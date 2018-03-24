Как устроена британская военная лаборатория, занимающаяся делом Скрипалей

Image caption На территории строится отдельный корпус для анализа взрывчатки

Ключевую роль в расследовании отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии играет военная лаборатория Портон-Даун, находящаяся неподалеку от Солсбери. Би-би-си удалось посетить этот объект.

Штаб-квартира Лаборатории оборонной науки и техники представляет собой что-то вроде разросшегося вширь университетского кампуса.

Приближаясь к этому месту, трудно не заметить предупреждающие знаки и красные флажки.

За пределами охраняемого периметра расположены здания - как старые, так и недавно построенные. В некоторых из них находится офисы открытой планировки, в других - лаборатории.

Рано утром в понедельник, 5 марта, сюда поступил срочный вызов.

Сотрудники лаборатории привыкли, что к ним обращаются за помощью в случае чрезвычайных происшествий вроде терактов. Однако на этот раз все было иначе.

Инцидент произошел всего в нескольких километрах от лаборатории - в городе Солсбери. Накануне на скамейке здешнего парка стало плохо мужчине и женщине - и вскоре стало ясно, что это случилось вовсе не из-за обычной болезни.

Через несколько часов в Солсбери прибыла спасательная бригада из Портон-Даун.

Химикат военного назначения

Первые симптомы указывали на то, что причиной недуга пострадавших было нервно-паралитическое вещество. Специалисты спасательной службы взяли образцы яда, которые впоследствии прошли анализ в Портон-Даун.

Нам показали одну из лабораторий, где можно изучать подобные образцы, однако подробности процедуры рассказывать не стали.

Анализ подтвердил, что на улице британского города было применено боевое нервно-паралитическое вещество. Результаты научного анализа вкупе с другими данными убедили британское правительство в том, что за нападением, скорее всего, стояла Россия.

Представители Портон-Даун говорят, что их роль состояла в том, чтобы помогать следствию: хранить образцы вещества в надежном месте (чтобы улики не исчезли), помогать врачам, лечащим пострадавших и обеспечивать безопасность населения.

В лаборатории также обследовали полицейских и медиков, которые побывали на месте нападения. Так Портон-Даун попала в центр внимания общественности, к чему обитатели лаборатории совсем не привыкли.

Утечки "никак" не могло быть

Нас пригласили посетить лабораторию, но при условии, что мы согласимся на жесткие ограничения. Периметр лаборатории охраняется вооруженными полицейскими с собаками.

Представители России ранее намекали, что нервно-паралитическое вещество могло попасть в Солсбери из находящегося поблизости Портон-Даун.

Image caption Портон-Даун работает по высочайшим стандартам контроля безопасности, говорит директор лаборатории Гэри Эйткенхед

Руководитель организации Гэри Эйткенхед категорически отрицает эту версию и подчеркивает, что на объекте действуют строжайшие меры контроля и безопасности.

"Наша работа здесь проходит при соблюдении высочайших стандартов контроля безопасности, - сказал он. - Нам бы не разрешили работать, если бы недостаток контроля мог привести к выходу чего-либо за пределы четырех стен нашего объекта. Вещество никак не могло выйти отсюда. Мы полностью уверены в том, что ничто не могло просочиться отсюда во внешний мир".

На вопрос о том, насколько справедлива версия Россия, Эйткенхед ответил: "То, что это произошло рядом, является совпадением. Очень досадно слышать подобное, это попросту неправда".

Сотрудники лаборатории и люди, осведомленные о ее работе, подчеркивают, что она имеет исключительно оборонное назначение.

В одном из одноэтажных зданий нам показывают герметичную камеру.

Внутри находится робот по прозвищу "Портонский человек", облаченный в костюм химзащиты. В это время в камеру закачивается химическое вещество. Цель эксперимента - выяснить, насколько хорошо защищает костюм, если робот будет совершать в нем различные движения в течение длительного времени.

На то, чтобы затем очистить камеру от нервно-паралитических веществ и безопасно их утилизировать требуются огромные усилия.

Лаборатория работает не только с химическим и биологическим оружием, но также занимается баллистикой, взрывчатыми веществами и кибербезопасностью.

По словам представителей лаборатории, последнее время они занимаются не только вопросами обороны, но и защитой гражданского населения.

Image caption Назначение лаборатории - исключительно защита от существующих угроз, настаивает ее руководство

В одной части кампуса стоится достаточно большое здание. Российская сторона заявляла, что это будущий завод по производству химического оружия.

Сэр Дэвид Раппер, председатель правления Портон-Даун, назвал обвинения в строительстве завод для производства химического оружия чепухой.

"Это оборонное предприятие. Мы в курсе того, что некоторые люди в России предполагают, что здесь строится нечто для производства химического оружия. Это полный вздор", - сказал он.

Администрация центра показала Би-би-си обращение к местным властям за разрешением на строительство (в Британии подобные документы находятся в открытом доступе). Возводимый объект там описывается как новая лаборатория для изучения взрывчатых веществ.

Ученые из Портон-Даун принимали участие в расследование многих инцидентов, как, например, теракта в Манчестере. Бюджет лаборатории был увеличен.

В понедельник в Портон-Даун прибыла группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Они уже посетили место нападения в Солсбери. В четверг судья Опекунского суда разрешил предоставить им для изучения образцы крови и медицинскую историю Скрипалей.

Эксперты ОЗХО также прибыли в Портон-Даун. Эта лаборатория сертифицирована ОЗХО, поэтому инспекторы организации смогут провести анализы в этой лаборатории и в других лабораториях по всему миру, чтобы получить независимое подтверждение результатов Портон-Дауна.