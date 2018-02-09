Открытие Олимпиады в Пхенчхане: онлайн-трансляция
Российского флага впервые за много лет не будет на церемонии открытия Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в соревнованиях несколько десятков ведущих олимпийцев из России из-за допингового скандала во время предыдущей Олимпиады в Сочи. Те, кого допустили к Играм, вынуждены участвовать в церемонии открытия без национальной символики. Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию с церемонии открытия зимних Игр в Пхенчхане и следит за реакцией соцсетей на начало Олимпиады.
Коротко
- На церемонии открытия Игр появятся 6500 атлетов.
- В церемонии открытия примут участие спортсмены из 92 стран. Но только олимпийские атлеты из России не смогут вынести флаг своей страны.
- Во время соревнований на форме каждого участника из России вместо флага и названия страны будет аббревиатура OAR (Олимпийский атлет из России).
- КНДР и Южная Корея решили на время Олимпийский игр прекратить вражду. Сборные этих стран появятся на церемонии открытия под общим флагом.
Прямая трансляция
Корр. Всеволод Бойко, Анастасия Голубева и Виктор Нехезин
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Началась телетрансляция церемонии открытия Игр
Пока, правда, показывают только общий план Олимпийского стадиона
Церемония начинается!
Керлинг - это мило
Еще одна пара спортсменов из России, которые уже вступили в борьбу, это керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они муж и жена, и вместе выступают в дисциплине "дабл-микст" (пока очень удачно). Некоторым болельщикам дуэт керлингистов кажется трогательным.
Судя по фото с открытия, на церемонии будут разбивать кирпичи и показывать приемы восточных единоборств.
Российские болельщики верят, что Россия сможет, несмотря на все неудачи, взять максимальное количество медалей:
"Олимпикс атлетс фром Раша - победа будет наша!"
Иллюминация для болельщиков
Твиттер BBC Sport пишет: "Смотрите, по какому светящемуся туннелю болельщики пойдут на церемонию открытия Пхенчхан-2018".
А вот как их поддерживали российские болельщики:
Вчера уже начались первые соревнования. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в командных соревнованиях.
Объединенная Корея
Два года сложных переговоров на высшем уровне между двумя государствами Корейского полуострова увенчались тем, что 22 атлета из Северной Кореи все же примут участие в Олимпиаде, а на церемонии открытия спортсмены двух стран пройдут вместе под единым флагом. Кроме того, северокорейские хоккеистки присоединились к южнокорейской сборной, и в этом виде спорта выступит объединенная команда Кореи.
Впервые эта команда сыграла в минувшее воскресенье тренировочный матч со сборной Швеции и проиграла со счетом 1:3.
В Южной Корее нашлись критики решения объединить хоккеисток двух стран, так как северокорейские спортсменки, по их мнению, слабее южнокорейских, и тем самым шансы хозяев Олимпиады на успешное выступление своей команды уменьшаются.
Впрочем, женская сборная Южной Кореи по хоккею занимает в мировом рейтинге лишь 19-ю строчку. Из участников нынешней Олимпиады ниже в рейтинге располагается лишь сборная Японии.
Фанаты корейской музыки ждут открытия Игр. На церемонии должны выступить несколько K-pop групп. Также ходят слухи, что может появится певец Psy И исполнить свой мега-хит Gangnam Style
Отстраненные российские олимпийцы так и не добились права выступать в Пхенчхане
Утром 9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил жалобы 47 российских спортсменов. Они оспаривали то, что Международный олимпийский комитет не допустил их на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 169 россиян.
Русская служба Би-би-си подробно написала о том, чем закончилась борьба отстраненных россиян за право выступать на Олимпиаде.
Спортивный суд отклонил жалобы россиян на недопуск на Олимпиаду
"Ведомости" написали, что на Олимпийские игры в Южной Корее потратили 12,6 млрд доларов. Это очень много. Но все-таки в четыре раза меньше, чем стоила олимпиада в Сочи. На нее ушел 51 млрд долларов.
Церемония начнется ровно в 14 часов по московскому времени и пройдет на Олимпийском стадионе. Это открытая арена, она вмещает 35 тысяч зрителей.
Будет ли побит температурный рекорд Лиллехаммера?
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут на горном курорте "Альпензия", в прибрежном кластере Каннын, а также еще на двух стадионах в пригородах Чунбон (горнолыжный спорт) и Бугван (фристайл, сноуборд).
В Канныне на берегу моря довольно тепло – температура воздуха не опускается ниже 2 градусов. А вот в горах может быть намного холоднее.
До сих пор самыми холодной Олимпиадой были игры в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. Тогда температура временами опускалась до -11 градусов.
Сегодня в районе Олимпийского стадиона в "Альпензии", по прогнозу синоптиков, температура опустится до пяти градусов ниже ноля.
Самые же теплые зимние олимпийские игры состоялись в Сочи четыре года назад, когда на некоторых олимпийских объектах температура воздуха поднималась до 20 градусов.
А вот и первые шутки о названии города, в котором пройдут Игры:
Наши коллеги из BBCSport сделали для трансляций Олимпиады отличный анимационный анонс! Ролик называется “Бесстрашные здесь”. Посмотрите его
Аньон (так звучит слово "здравствуйте" по-корейски)!
Русская служба Би-би-си начинает онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в южно-корейском Пхенчхане. Мы будем рассказывать о самом интересном, что происходит на открытии. Следите вместе с нами!