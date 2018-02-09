Открытие Олимпиады в Пхенчхане: онлайн-трансляция

Два года сложных переговоров на высшем уровне между двумя государствами Корейского полуострова увенчались тем, что 22 атлета из Северной Кореи все же примут участие в Олимпиаде, а на церемонии открытия спортсмены двух стран пройдут вместе под единым флагом. Кроме того, северокорейские хоккеистки присоединились к южнокорейской сборной, и в этом виде спорта выступит объединенная команда Кореи.

Впервые эта команда сыграла в минувшее воскресенье тренировочный матч со сборной Швеции и проиграла со счетом 1:3.

В Южной Корее нашлись критики решения объединить хоккеисток двух стран, так как северокорейские спортсменки, по их мнению, слабее южнокорейских, и тем самым шансы хозяев Олимпиады на успешное выступление своей команды уменьшаются.

Впрочем, женская сборная Южной Кореи по хоккею занимает в мировом рейтинге лишь 19-ю строчку. Из участников нынешней Олимпиады ниже в рейтинге располагается лишь сборная Японии.