Дебаты Би-би-си в Петербурге: обсуждаем революцию с Noize MC и другими

Хотите побывать на теледебатах Би-би-си в Санкт-Петербурге? Мы будем говорить о том, как революция 1917 года повлияла на развитие России и о пути, который страна выбирает сейчас.

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Как говорить о революции сейчас? И что думает о ней и ее наследии постсоветское поколение? BBC World и Русская служба Би-би-си приглашают принять участие в телевизионных дебатах, посвященных столетию революции и пути, который Россия выбирает сейчас.

Наши гости - Лев Шлосберг ("Яблоко"), Андрей Анохин ("Единая Россия"), социалистка Изабель Магкоева, журналистка Эйми Феррис-Ротман ("Foreign Policy"), и музыкант Иван Алексеев (Noize MC).

Мы будем говорить не только об истории, но и о проблемах, которые стоят перед Россией сейчас, о ее месте в мире и о том, какие надежды возлагает на будущее новое поколение.

Регистрируйтесь прямо сейчас через globalquestions@bbc.co.uk и увидимся 15 ноября в Петербурге!

После Октябрьской революции прошло 100 лет, но влияют ли эти события на развитие страны до сих пор? Какие уроки Россия вынесла из Октября 1917 года и что значит революция для нового поколения - людей, которые родились уже после распада СССР? Kак революция изменила весь мир - и продолжает ли его менять?

"Время вопросов" - телевизионная программа Русской службы Би-би-си, в которой наша аудитория может поговорить с политиками, людьми из мира искусства и журналистами на самые серьезные и волнующие темы. У вас есть возможность задать им острые вопросы.

Запись будет состоять из двух частей - сначала ведущая Би-би-си Зейнаб Бадауи проведет дискуссию на английском языке, затем ведущий Русской службы Би-би-си Олег Антоненко - на русском. Вы можете принять участие в обоих выпусках программы.

Приходите и задайте свой вопрос!

Если вы находитесь в Санкт-Петербурге и хотели бы присоединиться к аудитории в студии, сообщите нам. Где бы вы ни были, у вас есть возможность задать свой вопрос или высказать точку зрения. Отправляйте ваши письма на адрес электронной почты globalquestions@bbc.co.uk или через WhatsApp на номер +44 7497 371629.

В письме коротко сформулируйте свой вопрос и укажите, в какой программе - англоязычной, русскоязычной или обеих - вы хотели бы принять участие.