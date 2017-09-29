"Брексит": какие торговые отношения у Британии с соседями?
Великобритания должна освободиться от ограничивающих условий Европейского союза и начать свободную торговлю со своими соседями, считает министр иностранных дел страны Борис Джонсон.
Однако какие торговые отношения у Соединенного Королевства с соседями на данный момент?
Международная торговля - важная составляющая британской экономики. Около 28% всех товаров, производимых в Соединенном Королевстве, продаются за рубежом, в то время как 30% поступает из других стран.
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Основные британские партнеры - страны с высоким уровнем доходов, такие как США и некоторые европейские государства.
США - самый большой рынок экспорта британских товаров и главный международный поставщик товаров и услуг, в то время как Германия является крупнейшим импортером товаров в Британию.
Однако если бы вы были поставщиком товаров и услуг и размышляли над вариантами рынков сбыта, вероятно, вы бы захотели объединить несколько стран с помощью единой торговой политики и общих механизмов товарного регулирования.
Таким образом, если объединить государства Евросоюза, окажется, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Великобритании, причем как по импорту, так и по экспорту товаров и услуг.
Семь из 10 ключевых поставщиков Соединенного Королевства - страны Евросоюза, в то время как шесть стран ЕС являются главными импортерами услуг.
Однако следует учитывать, что европейские показатели могут быть преувеличены за счет так называемого "эффекта Роттердама".
Порт Роттердама в Нидерландах - крупнейший порт в Европе, через который проходят поставки британских грузов по всему миру. Однако их могут ошибочно классифицировать как товары, предназначенные на экспорт в Нидерланды.
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Но даже несмотря на эту погрешность, значение европейского рынка для экономики Великобритании очевидно.
Единственным исключением из списка главных западных партнеров Британии является Китай, который занимает второе и шестое место по импорту и экспорту товаров соответственно.
Британия экспортирует широкий ассортимент товаров, включая продукты питания и напитки.
Множество людей (причем не только британцев, живущих за границей) время от времени любят пропустить бокал-другой другой шотландского виски.
Общий объем торговли виски в 2016 году превысил 4 млрд фунтов. Пиво, вино и джин вошли в число самых популярных экспортируемых продуктов Британии, наряду с шоколадом и лососем.
Помимо продовольствия, Британия отправляет на экспорт ряд других товаров, включая широкий ассортимент машинного оборудования и деталей, а также легковые и грузовые автомобили, ювелирные украшения, медикаменты и изделия из пластика, каждый из которых является важным источником дохода в экономику страны.
Несмотря на важность экспортной отрасли, ведущим сектором британской экономики остается сфера услуг, объем которой составляет 75% ВВП страны.
Немного иначе обстоит ситуация на рынке внешней торговли, где, исходя из валовых показателей, экспорт товаров по-прежнему лидирует. В то же время товарооборот сферы услуг стремительно растет с начала столетия.
К экспорту услуг относятся финансовые сервисы (многие из которых находятся в Сити - деловом центре Лондона), IT-услуги, туризм и строительство. Импорт услуг Соединенного Королевства также растет.
Британия много чего продает за границу, но покупает еще больше. В Британии отментся хронический дефицит торгового баланса. И это именно дефицит товаров, оторый частично компенсируется за счет небольшого превышения экспорта над импортом в секторе услуг.