Женщина-мать или успешный политик: можно ли найти компромисс?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фрауке Петри - пример ультраправого политика, в карьере которой дети имеют центральное значение

Новый лидер партии Новой Зеландии гневно отреагировала на постоянные расспросы о том, когда она собирается заводить детей.

Задавать подобные вопросы в 2017 году "неприемлемо", - отрезала Джасинда Ардерн.

Допустимо ли столь пристальное внимание к семейной жизни женщины-политика? И могут ли матери использовать свой семейный статус (или положение) в политической карьере?

"Бездетная атеистка"

Некоторые женщины-политики не раз слышали критику в свой адрес из-за того, что у них не было детей. Новозеландцам достаточно посмотреть на соседнюю Австралию, где чего только не было сказано об экс-премьере Джулии Гиллард, у которой нет детей.

Как писала в передовице австралийская газета Sydney Morning Herald: "Ее публичный образ не соответствует ожиданиям некоторых избирателей: одинокая, бездетная женщина, посвятившая жизнь карьере".

Это был, пожалуй, один из самых безобидных комментариев в адрес первой женщины-премьер-министра Австралии.

Как-то, пока она еще была на премьерском посту, сенатор одной из партий назвал ее "умышленно бесплодной", в то время как соперник из ее собственной партии описал Гиллард как "бездетную атеистку и бывшую коммунистку".

Гиллард неоднократно давала отпор нападениям в свой адрес, самым ярким из которых стал ответ лидеру оппозиции Тони Абботу.

"Если он действительно хочет увидеть, как выглядит сексизм в современной Австралии, пусть посмотрит на отражение в зеркале", - заявила премьер-министр.

Женщины в первую очередь матери?

В том, что касается ожиданий избирателей, газета, возможно, была в чем-то права.

Политолог Лондонского университета Биркбек Джессика Смит изучает вопросы родительства, гендерных конфликтов и политического лидерства. По ее словам, несмотря на то, что гендерные роли в обществе претерпевают изменения, ведущей по-прежнему остается представление о том, что женщины - это, в первую очередь, матери.

"Мы по-прежнему видим главную роль женщины в заботе о потомстве, - сказала эксперт в интервью Би-би-си. - Считается, что если у женщины нет детей, она принесла материнство в жертву ради карьеры".

Тема семьи, по словам эксперта, становится актуальной в контексте политики в силу того, что мы все больше "интересуемся личностями самих политиков".

Однако в то время как мужчины могут уклоняться от дискуссий на темы семьи, у женщин такое право отсутствует, - утверждает Смит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У самой влиятельной женщины Германии нет детей, и местная пресса это никак не комментирует

И совершенно по-другому дела обстоят в Германии.

Некоторые нежно называют Ангелу Меркель "мутти" (мама), но у канцлера Германии нет своих, биологических детей.

В обществе нет понимания, почему у Меркель детей нет, да и в прессе этот вопрос никак не поднимается.

В том числе это связано с тем, что в Германии действуют строгие законы, защищающие частную жизнь граждан.

Это, правда, не помешало политическому оппоненту Меркель Герхарду Шредеру обернуть вопрос материнства против канцлера во время предвыборной гонки 2005 года.

Супруга Шредера - Дорис упомянула вскользь, что в биографии Меркель "отсутствует опыт, который есть у большинства женщин", недвусмысленно указав на отсутствие у Меркель детей.

"Реальное вложение в будущее Британии"

Вспомним прошлогоднюю предвыборную гонку, развернувшуюся в Британии между Терезой Мэй и Андреа Ледсом. Обе женщины вступили в ожесточенную борьбу за право лидерства Консервативной партии Великобритании, и, соответственно, следующего поста премьер-министра страны.

Мать троих детей Ледсом в интервью местной газете заявила, что быть матерью для нее означает "реальное вложение в будущее Британии". Заявление было расценено как язвительный намек в адрес Терезы Мэй, у которой нет детей.

Комментарий вызвал шквал негодований и, несмотря на принесенные извинения, Ледсом была вынуждена снять свою кандидатуру.

Этот случай стал наглядным примером того, как бездетный статус женщины-политика может быть использован против нее.

"Хоккейная мама"

"Часто стереотипы представляют женщину как более домашнюю и заботливую, чем мужчина. И материнство лишний раз подчеркивает такое утверждение", - отмечает Смит.

По словам политолога, это как раз тот образ, который столь успешно эксплуатируют политики с правого фланга политичесского спектра, поскольку он вписывается в традиционное представление о семейных ценностях.

В качестве примера использования материнства для реализации политических амбиций Смит указывает на "хоккейную маму" (так называют на Аляске матерей детей дошкольного возраста, которые возят их на занятия хоккеем) - губернатора штата Аляска Сару Пейлин, которая в 2008 году баллотировалась на пост вице-президента США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для таких политиков, как Сара Пейлин, наличие детей - это ключ к продвижению политической карьеры

Несмотря на проигрыш, мать пятерых детей Палин (которая в шутку называла себя "мама гризли") наделала много шума, прославившись еще и тем, что стала первой женщиной-кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии.

Фрауке Петри - еще один пример ультраправого политика, в карьере которой дети имеют центральное значение.

Лидер консервативной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) находилась на последнем сроке беременности пятым ребенком во время конференции. На прошлой неделе Петри опубликовала фотографию новорожденного малыша в своем "Твиттере" с подписью: "А почему вы боретесь за Германию?"

Правообладатель иллюстрации @FraukePetry Image caption "А почему вы боретесь за Германию?" - опубликовала в своем "Твиттере" Фрауке Петри

Наконец, кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон пыталась использовать свой статус бабушки (проявляющей заботу и сопереживание о будущем поколении) во время предвыборной кампании.

Двойные стандарты

Для других материнство может стать настоящей преградой на пути реализации политических амбиций.

В 2009 году государственный министр Японии Юко Обути, занимающаяся вопросами повышения рождаемости в стране, выразила беспокойство на тему того, как она сможет совмещать работу и материнство.

Экс-заместитель министра имущественных отношений России Зумруд Рустамова рассказала, что когда она появилась на заседании совета директоров за неделю до рождения сына "участники сделали вид, что ничего не произошло, хотя втайне поглядывали на мой огромный живот".

Профессора университета Биркбек Рози Кэмпбелл и Сара Чайлдс в 2012 году провели сравнительное исследование, целью которого было выяснить, какой процент женщин-политиков в британском парламенте имели детей. Как показало исследование, среди женщин-парламентариев число бездетных более чем вдвое превышает средние показатели по стране.

Также обнаружилось, что возраст старшего ребенка у женщины, когда она впервые избирается в парламент, составляет 16 лет, в то время как у мужчин - 12.

И конечно, есть полно способов облегчить материнство для женщин, желающих продолжить активную карьеру в политике - ясли при госучерждениях, возможность работать неполный день или разрешение на кормление грудью в общественных местах (парламенте).

Но во многом семейная жизнь женщин-политиков зависит от того, как видят их роль избиратели.

Семейный фонд американского филантропа Барбары Ли The Barbara Lee Family Foundation в США отмечает: "Избиратели осознают наличие двойных стандартов, но активно и осознанно участвуют в этом".

"Их с одной стороны волнует, что работа отодвигается на второй план с рождением детей и домашними заботами. Но с другой они же и вопрошают, а кто собственно заботится о детях, особенно в младшем возрасте, если женщина работает".

"По мнению избирателей, женщина-кандидат, у которой нет детей, не сможет до конца вникнуть в суть проблем, которыми обеспокоены семьи".