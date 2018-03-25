Пожар в торговом центре в Кемерове: последние события

Тем временем постоянно появляются версии причин пожара. Теперь источник Интерфакса говорит, что все дело в неисправной электропроводке.

"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.

Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.