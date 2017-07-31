Черты эмоционального интеллекта - тест

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Автор: профессор К. В. Петридес

Копирайт: К. В. Петридес 1998 - Лондонская психометрическая лаборатория. Все права защищены.

Подробнее об исследовательской программе "Черты эмоционального интеллекта" на сайте: www.psychometriclab.com

Примечание: Материал не был научно разработан и не предназначен для коммерческого, диагностического и исследовательского использования. Это упрощенный пример того, как может выглядеть экспертная диагностика эмоционального интеллекта. Тест частично основан на вопроснике "Черты эмоционального интеллекта" (TEIQ) - ведущем в мире экспертном тестировании.