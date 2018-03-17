Как на практике происходит высылка дипломатов?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Великобритания прервала контакты с Россией на высшем уровне после применения в Солсбери нервно-паралитического вещества

Россия решила выслать 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Великобритании.

Лондон пошел на такой шаг в связи с химической атакой в английском городке Солсбери, где 4 марта нервно-паралитическим веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Почему государства иногда высылают иностранных дипломатов? И что происходит после того, как сотруднику дипмиссии велели покинуть страну?

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Почему страны высылают дипломатов?

Дипломаты обладают неприкосновенностью в тех странах, где они работают. Это означает, что их невозможно преследовать по закону.

При этом их можно лишить права пребывания на территории принимающей страны, если они нарушают закон, каким-то иным образом настраивают против себя страну, в которой работают, или даже в случае обострения двусторонних отношений, как в случае с Британией и Россией.

Правила взаимоотношений между странами опредяются Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Согласно статье 9 конвенции, принимающая страна может в любое время и по любой причине объявить дипломата персоной нон-грата. Это означает, что этого человека в данной стране больше видеть не хотят.

Кто решает, кого именно выслать?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В субботу посла Британии в России Лори Бристоу вызвали в российский МИД и уведомили о решении выслать 23 сотрудника британской дипмиссии

Правительство принимающей страны решает, кто из дипломатов должен уехать, а кто может остаться.

В субботу британскому послу в России была вручена нота, после чего он вернулся в посольство и сообщил своим сотрудникам о ее содержании.

То же самое ранее произошло в Лондоне с российским послом, и аналогично дело обстояло и в прошлом.

Однако Джон Эверард, бывший посол Великобритании в Северной Корее, говорит, что не существует установленной процедуры оповещения дипломатов относительно того, кто уедет, а кто останется.

Посла могут вызвать в МИД и уведомить устно; могут прислать письменную ноту, а могут вызвать и вручить ноту. Нет единого закона, предписывающего, как именно это следует делать.

Патрик Дадди, бывший посол США в Венесуэле, находился с коротким визитом в Вашингтоне в 2008 году, когда ему позвонили из Госдепартамента и сообщили, что он не может вернуться в Каракас, потому что президент страны Уго Чавес объявил в телеэфире о высылке американского посла.

Что происходит после того, как дипломату сказали покинуть страну?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Некоторые районы Солсбери до сих пор оцеплены полицией - спустя почти две недели после применения в городе химического оружия

Дипломат обязан уехать в отведенный ему срок. Отказ трактуется как нарушение международных соглашений и может повлечь за собой еще большие осложнения в отношениях стран.

"Противиться этому бесполезно, - говорит бывший посол Великобритании в США сэр Кристофер Мейер. - Они должны соблюдать наши временные рамки, а мы - их".

Россия дала британским дипломатам одну неделю, но иногда времени дается гораздо меньше - 72 часа или всего сутки.

В 1960 году одна британская страховая компания предложила страховать дипломатов от внезапной высылки из Москвы.

По словам Джона Эверарда, самая большая проблема - дети школьного возраста.

Сам он никогда не подвергался высылке, но рассказал, как это происходит: "В отведенную неделю дипломат не работает. Он собирается и старается попрощаться с максимальным числом друзей и знакомых. Если повезет, в конце еще остается время на прощальную вечеринку".

Похоже, российские дипломаты, высылаемые из Британии, нашли на это время.

У Форин-офиса нет определенных инструкций своим сотрудникам, что следует делать в случае высылки. Однако глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что его главный приоритет сейчас - помощь и поддержка сотрудникам, возвращающимся в Лондон.

Могут ли высланные дипломаты вернуться в страну, откуда их выслали?

Сэра Кристофера Мейера никогда не высылали, и одно время он работал в Советском Союзе.

По его словам, крайне редко дипломат, объявленный персоной нон-грата, может вернуться в страну, с которой произошел конфликт.

При этом он знал человека, которому удалось вернуться в Россию через несколько лет после высылки.

"Нет установленного периода, который следует выждать, прежде чем попытаться вернуться. Просто это не принято", - говорит дипломат.

Что происходит после возвращения на родину?

Высланные дипломаты не сидят в сторонке и не ждут, когда снова попадут в обойму. Их распределяют в другие страны, даже если у них узкая языковая ниша.

"Большинство дипломатов специализируются на одном из так называемых "сложных языков". Но от них ожидают и более широких знаний. Форин-офису можно предлагать разные навыки", - говорит сэр Кристофер Мейер.