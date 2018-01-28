Акции сторонников Алексея Навального в России. Онлайн

Подготовка к сегодняшнему митингу не совсем обычная. Перед протестными акциями за Белорусским вокзалом всегда стоят автобусы ОМОНа и машины ДПС, чуть реже - мусоровозы и другая городская техника. Но сегодня к ним присоединились таинственные зеленые автобусы с занавешенными окнами. Внутри есть люди, но гражданские это или сотрудники правоохранительных органов, понять нельзя.

По словам нашего коллеги, в Благовещенском переулке также стоит автобус, в котором находятся неизвестные люди в масках, автобус охраняется ДПС.

Посмотрим, появятся ли все эти люди на митинге.