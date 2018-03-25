Пожар в торговом центре в Кемерове: последние события

Тем временем постоянно появляются версии причин пожара. Теперь источник Интерфакса говорит, что все дело в неисправной электропроводке.
"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.
Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.
Люди, которые днем пришли в ТЦ отдохнуть, выкладывали все происходящее в социальные сети. Вот, например, рассказ женщины, которая утверждает, что пожарная сигнализация не сработала. Она вместе с мужем и ребенкам сидела в кинозале, когда работники ТЦ начали кричать, что нужно покинуть здание
ТЦ "Зимняя вишня" открылся в 2013 году. Его общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. По данным СПАРК-Интерфакс, нынешний владелец - Надежда Судденнок, она выкупила ТЦ в 2013 году.СК ранее заявлял, что установил основного собственника торгового центра: "Принимаются меры к его доставлению. Допрошены 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек".
Президент России Владимир Путин уже выразил погибшим свои соболезнования. "Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Картину случившегося описывает источник "Московского комсомольца". По его словам, возгорание началось на третьем этаже ТЦ в районе игровой комнаты для детей. Там же расположен развлекательный центр и кинотеатр. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной проводки. Также МК обращает внимание, что буквально неделю назад в "Зимней вишне" проводились учения по эвакуации людей при пожаре.
Число погибших в пожаре в Кемерове быстро растет. Мы следим за происходящим и будет сообщать здесь всю последнюю информацию.
Итак, что известно к 23:00 по московскому времени:1. СК сообщает, что при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли минимум 37 человек2. По словам собеседника "Интерфакса", погибших еще больше – 40 человек. Этот же источник сообщает, что под завалами находятся еще до 30 человек и вероятность выжить у них "крайне мала"3. Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня". Согласно предварительной версии, возгорание началось с детского батутного бассейна;4. МЧС отчиталось о том, что около 23:20 пожар был потушен5. Оценить, какого масштаба был пожар, можно по многочисленным видео. Пожарные не могли справитсья с ним несколько часов.
Прямая трансляция
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Тем временем постоянно появляются версии причин пожара. Теперь источник Интерфакса говорит, что все дело в неисправной электропроводке.
"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.
Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.
Люди, которые днем пришли в ТЦ отдохнуть, выкладывали все происходящее в социальные сети. Вот, например, рассказ женщины, которая утверждает, что пожарная сигнализация не сработала. Она вместе с мужем и ребенкам сидела в кинозале, когда работники ТЦ начали кричать, что нужно покинуть здание
ТЦ "Зимняя вишня" открылся в 2013 году. Его общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. По данным СПАРК-Интерфакс, нынешний владелец - Надежда Судденнок, она выкупила ТЦ в 2013 году.СК ранее заявлял, что установил основного собственника торгового центра: "Принимаются меры к его доставлению. Допрошены 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек".
Президент России Владимир Путин уже выразил погибшим свои соболезнования. "Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Картину случившегося описывает источник "Московского комсомольца". По его словам, возгорание началось на третьем этаже ТЦ в районе игровой комнаты для детей. Там же расположен развлекательный центр и кинотеатр. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной проводки. Также МК обращает внимание, что буквально неделю назад в "Зимней вишне" проводились учения по эвакуации людей при пожаре.
Число погибших в пожаре в Кемерове быстро растет. Мы следим за происходящим и будет сообщать здесь всю последнюю информацию.
Итак, что известно к 23:00 по московскому времени:1. СК сообщает, что при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли минимум 37 человек2. По словам собеседника "Интерфакса", погибших еще больше – 40 человек. Этот же источник сообщает, что под завалами находятся еще до 30 человек и вероятность выжить у них "крайне мала"3. Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня". Согласно предварительной версии, возгорание началось с детского батутного бассейна;4. МЧС отчиталось о том, что около 23:20 пожар был потушен5. Оценить, какого масштаба был пожар, можно по многочисленным видео. Пожарные не могли справитсья с ним несколько часов.