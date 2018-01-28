Акция

Акции сторонников Алексея Навального в России. Онлайн

В российских городах в воскресенье проходит "Забастовка избирателей", организованная оппозиционером Алексеем Навальным. В регионах и офисе Фонда борьбы с коррупцией уже начались задержания. Би-би-си следит за происходящим в прямом эфире.

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Коротко

  1. Навальный призвал россиян на акции протеста в поддержку идеи бойкота президентских выборов
  2. Акции протеста проходят в городах по всей России, в Москве и Петербурге полиция их не согласовала
  3. По данным ОВД-инфо, к настоящему моменту в российских регионах задержали больше 40 человек
  4. Утром в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией и задержала его сотрудников

Прямая трансляция

Корр. Елизавета Фохт

time_stated_uk

Владимир Милов, кажется, один из немногих сторонников Навального, который доехал до Тверской без приключений.

Милов был одним из авторов предвыборной программы Навального. Кстати, если вы не знали, с какой программой Навальный собирался идти в президенты, вы можете прочитать об этом на сайте Русской службы Би-би-си.

Гвоздь предвыборной программы: что Навальный предлагает россиянам

Милов
BBC

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Сводка от ОВД-Инфо: к 14:00 число задержанных приблизилось к 90. В Уфе не меньше 28 человек, в Кемерове — 15, 10 и более в томскве. В Москве — восемь человек (вместе с сотрудниками ФБК), в Петербурге — семь.

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На Пушкинской площади, передают наши корреспонденты, несколько сотен человек, полиция пока ничего не предпринимает. Выкриков нет.

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Федеральные каналы традиционно об акции не говорят, по крайней мере пока. На "России-1" рассказывают про венецианский карнавал и похороны певицы Людмилы Сенчиной, на "России-24" идет программа про спорт. На "Москве-24" выступает сексолог, а у Первого тоже эфир памяти Сенчиной.

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Официально стартовали акции в Москве и Петербурге

Сейчас 14:00, а это значит, что официально начинаются акции в Москве и Петербурге. Вот что происходит на Тверской прямо сейчас:

Вот первый смелый плакатчик.
Вот первый смелый плакатчик.

Олег Козловский

kozlovsky

Вот первый смелый плакатчик.

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В Петербурге, кажется, собралась уже довольно большая толпа. Правда, не очень понятно, кто из пришедших сторонник Навального, а кто просто прохожий.

Crowd forming in St Petersburg for @navalny protest. The biggest demonstrations of last year were all here. No wack… twitter.com/i/web/status/9…

max seddon

maxseddon

Crowd forming in St Petersburg for @navalny protest. The biggest demonstrations of last year were all here. No wack… twitter.com/i/web/status/9…

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Сергей Горяшко

Корреспондент

В Москве на Тверской люди пока только в сквере у памятника Пушкину — их немного. Полиции и Росгвардии пока больше. Юный сторонник Навального стоит с картонной табличкой "Путин" и надписями "власть" на одной щеке и "деньги" на другой. Это его второй митинг в жизни.

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К акции Навального на Тверской готовится и вполне живой Иосиф Сталин! Внимательные читатели замечают, что он подозрительно похож на ведущего "Дождя" Павла Лобкова.

Сталин
MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images

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В ОВД "Даниловское", где находятся задержанные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, не пускают адвокатов. Полиция все объясняет таинственным планом "Крепость".

Полиция не пустила даже депутата, хотя другие граждане в ОВД заходят. Беззаконие продолжается. На языке полицейских… twitter.com/i/web/status/9…

Навальный LIVE

navalnylive

Полиция не пустила даже депутата, хотя другие граждане в ОВД заходят. Беззаконие продолжается. На языке полицейских… twitter.com/i/web/status/9…

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В Махачкале, где работают наши корреспонденты Ольга Просвирова и Анастасия Голубева, сегодня солнечно. Там пока все спокойно, на акцию пришли несколько десятков человек. Организатор митинга говорит, что фальсификации на выборах оскорбляют дагестанцев, и призывает их пойти в наблюдатели.

Махачкала
BBC
Махачкала
BBC

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В Петербурге акция пройдет на площади Пролетарской Диктатуры, она начнется через полчаса. Пишут, что власти города даже изменили работу общественного транспорта.

Из-за акции Навального в Петербурге изменили маршрут движения Общественного транспорта. Автобусы идут в обход площади Пролетарской Диктатуры

Арсений Веснин

ars_ves

Из-за акции Навального в Петербурге изменили маршрут движения Общественного транспорта. Автобусы идут в обход площади Пролетарской Диктатуры

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Что видит наш продюсер Уилл Вернон прямо сейчас: много полиции в центре Москвы

Plenty of police and troops in centre of Moscow on Navalny protest day.

Will Vernon

BBCWillVernon

Plenty of police and troops in centre of Moscow on Navalny protest day.

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Елизавета Сурначева

редактор отдела политики Русской службы

Подготовка к сегодняшнему митингу не совсем обычная. Перед протестными акциями за Белорусским вокзалом всегда стоят автобусы ОМОНа и машины ДПС, чуть реже - мусоровозы и другая городская техника. Но сегодня к ним присоединились таинственные зеленые автобусы с занавешенными окнами. Внутри есть люди, но гражданские это или сотрудники правоохранительных органов, понять нельзя.

По словам нашего коллеги, в Благовещенском переулке также стоит автобус, в котором находятся неизвестные люди в масках, автобус охраняется ДПС.

Посмотрим, появятся ли все эти люди на митинге.

площадь Тверской заставы
ВВС

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Задержания идут в Челябинске: на акции Навального задержали координатора движения "Весна" Дениса Ибрагимова, передает ОВД-Инфо.

А в Петербурге сотрудники Центра "Э" пытаются проникнуть в квартиру другого активиста этого же движения Артема Гончаренко.

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По словам сотрудников ФБК, официально полиция объясняет визит в их офис поиском бомбы. Комментариев от представителей МВД пока нет.

Подробнее об этом можете прочитать на нашем сайте.

У ФБК сейчас
У ФБК сейчас

VASILY MAXIMOV

vasilymaximov

У ФБК сейчас

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Кстати, протестной активностью сегодня занимается не только Навальный. Ксения Собчак, которая баллотируется в президенты, провела одиночный пикет в Грозном в поддержку Оюба Титиева — руководителя грозненского отделения организации "Мемориал", которого задержали по обвинению в хранении наркотиков.

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Очень много задержаний и в Уфе:

В Уфе задерживают участников несогласованной акции "Забастовка избирателей". Задержанных - 2 автобуса. В одном - 28… twitter.com/i/web/status/9…

Эхо Москвы в Уфе

echovufe

В Уфе задерживают участников несогласованной акции "Забастовка избирателей". Задержанных - 2 автобуса. В одном - 28… twitter.com/i/web/status/9…

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Усиленные меры безопасности в Петербурге

На подходах к Смольному.
На подходах к Смольному.

Арсений Веснин

ars_ves

На подходах к Смольному.

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В прямом эфире сотрудники ФБК предполагают, что полиция все еще ищет место, откуда они ведут траснляцию. И, судя по всему, это не федеральный штаб.

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Главный юрист ФБК Иван Жданов пишет, что силовики с болгарками пришли в помещение федерального штаба кампании, где хранится атрибутика кампании по забастовке. Пилят дверь.

Помещение федерального штаба кампании и магазина мерча прямо сейчас
Помещение федерального штаба кампании и магазина мерча прямо сейчас

Ivan Zhdanov

IoannZH

Помещение федерального штаба кампании и магазина мерча прямо сейчас

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Срочно!Первые задержания в Петербурге

2 волонтёра задержаны недалеко от штаба «для установления личности», их везут в 76 ОП. У них пытались отобрать теле… twitter.com/i/web/status/9…

Штаб Навального в Петербурге

teamnavalny_spb

2 волонтёра задержаны недалеко от штаба «для установления личности», их везут в 76 ОП. У них пытались отобрать теле… twitter.com/i/web/status/9…

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Митинги проходят в Самаре, Омске, Оренбурге, Новосибирске и даже Якутске, где сегодня 42 градуса мороза. Больше всего задержанных по-прежнему в Кемерове.

В Кемерове — беспредел. Задержали координатора — мужественную Ксению Пахомову — и ещё около 20 человек. Тем не мене… twitter.com/i/web/status/9…

Команда Навального

teamnavalny

В Кемерове — беспредел. Задержали координатора — мужественную Ксению Пахомову — и ещё около 20 человек. Тем не мене… twitter.com/i/web/status/9…

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При этом, по словам очевидцев, микрофон у выступающих в Екатеринбурге периодически отключается.

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Давайте еще немного посмотрим, что в регионах происходит. В Екатеринбурге, кажется, все более-менее спокойно, присутствует мэр города Евгений Ройзман.

Вот так выглядит нормальный мэр города. Пришёл на митинг и стоит плечом к плечу с горожанами. #Забастовка… twitter.com/i/web/status/9…

Ilya

ilyapahomov

Вот так выглядит нормальный мэр города. Пришёл на митинг и стоит плечом к плечу с горожанами. #Забастовка… twitter.com/i/web/status/9…

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Вот что пишет корреспондент "Эха Москвы" Ольга Кузнецова

У выхода из метро Пушкинская люди с повязками "дружинник". У них есть координатор, который выстраивает их в шеренг… twitter.com/i/web/status/9…

Ольга Кузнецова

olyakuznetsova

У выхода из метро Пушкинская люди с повязками "дружинник". У них есть координатор, который выстраивает их в шеренг… twitter.com/i/web/status/9…

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В Махачкале за час до начала митинга вся площадь оцеплена полицией и обнесена красно-белой лентой. Правда, почему-то есть рамки металлоискателей. Внутри огороженного периметра стоит пожарная машина, передает наш корреспондент Ольга Просвирова.

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В районе Тверской полиция разворачивает полевую кухню, пишет корреспондент Los Angeles Times

Police in #Moscow have set up a lunch canteen ahead of today’s protests calling for a boycott of #Russia March pres… twitter.com/i/web/status/9…

Sabra Ayres

SabraAyres

Police in #Moscow have set up a lunch canteen ahead of today’s protests calling for a boycott of #Russia March pres… twitter.com/i/web/status/9…

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Где находится сам Навальный, никто не знает! Обычно в дни таких акций его задерживают прямо у подъезда. Сам он говорит, что не дома и не поздравил с днем рождения отца, когда выступал все в том же эфире на YouTube.

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Задержан и предшественник Бойко на посту главы московского штаба Николай Ляскин. Он собирался на акцию, но до Тверской не доехал.

@nlyaskin И видео с автозаком. Не говорят, куда везут, сказали: позже сами всё узнаете.

Елена Слесарева

helenaslesareva

@nlyaskin И видео с автозаком. Не говорят, куда везут, сказали: позже сами всё узнаете.

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Действующий глава московского штаба Навального Сергей Бойко — в числе задержанных, он уже в ОВД "Тверской". Он уже больше часа в автозаке.

Москвичи, опознайте ОВД по фотографии
Москвичи, опознайте ОВД по фотографии

Сергей Бойко

_sergey_boyko

Москвичи, опознайте ОВД по фотографии

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Директор ФБК Роман Рубанов рассказывает, что полицейские забирают из офиса компьютеры, сервера и камеры. Сторонники Навального предполагают, что силовики хотят остановить прямую транcляцию, которую ведет штаб оппозиционера. Но оказалось, что ведут его совсем не из штаба ФБК.

По версии полиции, в помещении могла быть заложена бомба.

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Шесть человек задержали в офисе Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный. Полиция пришла в "Омега-плаза", где работает ФБК, еще с утра.

Полиция заблокировала весь гигантский офисный центр «Омега-плаза» потому что там находится офис ФБК
Полиция заблокировала весь гигантский офисный центр «Омега-плаза» потому что там находится офис ФБК

Alexey Navalny

navalny

Полиция заблокировала весь гигантский офисный центр «Омега-плаза» потому что там находится офис ФБК

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40 задержанных в российских регионах

За задержаниями на акциях традиционно следит ОВД-Инфо. По последним данным, к 12:00 задержаны 40 человек. Большего всего в Кемерове — 15 человек, в том числе, координатор предвыборного штаба Алексея Навального.

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В регионах акции уже вовсю идут. Вот, например, Томск:

В Томске сегодня задержали координатора штаба, но, несмотря на это, ребята провели отличный митинг. #Забастовка… twitter.com/i/web/status/9…

Команда Навального

teamnavalny

В Томске сегодня задержали координатора штаба, но, несмотря на это, ребята провели отличный митинг. #Забастовка… twitter.com/i/web/status/9…

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А вот так выглядит сейчас площадь Тверской заставы

Акция
BBC

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В Москве сегодня значительно усилены меры безопасности. Вот так выглядят улицы рядом с Тверской, куда позвал своих сторонников Навальный

Ничего необычного: воскресное утро, бульвар в центре Москвы: кстати, в рейсовых автобусах с занавешенными окнами св… twitter.com/i/web/status/9…

Andrey Ezhov

andrey_ezhov

Ничего необычного: воскресное утро, бульвар в центре Москвы: кстати, в рейсовых автобусах с занавешенными окнами св… twitter.com/i/web/status/9…

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Всем привет!

Сегодня по всей России проходят акции сторонников Алексея Навального, мы будем следить за ними в режиме текстовой трансляции.

Самые крупные акции ожидаются в Москве и Петербурге — они не были согласованы с властями. Они начнутся в 14:00.

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