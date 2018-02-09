спортсмены

Открытие Олимпиады в Пхенчхане: онлайн-трансляция

Российского флага впервые за много лет не будет на церемонии открытия Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в соревнованиях несколько десятков ведущих олимпийцев из России из-за допингового скандала во время предыдущей Олимпиады в Сочи. Те, кого допустили к Играм, вынуждены участвовать в церемонии открытия без национальной символики. Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию с церемонии открытия зимних Игр в Пхенчхане и следит за реакцией соцсетей на начало Олимпиады.

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Коротко

  1. На церемонии открытия Игр появятся 6500 атлетов.
  2. В церемонии открытия примут участие спортсмены из 92 стран. Но только олимпийские атлеты из России не смогут вынести флаг своей страны.
  3. Во время соревнований на форме каждого участника из России вместо флага и названия страны будет аббревиатура OAR (Олимпийский атлет из России).
  4. КНДР и Южная Корея решили на время Олимпийский игр прекратить вражду. Сборные этих стран появятся на церемонии открытия под общим флагом.

Прямая трансляция

Корр. Всеволод Бойко, Анастасия Голубева и Виктор Нехезин

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Началась телетрансляция церемонии открытия Игр

Пока, правда, показывают только общий план Олимпийского стадиона

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Церемония начинается!

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Керлинг - это мило

Еще одна пара спортсменов из России, которые уже вступили в борьбу, это керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они муж и жена, и вместе выступают в дисциплине "дабл-микст" (пока очень удачно). Некоторым болельщикам дуэт керлингистов кажется трогательным.

Наша пара по керлингу такая милая, она орет на него, а он такой «зашибись бросок» 😂 #TeamRussia #Olympics

Эмма

EmmaGabysheva

Наша пара по керлингу такая милая, она орет на него, а он такой «зашибись бросок» 😂 #TeamRussia #Olympics

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Судя по фото с открытия, на церемонии будут разбивать кирпичи и показывать приемы восточных единоборств.

Борцы
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Борцы
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Российские болельщики верят, что Россия сможет, несмотря на все неудачи, взять максимальное количество медалей:

"Олимпикс атлетс фром Раша - победа будет наша!"

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Иллюминация для болельщиков

Твиттер BBC Sport пишет: "Смотрите, по какому светящемуся туннелю болельщики пойдут на церемонию открытия Пхенчхан-2018".

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А вот как их поддерживали российские болельщики:

Болельщики
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Вчера уже начались первые соревнования. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в командных соревнованиях.

Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в командных соревнованиях
Getty

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Объединенная Корея

Два года сложных переговоров на высшем уровне между двумя государствами Корейского полуострова увенчались тем, что 22 атлета из Северной Кореи все же примут участие в Олимпиаде, а на церемонии открытия спортсмены двух стран пройдут вместе под единым флагом. Кроме того, северокорейские хоккеистки присоединились к южнокорейской сборной, и в этом виде спорта выступит объединенная команда Кореи.

Впервые эта команда сыграла в минувшее воскресенье тренировочный матч со сборной Швеции и проиграла со счетом 1:3.

В Южной Корее нашлись критики решения объединить хоккеисток двух стран, так как северокорейские спортсменки, по их мнению, слабее южнокорейских, и тем самым шансы хозяев Олимпиады на успешное выступление своей команды уменьшаются.

Впрочем, женская сборная Южной Кореи по хоккею занимает в мировом рейтинге лишь 19-ю строчку. Из участников нынешней Олимпиады ниже в рейтинге располагается лишь сборная Японии.

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Фанаты корейской музыки ждут открытия Игр. На церемонии должны выступить несколько K-pop групп. Также ходят слухи, что может появится певец Psy И исполнить свой мега-хит Gangnam Style

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Отстраненные российские олимпийцы так и не добились права выступать в Пхенчхане

Утром 9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил жалобы 47 российских спортсменов. Они оспаривали то, что Международный олимпийский комитет не допустил их на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 169 россиян.

Русская служба Би-би-си подробно написала о том, чем закончилась борьба отстраненных россиян за право выступать на Олимпиаде.

Спортивный суд отклонил жалобы россиян на недопуск на Олимпиаду

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"Ведомости" написали, что на Олимпийские игры в Южной Корее потратили 12,6 млрд доларов. Это очень много. Но все-таки в четыре раза меньше, чем стоила олимпиада в Сочи. На нее ушел 51 млрд долларов.

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Церемония начнется ровно в 14 часов по московскому времени и пройдет на Олимпийском стадионе. Это открытая арена, она вмещает 35 тысяч зрителей.

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Будет ли побит температурный рекорд Лиллехаммера?

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут на горном курорте "Альпензия", в прибрежном кластере Каннын, а также еще на двух стадионах в пригородах Чунбон (горнолыжный спорт) и Бугван (фристайл, сноуборд).

В Канныне на берегу моря довольно тепло – температура воздуха не опускается ниже 2 градусов. А вот в горах может быть намного холоднее.

До сих пор самыми холодной Олимпиадой были игры в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. Тогда температура временами опускалась до -11 градусов.

Сегодня в районе Олимпийского стадиона в "Альпензии", по прогнозу синоптиков, температура опустится до пяти градусов ниже ноля.

Самые же теплые зимние олимпийские игры состоялись в Сочи четыре года назад, когда на некоторых олимпийских объектах температура воздуха поднималась до 20 градусов.

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А вот и первые шутки о названии города, в котором пройдут Игры:

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Наши коллеги из BBCSport сделали для трансляций Олимпиады отличный анимационный анонс! Ролик называется “Бесстрашные здесь”. Посмотрите его

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Аньон (так звучит слово "здравствуйте" по-корейски)!

Русская служба Би-би-си начинает онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в южно-корейском Пхенчхане. Мы будем рассказывать о самом интересном, что происходит на открытии. Следите вместе с нами!

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