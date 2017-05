Уроки английского языка

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, языковые тесты, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

Наши учебные ресурсы доступны в социальных сетях Facebook и Twitter.

А с участниками сообщества вконтакте "Учите английский с Би-би-си" мы обсуждаем последние языковые тенденции, тонкости перевода и многое другое.

НОВИНКИ РАЗДЕЛА

Подкаст от 05.05.2017: серия English Phrasebook, урок 9

Изучаемые слова и выражения по теме "Путешествия":

Have you tried hitchhiking? (Вы пытались путешествовать автостопом?)

Hitchhiking can take a long time. (Путешествие автостопом может занять много времени.)

Try to push the car. / Try pushing the car. (Попробуй толкнуть машину.)

Try to turn the key. / Try turning the key. (Попробуй повернуть ключ.)

How long can it take? (Сколько времени это займет?)

It takes two hours. / It takes a long time. (Это занимает два часа. / Это занимает много времени.)

Twice as long (Вдвое больше)

You have twenty minutes. (У вас есть двадцать минут.)

We are halfway there. (Мы уже на полпути.)

Time to stretch your legs (Пора размять ноги)

Within minutes (За считанные минуты)

Wait a minute! / Hang on a minute! (Погодите минутку!)

Any minute now the driver will call us. (Водитель нас вот-вот позовет.)

---

Подкаст от 28.04.2017: серия English Phrasebook, урок 8

Изучаемые слова/выражения/фразы по теме "Путешествия":

All aboard! (Посадка заканчивается! Отправляемся!)

Move along, please. (Пройдите вперед, пожалуйста.)

Can you make room for me, please. (Подвиньтесь, пожалуйста.)

Mind your head! (Осторожно! Берегите голову!)

What are you doing pushing the car? (Что вы делаете! Зачем толкаете машину?)

How far are you travelling? (Вы далеко едете?)

How often do you make this journey? (Ты часто туда ездишь?)

To cycle (ездить на велосипеде)

To walk (ходить пешком; гулять)

To travel to work by bus (ездить на работу автобусом)

By train (поездом)

It's faster. (Так быстрее.)

It's more expensive. (Так/это дороже.)

It will cost you 20 pounds. (Это вам обойдется в 20 фунтов.)

---

Тест "Университетский английский"

---

Подкаст от 21.04.2017: серия English Phrasebook, урок 7

Изучаемые слова/выражения/фразы по теме "Путешествия":

Have you got any luggage? (У вас есть багаж?)

Is that all? (Это все?)

It'll have to go on the roof. (Это придется положить на крышу.)

Suitcase (чемодан)

Travel bag (дорожная сумка)

Hand bag (дамская сумочка)

Fragile (хрупкий)

Label (наклейка)

Private (частный, личный, конфиденциальный)

---

Подкаст от 14.04.2017: серия English Phrasebook, урок 6

Изучаемые слова/выражения/фразы по теме "Путешествия":

Don't push. (Не толкайтесь.)

You are moving so slowly. (Вы так медленно двигаетесь.)

I can't go any faster. (Я никак не могу ехать/идти быстрее.)

Why is it so slow? (Почему так медленно?)

A single ticket (билет в одну сторону)

A return ticket (билет туда-обратно)

When are you coming back? (Когда вы возвращаетесь?)

Сarefully (осторожно/внимательно/тщательно)

In 20 min. (через 20 минут)

I think so. (Думаю, да.)

I hope not. (Надеюсь, что нет.)

---

- Предыдущие программы этой серии, доступные для загрузки, - здесь

---

LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: fall from grace, rip-off goods, a range of

LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: premature, wholesome, obesity

LINGOHACK: английский на видео.

Смотрим и изучаем новые слова в контексте: predominantly, devastating, сite, controversial

LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и изучаем новую лексику в контексте: a murky world (дело темное), fall into the hands (оказаться в руках), fall well short (быть далеко от цели)

Тест "Деньги в вашем кармане": проверьте свой английский

LINGOHACK: английский на видео. Смотрим и учим язык: makeshift (импровизированный), shatter the dreams (разрушить мечты), inspire (вдохновить или воодушевить)

LINGOHACK: английский на видео. Лексика урока: airlift (перевозить по воздуху), side effect (побочный эффект), to release (отпустить на волю)

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: stigma, to auction, inability, deadline

Тест "Английский язык телодвижений"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: sensation, sadden, potential

Тест "Деловой английский", часть 1

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: marine reserve, orbit, mourning

Тест "Значения глагола take"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: log, stylish, unveil, wonder

Тест "Английские междометия"

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: bitter stand-off, the heart of, thriving

Тест на знание английских идиом, часть 2

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: missing, submerged, rapturous

Английский экспресс, урок 17: слова и фразы, которые пригодятся при регистрации на авиарейс в англоязычной стране

LINGOHACK: английский на видео. Изучаемая лексика: catastrophically, fall silent, scaffolding, glimpse, delivery

Английский экспресс, урок 16: продолжаем знакомство с лексикой, которая может пригодиться в поиске нужных вам объектов в англоязычной стране

ТЕСТЫ

Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском?"

Тест "Английский язык телодвижений"

Тест "Деловой английский", часть 1

Тест "Английские междометия"

Тест "Значения глагола take"

Тест "Как договориться о встрече по телефону по-английски?"

Тест "Безупречный английский", часть 1

Тест "Безупречный английский", часть 2

Тест "Безупречный английский", часть 3

Тест "Безупречный английский", часть 4

Тест "Беременность и роды"

Тест по грамматике, часть 1

Тест по грамматике, часть 2

Тест "От любви до ненависти"

Тест "Идиомы с названиями частей тела"

Тест "Английский для отпускников"

Тест "Сердечные" английские фразеологизмы"

Тест "Временные формы английских глаголов"

Тест "Повседневный английский"

Тест "Поговорим о проблемах"

Тест "Преступление и наказание"

Тест "Английские идиомы", часть 1

Тест "Английские идиомы", часть 2

Тест "Фразовые глаголы"

Тест "Черты характера"

ВИДЕОКУРСЫ

The Teacher: забавные видеоуроки об употреблении идиом, которые ведет британский актер

How to express opinions: фразы, которые помогут высказать мнение по тому или иному вопросу или проблеме

Jewellery: что сказать, если разговор зашел о драгоценностях?

АУДИОКУРСЫ

Серия "Разговорник Би-би-си": английский для работы и досуга. 69 миниуроков на разные темы

Серия "Английский экспресс", уроки 1-17 (дружеское общение, поздравления с праздниками, пожелания выздоровления коллегам и друзьям, телефонные разговоры, заказ билетов, запись на стрижку и прием к врачу, посещение ресторана и магазина, прием гостей, поиск работы, регистрация на авиарейс)

Серия "Уроки английского от маленьких британцев", эпизоды 1-3

Серия "Живой язык": слова и выражения, которые используются в реальной жизни в сегодняшней Англии

БИЗНЕС ПО-АНГЛИЙСКИ: учимся ориентироваться в современной бизнес-терминологии

АНГЛИЙСКИЙ ПО НОВОСТЯМ: учебные видео- и аудиоматериалы, подготовленные языковыми экспертами BBC Learning English на основе репортажей Би-би-си, с объяснением сложных лексико-грамматических конструкций

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мы отвечаем на вопросы читателей по изучению современного английского языка

"ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН": видео- и аудиоуроки о жизни современной Британии и развитии английского языка

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Другие учебные материалы раздела LEARNING ENGLISH - здесь