбор.

Здесь же газета заявляет, что присоединяется к бойкоту Леонида Слуцкого, думской комиссии по этике и Комитета по международным делам, а отдел политики отзывает аккредитованного в Думе корреспондента.

Соответствующее заявление размещено и на страницах газеты "Коммерсант".

"Коммерсант": археология под ковшом экскаватора

Как стало известно газете "Коммерсант", губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона предлагают поправить законодательство РФ, отказавшись от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением - строительством домов, прокладкой дорог или газопроводов.

Об этом говорится в письме в министерство культуры России господина Воробьева, который обосновывает инициативу необходимостью снижения "социальной напряженности и административных барьеров в инвестиционной и строительной деятельности".

Один из авторов принятого в 2002 году закона, который предполагал проведение обязательной экспертизы, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, сообщил "Коммерсанту", что в свое время документ принимался с учетом норм Европейской конвенции об охране археологического наследия.

"Конвенция предусматривает, что любые строительные работы должны сопровождаться соответствующими консультациями с археологами на любых территориях, такое правило действует во всех странах, - отметил он. - В России, в отличие от других стран, охрана памятников культуры началась очень поздно, памятники, как правило, не зарегистрированы, большинство из них мы как раз выявляем в рамках "новостроечных" разведок".

Алексей Ковалев предположил, что инициатива губернатора Подмосковья родилась "под давлением коммерсантов".

Заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова отмечает, что в Московской области множество территорий, "абсолютно не исследованных археологами".

"Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора", - не исключает эксперт.

"Ведомости": больные, но образованные

Россияне готовы экономить на медицине, но не на алкоголе и образовании. Такую закономерность поведения россиян в кризис обнаружили экономисты "ВТБ капитала" на основе проведенного Росстатом исследования бюджетов домохозяйств.

Выяснилось, что на товары и услуги россияне тратят около 74% своих денежных доходов. Распределяют расходы они по-разному: сельские жители и горожане с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, тогда как обеспеченные горожане - лишь 21%, а на непродовольственные товары - 27%. Но в случае внезапного скачка цен население меняет структуру потребления.

Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на 1% россияне снижают его потребление лишь на 0,3%, а на еду - на 0,1%. Но при таком же росте цен на услуги связи их потребление сокращается на 6%, а на медицину - на 1,65%.

А вот потребление товаров для дома растет даже при увеличении цен на них - на 2,6%. Скорее всего, это реакция на кризис: цены начинают расти и население закупается телевизорами и холодильниками впрок, предполагает главный экономист "ВТБ капитала" Александр Исаков.

При этом на образовании россияне не экономят. Спрос на него стал расти еще в начале 90-х с появлением в вузах платных мест.

"Высшее образование стало социальной нормой, особенно в крупных городах, кроме него и собственной квартиры в наследство многим семьям было нечего предложить детям", - отмечает газета.

Зато россияне стараются сэкономить на медицине. Если чувствуют, что помощь будет платной, - к врачу не спешат.

Что еще почитать:

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Газета "Ведомости" в свежем номере публикует редакционный комментарий, в котором объясняет причины, почему ее корреспонденты не могут продолжать работу в стенах Госдумы.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си