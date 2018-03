Хотите получить "пятёрку" по английскому от Би-би-си?

Хотите стать участником нового увлекательного лингвистического видеошоу Русской службы Би-би-си?

Запишите видео на английском с собой в главной роли длиной не более 60 секунд с ответом на вопрос 'WHY IS IT COOL TO LEARN ENGLISH?'

Не забудьте представиться и сказать, откуда вы, в начале ролика. Опубликуйте его с хэштегом #bbcenglish5 в соцсетях Facebook, Instagram, VK или "Одноклассники". Авторы самых оригинальных видеоответов станут участниками нашей видеовикторины "Пятёрка по английскому".

Если вы постоянно находитесь в Москве, вас пригласят в студию Би-би-си. Если же вы живете в другом городе - нестрашно: главное, чтобы с вами можно было связаться через "Скайп" или другой видеомессинджер.

Дерзайте!

P.S. Возрастные ограничения: 18+